Скандал на миллион: невесте Данко отказали в алиментах

Певец Данко с невестой Марией и ее сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Злоключения Данко с алиментами обсуждают не первый год: то певец якобы не платит деньги на содержание двоих дочерей, одна из которых больна ДЦП; то платит мало; то, наоборот, слишком много, во всем обделяя себя. Однако, на этот раз с финансовыми проблемами столкнулся не артист, а его невеста Мария Силуянова. От прошлых отношений у красавицы-диджея есть сын Руслан, которому скоро исполнится шесть лет. И все это время родной отец ничем не помогает наследнику.

- Мы расстались, когда сыну было около года - с тех пор Руслан не видел папу, не получал от него ни копейки и даже на дни рождения оставался без поздравлений, - рассказала Мария kp.ru. - Нас с ребенком содержит исключительно Саша (Александр Фадеев - настоящее имя Данко. - Ред.), который, к слову, до сих пор обеспечивает своих двоих дочерей и их мать: оплачивает летние лагеря, обновки, организует благотворительные концерты и сборы для младшей дочки. При этом Сашу то и дело костерят на ток-шоу с этими алиментами, а настоящих "героев", которые бросили своих детей, страна не знает.

По словам Марии, с отца своего ребенка она не требовала выплат почти пять лет: мол, верила, что у бывшего проблемы то с деньгами, то со здоровьем. Но в прошлом году, когда терпение невесты Данко иссякло, она все же подала на алименты. Суд вынес решение, исполнительный лист отправили судебным приставам. Однако, спустя полгода Силуяновой вместе денег пришла официальная бумага: дело об алиментах закрыто. Точнее, выражаясь казенным языком, 6 июля 2022 года вынесено "постановление об отмене постановления о возбуждении исполнительного производства".

- Официальная причина такого решения - в документах не указана дата, с которой взыскиваются алименты, - объяснил kp.ru юрист Силуяновой Рустам Максименко. - Если считать с рождения даже по минимальным платежам, то за эти годы накопился долг около 1 миллиона рублей. Но дело в том, что мы не пытались взыскать долги, а обратились лишь за текущими платежами. И чтобы взыскивать их каждый месяц, судебным приставам не нужна никакая дата. Также как и отсутствие даты по федеральному закону 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" не может стать причиной отмены такого производства. В законе просто нет такой статьи. Я сам много лет работал судебным приставом и хорошо знаю эти детали.

Между тем, без сотрудничества с судебными приставами Мария Силуянова не сможет сделать главное - лишить нерадивого отца родительских прав. Поэтому сдаваться женщина не намерена.

- Мы будем обращаться с жалобой в суд, - заверил юрист. - Еще она жалоба на судебного пристава-исполнителя отправится в прокуратуру, а кроме того, мы готовим обращение в Следственный комитет - хотим чтобы это отделение судебных приставов проверили на предмет коррупции.