Группа «Россети» работает в 78 регионах России, от Приморья до Калининграда, от Кавказа до Заполярья

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Самая высокогорная подстанция

ПС 35/10 кВ «Героев Эльбруса». Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Самая высокогорная - подстанция 35/10 кВ «Героев Эльбруса» (до 2020 года - ПС 35/10 «Терскол»), расположенная в Кабардино-Балкарии на высоте 2 100 метров над уровнем моря.

2 марта 2005 года сошедшая в Приэльбрусье лавина полностью разрушила здание подстанции, построенной в начале 1970-х годов. Вышла из строя линия 35 кВ, от которой питались поселки Терскол и Байдаевка, без энергии осталась канатная дорога, соединяющая горнолыжные станции «Азау» и «Старый Кругозор». Энергетики, учитывая важность высокогорного объекта для электроснабжения населенных пунктов и курортных объектов Кабардино-Балкарии, уже к концу того же года заново построили и ввели в строй подстанцию «Терскол» в более безопасном месте, с учетом вероятности схода снежных лавин.

В 2020 году, в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, «Терскол» переименована в ПС «Героев Эльбруса» в честь защитников Приэльбрусья. Летом и осенью 1942 года склоны Эльбруса стали полем боя для соединений Советской Армии против превосходящих сил Вермахта. Ценой своей жизни неизвестные герои дали время советскому командованию собрать спецподразделения для борьбы с захватчиками, чтобы не допустить захвата нефтяных центров Грозного и Баку и порабощения народов Кавказа.

Сегодня подстанция успешно справляется с нагрузками, обеспечивая надежную работу в экстремальных ситуациях. Она снабжает электроэнергией 3 населённых пункта, более 40 гостиниц и отелей популярной туристической зоны России, 3 системы канатно-кресельных дорог, многочисленные инфраструктурные точки и объекты социальной сферы.

Самая глубокая подстанция

ПС 220 кВ «Союз» полностью расположена под землей. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Подстанция 220 кВ «Союз» - первый в России энергообъект высокого класса напряжения (220 кВ), полностью расположенный под землей, нижняя точка – 19,5 метров от поверхности. Подстанция построена в рамках масштабного проекта электроснабжения Инновационного центра «Сколково» в Москве.

Сооружение имеет форму восьмиугольника. При создании подстанции «Союз» были применены новейшие технические решения, обеспечивающие компактность и экологичность. В центральном зале, представляющем собой круглое помещение диаметром тридцать метров, установлено основное силовое оборудование – два трансформатора и комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ). КРУЭ обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными открытыми распределительными устройствами - оно компактно, пожаробезопасно и бесшумно. Силовые трансформаторы, установленные в подземном «октагоне», выполнены с внутренней элегазовой изоляцией и разработаны специально для подземных городских энергообъектов.

Оборудование станции контролируется в удаленном режиме. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

«Союз» - современная высокотехнологичная подстанция, управляемая в автоматизированном режиме. Внедрена технология дистанционного управления, позволяющая управлять всеми системами и контролировать параметры работы оборудования из удаленного диспетчерского пункта.

Самая западная подстанция

ПС «Флотская» построена в 2018 году по заявке Министерства обороны России. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Подстанция 110 кВ «Флотская» расположена западнее, чем такие европейские города, как Варшава, Краков и Белград, в городе Балтийск Калининградской области. До 1946 года он назывался Пиллау, по имени шведской крепости XVII века. Годом основания Пиллау считается 1626 год, хотя первые упоминания об этом поселении относятся еще в 1258 году. Петр I называл его «мой маленький Амстердам». В городе находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.

«Флотская» построена в 2018 году по заявке Министерства обороны России и предназначена для обеспечения энергоснабжения закрытых военных объектов. В силу вышеуказанных причин ничего больше сообщить мы не можем, но посмотрите, в каком живописном месте она расположена!

Самая северная подстанция

Подстанция 110 кВ «Никель» располагается в посёлке Никель Печенгского района Мурманской области, всего в 6 километрах от границы с Норвегией. Посёлок Никель был образован в 1936 году на месте зимнего саамского поселения в финской области Петсамо, и до 1945 года назывался Колосйоки. В середине 1930-х годов тут обнаружили месторождение никеля и построили горно-металлургический комбинат.

ПС «Никель» обеспечивает надежное электроснабжение комбината «Североникель». Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Для Германии во время Второй мировой войны никель был важным сырьем, его использовали при производстве танков. Немцы построили здесь самую длинную канатную дорогу для военных целей протяженностью 60 километров, по которой в условиях бездорожья переправляли войска и боеприпасы. При отступлении в 1944 году войска Вермахта взорвали все сооружения завода и рудника как раз перед тем, как в Колосйоки вошла Красная Армия. Сразу после включения бывшей финской Петсамо в состав Мурманской области началось восстановление и расширение производства, и в 1946 году начал работу теперь уже советский горно-металлургический комбинат «Печенганикель».

В том же году была построена электроподстанция для нужд нового предприятия. ПС «Никель» и сегодня обеспечивает надежное электроснабжение комбината «Североникель», который входит в структуру Кольской горно-металлургической компании (дочернее предприятие «Норникеля»).

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Самая южная подстанция

Самая южная подстанция Группы «Россети» расположена в дагестанском селе Белиджи Дербентского района примерно в 15 километрах от азербайджанской границы. Первое поселение в этом месте упоминается в летописях 18 века, а официально годом основания Белиджи принято считать 1899.

ПС 110 кВ «Белиджи» обеспечивает электроснабжение жителей южной части Дагестана. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

ПС 110 кВ «Белиджи» введена в работу в 1967 году, реконструирована в 2018. Сегодня она обеспечивает электроснабжение жителей южной части Дагестана, объектов РЖД, многих курортов Каспия, а также работу межгосударственного энерготранзита между Россией и Азербайджаном.

Самая восточная подстанция

Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, страны Азии, Австралию и США, обеспечивая выход к морю грузам, которые идут по БАМу и Транссибу. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Самая восточная подстанция 220 кВ «Ванино» расположена в Хабаровском крае. Это основной центр электроснабжения транспортно-промышленного комплекса Советско-Гаванского-Ванинского узла, обеспечивающая электроэнергией как население, так и промышленные предприятия, включая морские кластеры портов Татарского пролива, объекты РЖД.

Среди крупнейших потребителей: Ванинский терминал «Дальтрансуголь» - важнейший перевалочный пункт на пути к рынкам Азиатско-тихоокеанского региона, компания «Востокрегионстрой», а также «Ванинский морской торговый порт» - транспортный узел, связывающий железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны АТР, обеспечивая выход к морю грузам, идущим с Запада по Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожным магистралям.

В 2018 году подстанцию реконструировали, её мощность увеличили вдвое. Это понадобилось для возведения линии электропередачи 220 кВ «Комсомольская – Селихино – Ванино». Длина энерготранзита – 389 километров, он проходит по горной системе Сихотэ-Алинь и долинам рек, впадающих в Татарский пролив Охотского моря. При его строительстве соорудили семь высоковольтных спецпереходов, самый протяженный - через Амур. Он возведен в самом узком месте реки, однако его общая длина составляет целых 2800 метров. Это один из самых сложных спецпереходов по технологии ведения работ, две опоры монтировались соответственно на высоком и низком берегах реки. Высота каждой - 184 метра, для сравнения - высота стандартных опор в среднем составляет порядка 40 метров. Они собирались частями из отдельных деталей на земле, как конструктор, и затем на высоте монтировались в единый каркас. Для монтажа использовались специальные ползучие краны, которые двигались внутри «тела» воздвигаемой металлической конструкции. Вес каждой опоры спецперехода - 866 тонн.

Самая высокогорная линия электропередачи

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Участок воздушной линии 330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» и «Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» от Зарамагской ГЭС проходит по северному склону Большого Кавказского хребта, опора №57 расположена в наивысшей точке - 3200 метров над уровнем моря.

В 2019 году компания «Россети» успешно закончила строительство заходов на Зарамагскую ГЭС-1. Это финальный этап проекта создания схемы выдачи мощности электростанции, которая в 2,5 раза снизила энергодефицит в Республике Северная Осетия – Алания. Всего в горных районах проложено 39 км ЛЭП, установлено 197 опор усиленной конструкции, смонтировано 468 километров провода. Трассы линий электропередачи пролегают на высоте более 3 тысяч метров по хребту Суанграг, склонам гор Шагдусан и Аллардыраг, а также через реку Ардон.

Доставка материалов в труднодоступную местность осуществлялась при помощи вертолетов. При этом из соображений безопасности использовались конструкции на 20% тяжелее традиционных аналогов, благодаря чему они более устойчивы и способны выдерживать порывы ветра до 20 м/c. Кроме того, более трети опор оснащены жесткими анкерными линиями, позволяющие проводить работы на высоте без применения спецтехники. На линиях установлены специальные информационные знаки для безопасности воздушных судов.

Новые ЛЭП проходят вблизи Северо-Осетинского государственного заповедника, где обитают редкие виды птиц – серый журавль, степной орел и другие. Чтобы уберечь пернатых от удара электрическим током, линии электропередачи оборудованы защитными противоприсадочными устройствами.

Старейшая подстанция

ПС 330 кВ «Волхов-Северная», построенная в Ленинграде в 1926 году для выдачи мощности Волховской ГЭС, стала первым энергообъектом города в рамках реализации плана ГОЭЛРО. Несмотря на солидный возраст, подстанция – одна из самых инновационных и автоматизированных в городе. Именно от нее получает электроэнергию множество исторических и культурных объектов Санкт-Петербурга, в том числе Государственный Эрмитаж. Здание «Волхов-Северной» является памятником промышленной архитектуры. Подстанция входит в состав энергетического кольца Санкт-Петербурга, обеспечивающего надежное электроснабжение и энергетическую безопасность Северной столицы.

Новая ПС «Волхов-Северная», 2012 год. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Строительство начали в 1923 году. Инициатором создания подстанции был знаменитый русский инженер-энергетик Генрих Осипович Графтио, составитель плана ГОЭЛРО, строитель первых гидроэлектростанций в СССР. Площадь застройки составляла 6 гектар, на которой расположились открытые распределительные устройства и здание пункта управления. Особенность проекта заключалась в создании естественного освещения внутри помещений подстанции. Крыша здания была выполнена из стекла, а по ее периметру установлены фонари для освещения в ночное время.

В 30-е годы прошлого века «Волхов-Северная» являлась передовым энергообъектом с напряжением 110 кВ. На её территории были расположены железнодорожные пути, соединявшие подстанцию с заводом по изготовлению фарфоровых изоляторов, с ремонтным цехом. Подстанция была оборудована по последнему слову техники, а на прилегающем участке сотрудники вырастили фруктовый сад.

Старое здание ПС «Волхов-Северной».

После комплексной реконструкции подстанция располагается в новом строении – точной копии своего предшественника. В историческом помещении в 2021 году был открыт музей. Экспозиция охватывает столетнюю историю как самого объекта, так и энергетики Санкт-Петербурга в целом. В общей сложности, коллекция насчитывает порядка 100 уникальных экспонатов. Здесь представлены предметы старинной мебели, чертежи, личные архивы ветеранов. Самую ценную часть экспонатов составляет оригинальное электротехническое оборудование, установленное при строительстве подстанции в 1926 году.