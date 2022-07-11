Военная спецоперация на Украине 11 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года.

Российские военные уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк. Также ВС России уничтожили высокоточными ракетами наземного базирования склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до сотни украинских боевиков. Кроме этого, самолеты ВКС России Су-35с сбили два украинских Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР.

Военные ВС России в ходе зачистки поселка Лоскутовка в ЛНР изъяли у местного жителя американский ПТРК Javelin, который находился у него в гараже. Ракета лежала посреди старых вещей и грецких орехов, местный житель объяснил, что нашел ее на бывших украинских позициях.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Также Резников добавил, что ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в список приоритетной техники для украинской армии, теперь Киев испытывает потребность в дальнобойных артиллерийских установках.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:15 ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

22:46 В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт. Речь идет о диверсионно-разведывательной группе наемников, сейчас они уже дают признательные показания, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

21:37 Минобороны РФ: Националисты удерживают людей в заминированном лицее в Славянске, который планируют взорвать и обвинить ВС России в обстрелах гражданских объектов.

Кроме того, в Харькове подразделения ВСУ и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО под прикрытием здания университета.

18:47 Политолог Брутер назвал некорректным заявление секретаря СНБО Украины о том, что оружие с Запада "уже меняет ход конфликта"

18:21 Реджеп Тайип Эрдоган обсудил украинский кризис с Зеленским, сообщила администрация президента Турции. Эрдоган обсудил с Зеленским создание "зернового коридора", говорится в сообщении.

17:55 МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть Германии турбину для «Северного потока».

17:54 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не читал интервью министра обороны Алексея Резникова, в котором говорится о намерении Киева перейти в контрнаступление на юге, и отказался комментировать военные планы.

17:50 В Думу внесен проект о присвоении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ, отражавшим вторжение на территорию РФ в ходе специальной военной операции.

17:10 Советник главы офиса президента Украины и министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что уволился с занимаемых им должностей. Андрусив не сообщил причины своего решения, однако указал, что детали будут "чуть позже".

16:28 Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику.

15:25 Глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области погиб из-за подрыва машины, сообщили в ВГА.

15:04 Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех жителей Украины.

14:42 В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Сальдо, бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена, сообщают областные власти

13:25 Военные ЛНР под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионную группу из белорусского националистического отряда "Волат", сообщили в МВД ЛНР.

13:20 В ДНР заявили, что 3 человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела украинскими войсками Степано-Крынки из HIMARS

12:43 Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в ДНР

12:37 Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе

12:25 Нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей с подконтрольных Киеву территорий ДНР, сообщили в МВД ЛНР.

12:03 Минобороны России: российские ракеты Калибр уничтожили у Радушного в Днепропетровской области хранилища с боеприпасами для поставленных из США систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион"

10:32 В ЛНР заявили, что взрывы юго-западнее Луганска связаны с плановыми занятиями на полигоне

10:20 Одна из сбитых украинских ракет "Точка-У", выпущенная по Луганску, должна была поразить элеватор с зерном из нового урожая, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

09:41 Под контролем союзных сил находятся 243 населенных пункта ДНР, заявил Пушилин.

09:25 Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили в МВД по Запорожской области.

09:10 Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск, сообщил наш источник.

08:08 Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике, сообщила Народная милиция ЛНР.