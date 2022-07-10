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Политика10 июля 2022 12:15

На очереди пригороды Донецка: Как пойдет спецоперация после взятия Лисичанска

Новый этап сражения за Донбасс должен, наконец, отодвинуть украинские пушки от столицы ДНР
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Одна из группировок войск уже вплотную занимается Авдеевкой

Одна из группировок войск уже вплотную занимается Авдеевкой

Фото: EAST NEWS

В эти дни начинается новый этап сражения за Донбасс. Предыдущий (безо всякой натяжки) стал для Луганской народной республики поистине историческим: впервые за 8 лет ее территория была полностью очищена от украинских оккупантов.

Это случилось после освобождения Северодонецка и Лисичанска. Матерые вояки незалежной держались за эти города зубами. Там была сосредоточена крупная группировка "элитных" украинских частей, разбавленных сотнями иностранных наемников. Киев пытался подбросить им подмогу, но российские войска вместе с донецкими корпусами народной милиции пресекли такие попытки. И враг вынужден был панически драпать, оставляя на своих позициях убитых, раненых, оружие и боевую технику, - свыше 100 единиц танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и пушек. В том числе и большое количество западных вооружений.

За две недели боев только там, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, противник потерял свыше 6000 человек. Эти потери Киев пытается возместить отправкой в окопы передовой слабо обученных бойцов территориальной обороны, - людей сугубо гражданских. Они называют себя "мясом", которым президент Украины и его генералы пытаются заткнуть дыры в боевых порядках. И пытаются сделать разными способами: объявляется очередная мобилизация, в ходе которой в армию "загребают" инвалидов и женщин, больных и негодных к военной службе.

Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказывают о моральном разложении личного состава их частей и нежелании воевать

Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказывают о моральном разложении личного состава их частей и нежелании воевать

Фото: Александр КОЦ

Сбежавших за границу молодых мужчин призывного возраста стращают суровыми статьями Уголовного кодекса и приказывают вернуться на родину. А Генштаб вооруженных сил Украины издал директиву, запрещающий таким гражданам выезжать не только за пределы страны, но и своей области. Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказывают о моральном разложении личного состава их частей и нежелании воевать,- люди и мелкими группами, и целыми батальонами отказываются воевать и все чаще "выбрасывают белый флаг".

ДОНЕЦКИЙ КРАЙ ЖДЕТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Освобождение Лисичанска, Северодонецка и десятков других населенных пунктов "помельче" еще раз показало, что стратегическая инициатива безраздельно перешла в руки частей Российской армии. За время проведения специальной военной операции они овладели серьезным боевым опытом, хорошо "раскусили " тактику врага и теперь успешно переваривают его в больших и малых котлах. Противник действует по банальной схеме - прячется за спины мирного населения и цепляется за крупные промышленные предприятия, стремясь превратить их в неприступные крепости. Зеленский и окружающие его политики и генералы клялись и божились своему народу, что "Лисичанск никогда не будет сдан", а теперь лукавят, оправдывая бегство своих войск из этого города некоей "стратегической хитростью" и даже хвастаются какой-то "перемогой". Остроумный украинский народ ехидно назвал это "успешным контротступлением" своей армии.

Ну а что же дальше? Куда теперь направлены на тактических картах наших военачальников красные стрелы атак?

На очереди – освобождение пригородов Донецка, жители которого с 2014 года и до сих пор подвергаются жестоким обстрелам со стороны ВСУ. А затем - и всей территории Донецкой народной республики.

Чаще всего Донецку "прилетало" со стороны Авдеевки. Потому с гарнизоном засевших в этом городе украинских вояк у союзной армии будут особые счеты. Одна из группировок войск уже вплотную занимается Авдеевкой. Это нужно еще и потому, чтобы в ходе очередного этапа спецоперации не только отдалить линию фронта от Донецка (и лишить врага возможности обстреливать донецкую столицу), но и по другой причине - подготовить стратегическое наступление на главный опорный пункт противника, капитально окопавшегося в районе Славянска-Краматорска.

Чаще всего Донецку "прилетало" со стороны Авдеевки

Чаще всего Донецку "прилетало" со стороны Авдеевки

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Здесь будет генеральное сражение, которое должно стать одним из самых важных и обеспечить радикальный перелом на поле боя в пользу Российской армии. Противник сосредоточил в славянско-краматорской агломерации более 70 тысяч личного состава и огромное количество боевой техники. И основательно подготовился к активной обороне, на полную катушку используя для этого толстенные стены цехов многих промышленных предприятий. Нашей армии не привыкать к решению таких задач, - она сталкивалась с ними в Мариуполе, Северодонецке. Опыт есть. Никакой спешки не будет.

«Медленное» продвижение наших войск – это выверенная тактика, которая реально работает при окружении основательно укрепившегося в города противника. А при такой тактике решаются сразу несколько задач - "перемалывание" врага в котле и принуждение его к отступлению либо капитуляции, сбережение жизней наших воинов и мирного населения. У наших генералов, офицеров и солдат нет шапкозакидательских настроений. Все понимают, что впереди много трудной и смертельно опасной работы. Тем более, что США и другие страны НАТО продолжают накачивать своими вооружениями ВСУ. Уничтожение всего этого "боевого железа" сразу поле пересечения украинской границы, - сегодня не менее важная задача, чем победа в генеральном сражении. Это для нас "дело принципа". Мы долны показать Западу, что его старания бесполезны. И не дать ему нарушить планы специальной военной операции.

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Военная спецоперация на Украине 10 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

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