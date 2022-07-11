Ухань вновь стал центром эпидемии: теперь холера

Китайцы забили тревогу: они не понимают, откуда в Ухани взялась холера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ухань в Китае вновь становится очагом распространения пандемии. На этот раз речь идет о холере. Как сообщает местный департамент здравоохранения, вечером 9 июля у пациента одной из больниц начались странные симптомы: рвота, диарея, выросла температура. Местный университет взял анализы, и вот поступили результаты: это холера. Пациенту быстро помогли, симптомы удалось подавить.

Тем не менее, китайцы забили тревогу: они не понимают, откуда взялась инфекция. В городе началась массовая дезинфекция. Одновременно по всем каналам передают, что такое холера, откуда она берется, и призывают быть осторожнее: мыть руки, фрукты, пользоваться только чистой водой.

Проблема еще и в том, что холера редко встречается в Китае. В этом году был только один случай, не считая нынешнего; за весь прошлый год – всего пять. Наблюдатели предполагают, что пока что речь идет о случайности. Ухань, с которого началось распространение ковида, находится под беспрецедентным медицинским наблюдением. Если бы это случилось в другом регионе, никто бы не стал делать анализы на холеру, и – при благоприятном стечении обстоятельств – пациент бы выздоровел (ну диарея и диарея), и дело бы замялось само собой. Или разрослось бы в серьезную эпидемию – при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Холеру, эту «летнюю» болезнь, ждали и на российском юге, но пока серьезных признаков ее распространения нет. Однако врачи предупреждают, что осенью может вернуться ковид. Число заболевших уже понемногу растет.

На этом фоне Минздрав намерен сделать QR-коды постоянно действующим инструментом. Об этом изданию «Известия» рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

"В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла", - цитирует Пугачева газета.

По словам Пугачева, QR-код будет также содержать сведения обо всех прививках, которые человек делал в течение жизни.