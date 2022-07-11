Киану Ривз играет на балалайке, поет частушки и ходит по Питеру

Дипфейки со звездой "Матрицы" в России заполнили соцсети

Рассказы про аномальную доброту и христианскую аскезу Киану Ривза буквально стали притчей во языцех — он и кормит людей на улицах, и перемещается на общественном транспорте, и толкает машины рядовых граждан, и носит тяжелое оборудование на съемках как разнорабочий, и высаживает пассажиров самолета после аварийной посадки, и так далее.

Любят Ривза и в России. Апофеозом признания стали шутливые ролики с дипфейками (где лицо человек «пришивается» специальной программой, а мимика и жестикуляция моделируются нейросетью) Киану, путешествующего по России.

Так, например, в национальной русской рубашке актер стоит под березой в лесу и исполняет частушки про импортозамещение:

«Нет шоколадки бренда «Марс»,

Наверняка хороший знак.

Как офигеет англичанин,

Когда увидит козинак!».

«Я ухода «Кока-Колы»

Совершенно не боюсь.

У меня есть хлебный квас,

У него отменный вкус».

В другом ролике Киану меняет Данилу Багрова в фильме Андрея Балабанова «Брат» и бродит по культовым местам Питера, набережным и мостам с плеером Sony Discman и в берцах.

Актер повторяет детское стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья», которое Данила читает во второй части «Брата», а еще бросает камушки в воду и задумчиво смотрит на Неву.