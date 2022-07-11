Собравший "Лужники" рэпер Баста оказался в долгах

Василий Вакуленко ("Баста"). Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бизнес, который звезды то и дело запускают от больших денег (а не от большого ума, как хохмят злопыхатели), далеко не всегда приносит им прибыль. Закрывшиеся рестораны Ольги Бузовой и Ксении Собчак, не снискавшие популярности духи от Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, многочисленные именные проекты Григория Лепса, финансов от которых хватает "лишь на булавки" - примеров масса. А теперь ряды незадачливых бизнесменов пополнил рэпер Баста, который в своей основной профессии остается по-прежнему в топе: собрать 70 тысяч в "Лужниках" - это вам не шутки.

Между тем, у ювелирного ателье рэпера "Saint Bones" дела идут не так удачно. Компания торгует часами, кольцами, подвесками и прочими аксессуарами исключительно для мужчин. Ценник на цацки от Басты впечатляет: гребни для волос доходят по стоимости до 1100 евро, серебряные браслеты с камушками-гранатами - до 1800 евро, часы - до 5500 евро. Однако богатые витрины вовсе не означают платежеспособности производителей. Как мы уже писали, с владельца ателье Василия Вакуленко (настоящее имя Басты) требуют в суде 4 млн рублей за просрочку по арендным платежам: очередное заседание состоится 17 августа.

А теперь стало известно, что еще один партнер удовлетворил свои претензии к изящному бизнесу Басты. В Арбитражном суде Москвы с его компанией "Саинт Боунз" разбиралась фирма "Гольфстрим охранные системы". В 2019 году охранники заключили с рэпером договор, обязуясь мониторить тревожные сообщения, контролировать техническую исправность сигнализации, ставить и снимать ателье с режима контроля и т.д. От Басты требовалось разве что вовремя оплачивать эти услуги, но владелец накопил долги - за полгода вместе с пенями и процентами за просрочку набежало 40 тысяч рублей. Охранная фирма направила Басте претензию, но, не дождавшись ответа от звезды, обратилась к Фемиде. 8 июля суд вынес решение: взыскать с ООО "Саинт Боунз" все недоплаченные 40 тысяч. Решение еще не вступило в силу: в течение месяца у певца есть шанс его обжаловать. Впрочем, судебные расходы наверняка выйдут дороже...

Тем временем, ювелирное дело рэпера и без того чувствует себя неважно: вместо прибыли компания из года в год показывает убытки от 1 до 9 млн рублей.