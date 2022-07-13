На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке

Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень многие покупатели жилья при выборе этажа ориентируются еще на советские стереотипы. Ну, вы помните: «Первый и последний не предлагать!». К современным новостройкам они имеют очень мало отношения. Хотя бы потому, что первого этажа в них, как правило, вообще нет — он отдается под коммерческие либо подсобные помещения.

Смешно бояться и слабого напора воды, проблем с отоплением на последнем этаже — коммуникации нынче зачастую располагают не в подвале, а как раз под крышей.

А на что тогда надо обращать внимание? Попробуем разобраться в плюсах и минусах разных этажей на современный лад, и именно в новостройках.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

В большинстве случаев сейчас — это первый жилой этаж. С этим связаны и некоторые возможные минусы. При покупке квартиры, как правило, еще неизвестно, что под ней будет находиться. И не будет ли там, например, магазина с шумными погрузочно-разгрузочными работами — причем именно в то время, когда вам хочется тишины и покоя.

Еще один минус остался как раз со «старых» времен: первый-второй этаж больше всех страдают от выхлопных газов.

Есть и плюсы:

- можно обходиться без лифта;

- при пожаре или чрезвычайной ситуации выбраться из дома проще, чем жителям более высоких этажей;

- соседи снизу точно не придут жаловаться, что ваши дети слишком громко топают;

- и главный плюс: такие квартиры, как правило, стоят дешевле — сэкономить можно до 20%. Как напоминают эксперты сервиса Домклик, вы можете смело просить скидку у застройщика на первый жилой этаж — даже если по факту он второй.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3-7 ЭТАЖИ

Как правило, они самые комфортные в большинстве домов. И всегда пользуются спросом.

Главные плюсы:

- загазованность от автомобильных выхлопов ощущается ниже 3 этажа, а выбросы промышленных предприятий отравляют жизнь выше седьмого;

- шум с улиц беспокоит не так, как на самых нижних этажах;

- поломка лифта хотя и представляет проблему, но все-таки не катастрофу;

- высокий уровень инсоляции (естественного освещения);

- «ходовые» этажи, квартиру на которых потом проще продать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

8-16 ЭТАЖИ

В некоторых новых домах теперь это все еще «средние» этажи. Как правило, плюс таких «верхних средних», в сравнении с «нижними средними», — много солнца и хорошие виды. Хотя это не всегда так: рядом могут оказаться другие высотки.

Воздух чистым будет лишь при выполнении одного немаловажного условия — рядом нет промзоны.

Из возможных минусов:

- поломка лифта уже превращается в беду, особенно если среди членов семьи есть пожилые или больные люди, или надо гулять с коляской;

- неуютно чувствуют себя люди, боящиеся высоты;

- сердечникам и гипертоникам так же лучше жить пониже.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЫШЕ 16 ЭТАЖА

На «верхотуре» появляются свои особенные плюсы. Чем выше — тем вероятнее получить панорамные виды, которые будут включать не только трубы и скучные крыши. Воздух — чистый, никакая гарь от автомобилей или труб сюда уже не долетает. Пыльца от деревьев — как правило, тоже. Как и комары. И — тихо. Неслучайно во многих жилых комплексах верхние этажи — самые дорогие.

Из возможных минусов:

- больше сложностей с эвакуацией при пожаре;

- проблемой может оказаться постоянное ожидание лифтов, особенно при поломке одного из них (в высотных домах обычно их все же несколько);

- все, что касается сердечников, гипертоников и людей со страхом высоты, здесь еще более актуально.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше о плюсах и минусах разных этажей можно почитать в журнале сервиса недвижимости Домклик от Сбера — его эксперты подготовили целую инструкцию по этому вопросу.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Как следует из уже перечисленных плюсов и минусов, нет однозначно хороших и плохих этажей, просто этаж надо выбирать «под себя» и в соответствии с конкретной ситуацией. Вот несколько моментов, на которые особо важно при этом обратить внимание:

1.Есть ли рядом оживленные магистрали. Если да, то на нижних этажах квартиру лучше не покупать, предпочтительнее этаж не ниже пятого;

2.Если больших дорог в радиусе 200-300 метров нет, но зато рядом с домом много зелени или сделан уютный двор «без машин», с газонами и цветочками, нижние этажи могут как раз оказаться очень уютными — с видом, как из окна загородного дома;

3.Есть ли рядом действующие промпредприятия. Если да — в таких микрорайонах предпочтительнее селиться до 6-го этажа включительно;

4.Важен состав семьи. В том числе перспективный. В современных высотках, как правило, присутствует 3-4 лифта, и должно произойти что-то невероятное, чтобы они сразу все сломались, но все же мамочки с маленькими детьми, как правило, чувствуют себя надежнее на нижних этажах. А наблюдать из окна за детьми чуть постарше, которые играют во дворе, реально, если этаж никак не выше седьмого (а лучше — пятого).

Про пожилых людей и людей с болячками мы уже говорили. Важны и чисто психологические моменты. Некоторые люди просто не любят находиться на высоте, им комфортнее «поближе к земле». А есть и те, кого, наоборот, вдохновляет и окрыляет жизнь «под небесами». Главное, чтобы в семье не было разногласий по этому поводу и в результате комфортно оказалось бы всем — все-таки квартира покупается не на один день.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Если уж говорить о психологическом дискомфорте, то у многих сама по себе покупка квартиры связана со стрессом. Особенно когда выбор вроде бы сделан… Но сколько страхов вызывает сделка! Тут тоже надо помнить, что мы в 21 веке живем, и ряд проблем можно снять с помощью разнообразных онлайн-сервисов. Например, от Домклик.

Так, специалистам этого сервиса недвижимости можно смело доверить составление договора купли-продажи — уж у них опыта точно больше, чем у юриста, которого вы найдете в интернете: каждая вторая ипотечная сделка Сбербанка (если говорить о вторичном рынке России) проходит с договором купли-продажи Домклик. Кроме того, при подготовке документа учитываются не только требования законодательства, банка и особенности сделки, но и рекомендации Росреестра.