Михаил Швыдкой: "Наличие русского языка и русской культуры на Украине – это богатство, а не проблема"

Михаил Швыдкой Фото: Александр КАТЕРУША

Гостем радио «КП» стал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. С журналистом Сергеем Марданом он обсуждал самые острые и горячие темы. Например, почему не слышны голоса поддержки СВО со стороны российской культурной элиты, что будет с кинопрокатом, и почему потребовалось отправить в отставку сразу трех руководителей московских театров. Сайт kp.ru приводит выдержки из беседы.

- Михаил Ефимович, четвертый месяц идет специальная военная операция. В ней принимают участие сотни тысяч солдат с обеих сторон, протяженность фронта 2,5 тысячи километров. Давайте поговорим о последствиях для культурной ткани русского мира, в который, без всякого сомнения, Украина входила сотни лет. По вашему мнению, эта ткань разорвана теперь?

- Думаю, что она надорвана, но не порвана совсем, - считает Швыдкой. - На Донбассе живут и украинцы, и русские, и они в равной степени противостоят сегодня Киеву. Когда я вижу имена Героев России, которые сегодня получают награды, там много украинских фамилий. И в вооруженных силах Украины есть этнические русские. Элемент гражданской войны существует. Все сложно. И надо будет эту ткань (культурную) реставрировать очень тщательно. В России никто не отменяет украинскую культуру. И думаю, эта ткань, если говорить об исторической перспективе, не порвется.

- Миллионы украинцев поддерживают решения украинских властей о переименовании улиц, о запрете русского языка, об изъятии русских книг из украинских библиотек и т.д. Этот налет условного братства, политического, культурного, этнического оказался очень тонким. Вы, как бывший министр культуры РФ, испытываете чувство вины за то, что так все повернулось?

- Когда распался Советский Союз, то из 10 книг, которые выходили на Украине, 8 были на русском языке. Потому что была потребность в русской литературе. Левобережье говорило по-русски. Много лет я говорил украинским коллегам: наличие русского языка и русской культуры на Украине – это богатство, а не проблема. Они всегда считали, что это проблема. К сожалению, мононациональное государство строилось не только на Украине. Это было и в Центральной Азии, и на Кавказе... Мы ориентировались на несколько вещей, которые были ошибочные. У нас слишком было богатое прошлое, на которое мы понадеялись. Мы ориентировались на наши исторические связи и не думали о том, что надо по-новому выстраивать отношения с новыми государствами. Эта фраза «а куда они денутся?» была слишком часто употребляемой. Вина наша, безусловно, в этом есть.

Многим казалось, что будет приблизительно так, как при Советском Союзе, только на других основаниях. Ан нет.

Ну а наши западные недавние партнеры, ныне - недружественные страны, наоборот, проявляли большую активность. Они системно работали.

- Складывается ощущение, что представители культуры из самых разных сфер – театр, кино, литература – оказались нелояльны российской власти…

- Средства массовой информации делают акцент на тех, кто уехал, кто высказался против специальной операции. Культура – это не всегда популярные медийные лица. Кроме того, у деятелей культуры первая реакция могла быть какой угодно. К этому надо относиться с пониманием. Мы все воспитаны в парадигме, что даже худой мир лучше войны.

Хотя я считаю: подавляющее большинство деятелей культуры остались в России и понимают, что в такой исторически переломный момент нужно жить со своей страной. Даже если тебе кажется, что принятое решение не вполне отвечает твоим внутренним представлениям.

- Мы слышим разрозненные голоса тех, кто категорически против (спецоперации), но вот слов в поддержку что-то вообще не слышно.

- Это не так. Если вы вспомните выступление Володи Машкова, Дмитрия Д южева и целого ряда других, в том числе моих телевизионных коллег: Тины Канделаки или Маргариты Симоньян, то вы увидите: это голоса, которые раздаются в поддержку операции.

Большой театр дает концерты в поддержку жителей Донбасса и Луганска, Женя Миронов ездит в Донбасс. Это и есть ответ. Московский театр мюзикла, которым я руковожу, купил обувь для народных коллективов Донбасса, как они нас просили. Эвакуированные люди из Донбасса и Луганска будут у на наших гастрольных спектаклях в Ростове-на-Дону. И военнослужащие тоже будут. Многие театры так поступают. Можно каждый день говорить: мы поддерживаем! А можно спокойно делать свою работу. Все героические поступки совершаются молча.

- Вы, как человек неравнодушный к театру, сможете прокомментировать недавнюю смену руководителей трех московских театрах. Многими это рассматривается как начало репрессий. Гоголь-центра уже нет. Райхельгауза в отставку отправили. Что вы скажете по поводу массовых отставок?

- В «Современнике», насколько я знаю, часть труппы поддерживает перемены, часть - не поддерживает, как в любом живом организме.

Думаю, отъезд Серебренникова предопределил судьба Гоголь-центра, потому что это авторский театр. Что касается Райхельгауза… Иосиф создал авторский театр -«Школу современной пьесы». Можно было бы сделать поэлегантнее, поизящнее, не всех сразу менять. Вообще культура не терпит каких-то резких движений. И надо понимать, что люди культуры эмоциональны, они могут иногда что-нибудь там сболтнуть лишнего, а потом об этом жалеть. Но повторю: не считаю, что происходит что-то чрезвычайное.

- Как получилось, что Александр Роднянский, который всегда подчеркивал свою лояльность Украине, оказался членом узкого профессионального российского киносообщества, которое влияет на идеологию, на взгляды целой страны? Учитывая, что отношения России и Украины с 2005 года были довольно прохладные.

- Если вспомнить 90-е и 2000-е, то между Россией и Украиной существовал довольно активный кинооборот. Совместное производство, совместный прокат, снимались многие сериалы. Роднянский, который успешно работал на украинском телевидении, а потом возглавил у нас СТС, был не еднственным экспертом, который определял судьбу российского кино. Рядом работали такие серьезные производители, как Сельянов, Эрнст, Никита Михалков и целый ряд других продюсеров, которые с 2008 года заняли главные позиции в кинопроизводстве.

Ну ушел Роднянский, придут другие. Очень много талантливых молодых ребят. Другое дело, что надо заполнить кинозалы. Вот это проблема.

- Я смотрел статистику по заполняемости крупнейших киносетей – там полная катастрофа. Люди не идут на российские фильмы. Без голливудских мейджоров кинотеатры опустели. Это финал?

- Для того, чтобы заполнить кинозалы, нам нужно снимать не меньше 200-250 фильмов. Без этого мы ничего не сделаем. Мы снимаем меньше 100. Этого мало. Это как Сталин в конце 40-х годов: будем снимать 10 шедевров. Не бывает 10 шедевров. Не надо строить иллюзий.

Рост доли российского кино в последние годы был неплохим. Примерно четвертая часть по сборам и по репертуару. Но без мейджоров, действительно, сложно работать. Если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, иначе не будет окупаться российское кино, нужно думать о параллельном прокате, о принудительном лицензировании.

Но главное - необходимо вкладывать деньги в отечественное кинопроизводство.

- Государство должно финансировать идеологически ангажированное кино?

- Любое хорошее кино идеологически ангажировано. Любое плохое кино вообще никакое. Нужно снимать кино, на которое будут ходить зрители. Но какое кино нужно зрителям - никто не знает. Только художники в процессе его создания могут что-то определить. Публика, которая сегодня ходит в кинотеатры - это в основном молодежь от 13 до 28 лет. С ними нужно разговаривать на понятном им языке.

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