Казнь египетская? США атаковали миллионы неизвестно откуда взявшихся гигантских улиток

Чиновники предполагают, что гигантские улитки приплыли в Америку вместе с грузом на корабле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тысячи и тысячи гигантских улиток высадились на побережье Мексиканского залива и двинулись вглубь Флориды. В норме такие улитки живут в Африке. Они ползают по листьям растений и уничтожают их. Почему они оказались на побережье, и вообще откуда взялись – никто не понимает.

Как сообщает министерство сельского хозяйства США, у себя, на восточном побережье Африки, улитки так прожорливы, что съедают начисто 500 видов растений, кору с деревьев, и даже жрут штукатурку. Если улитка хорошо поест, она делается размером с кулак. И после этого ее уже ничто не остановит.

Самое опасное, что улитки переносят жуткую дрянь, крысиного легочного червя, который без разговоров перекидывается на человека. От этого червя у человека мгновенно развиваются боли в мышцах, в голове, и самое жуткое – менингит. Правда, пока все особи улитки, собранные в США, оказались без червя внутри.

«Самое главное, не ешьте их. Это не та улитка, которую можно съесть с маслом и хлебом. Это не то, к чему вы можете прикасаться», предупреждают чиновники.

Чиновники предполагают, что улитка приехала вместе с грузом на корабле. Или ее завезли намеренно – как диковинку, или даже как пищу. Ведь многие едят улиток. А эта крупная, сочная. США не в первый раз оказались под атакой этого вида. В 1960-е годы уже завозили. В результате боролись 10 лет, и потратили кучу денег.

Страны периодически подвергаются «атакам» (в кавычках или без) нехарактерных для них насекомых. Так, в конце 1970-х люди видели, как колорадские жуки массами качаются на волнах моря в районе Анапы. Газеты об этом не писали, а народ полагал, что их «сбросили американцы с самолетов».

Но не всегда виноваты чьи-то происки. У природы свои ритмы. Так, в 2015 году Подмосковье было атаковано гигантскими ночными бабочками. А в этом нет прохода от пестрокрылки, вида слепня, который, жаля, не выделяет обезболивающее для жертвы. Поэтому очень больно.