Тянет на сладкое и болит голова: названы первые признаки опасности в жару

Все наши ткани и органы страдают от обезвоживания, они не могут восстановиться свои функции без жидкости Фото: Тимур ХАНОВ.

Вода нам нужна не только во время жары, но при интенсивных тренировках, во время и после перенесенных инфекционных болезней. Да и вообще всегда. И когда ее не хватает, организм дает четкие сигналы

Основные сигналы обезвоживания, конечно, сухость слизистых (пустыня во рту и «песок» в глазах), даже жирная кожа становится сухой и стянутой. А еще вы почти перестаете потеть даже при тренировках.

- Все наши ткани и органы страдают от обезвоживания, они не могут восстановиться свои функции без жидкости. И при этом вода постоянно покидает наш организм, даже когда на улице прохладно. Ведь мы дышим, потеем и ходим в туалет. Если мы не пополняем запасы воды, это пагубно сказывается на каждой клеточке организма, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог, эпидемиолог Людмила Денисенко. - В первую очередь об этом сигналят кожа и слизистые. Еще одним четким сигналом, кроме непосредственно чувства жажды, я бы назвала чувство голода. Очень часто мы путаем голод и жажду — спазмами желудка организм требует воды. Поэтому я всегда рекомендую выпить стакан воды, если чувствуете, что хотите есть. В половине случаев это именно жажда и организм «наедается» водой.

Другие неожиданные признаки обезвоживания:

1. Частые мигрени, аритмии.

Из-за обезвоживания кровь становится гуще, сердцу сложнее ее проталкивать, а сосуды начинают терять эластичность. Отсюда и частые спазмы.

2. Неприятный запах изо рта.

Количество выделяемой слюны из-за нехватки воды сокращается, а это приводит к росту бактерий во рту. И появляется неприятный запах изо рта, вызванный хроническим обезвоживанием.

3. Боли в мышцах, даже судороги.

Особенно во время интенсивных тренировок: мышцы работают интенсивно, возможен перегрев и, соответственно, болезненные судороги. Чем больше в организме жидкости, тем выше его способность защищаться от перегрева.

4. Постоянно хочется сладкого.

В условиях обезвоженности нарушается выработка гликогена. Этот полисахарид вырабатывают клетки печени. Его организм использует для хранения энергии. Без воды образование гликогена невозможно, и организм стремится получить сахар из продуктов питания, в результате нас начинает тянуть на сладкое.

5. Вы неприятно пахнете, несмотря на душ.

Даже в состоянии обездвиженности потовые железы не могут прекратить свою работу совсем, ведь они работают не только на охлаждение организма, но и на выведения «отходов». При нехватке воды пот становится концентрированным, и в нем активно начинают размножаться бактерии. Так что тут душ не только внешний, но и внутренний: необходимое организму количество выпитой воды будет просто «вымывать» бактерии из потовых желез.

6. Мучают атопические дерматиты.

Сухость кожи часто провоцирует аллергиические реакции на различную бытовую химию. Если восстановить водно0солевой баланс, то и кожа восстановит свои защитные функции.

Чем больше обезвоживание, тем серьезнее симптомы: дыхание становится учащенным, начинает тошнит, под глазами часто образовываются темные круги, а кожа становится дряблой. Панически запасая воду, организм может отреагировать и отеками — как на икрах, так и на лице.

Что делать? Не просто пить воду (делать это, кстати, нужно умеренно — по глотку каждый час, но не более 1,5-2 литров в день для начала). Нужно восстановить и минеральный баланс — нам необходим калий, натрий, магний. В идеале купить специальные растворы против обезвоживания в аптеке. Подойдет и столовая минеральная вода (но лучше выпустить из нее газ). Хорош для восстановления витаминно-минерального баланса компот из яблок и кураги, а также зеленый чай с лимоном.