Киану Ривз помог пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку

Известный своими добрыми поступками голливудский актер Киану Ривз на днях вновь покорил сердца американцев своим поведением во время полета в Калифорнию.

Дело в том, что из-за технической неполадки их самолет, 23 марта направлявшийся из Сан-Франциско в Бербанк, совершил аварийную посадку в другом городе, и некоторые пассажиры стали паниковать. Киану Ривз принялся их поддерживать: он балагурил, фотографировался с людьми, успокаивал испугавшихся.

Киану Ривз проехался в автобусе.

А когда лайнер благополучно приземлился в аэропорту Бейкерсфилда, пассажирам рейса предложили предоставить другой самолет, но Ривз отметил, что до Бербанка добраться проще автобусом – это всего два часа пути, – и организовал поездку.

Разумеется, актер поехал вместе со всеми, и всю дорогу, как настоящий гид, рассказывал случайным попутчикам о местечках, которые они проезжали. Провел полноценную экскурсию.

Киану Ривз вслух читает Википедию в автобусе.

Вряд ли кто-нибудь из пассажиров этого рейса станет вспоминать поездку со звездой «Матрицы» как неудачную.

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