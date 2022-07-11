Сом в 200 килограммов: поразительные рекорды российских рыбаков и места, где можно поймать потрясающую рыбу

В Волге в окрестностях Ульяновской области Павел выловил настоящее чудо-юдо: 2,5-метрвого сома весом 105 кг!

Плох тот рыбак, который не мечтал бы поймать трофейную рыбу. Такую, чтоб семь потов сошло, пока тащишь ее из воды, оглашая окрестности матюгами, а когда вытащишь – глаза на лоб полезли от созерцания такой громадины. С начала летнего сезона любители «водной охоты» хвастаются в соцсетях своим чудо-уловом. Заносят трофеи в анналы рыбацкой истории. Например, 15-килограммового карпа в пруду под Миасом выловил житель Челябинской области Евгений Родионов. Дальневосточную зубатку весом больше 10 кг поймали рыбаки на Курилах. А новосибирский рыбак Николай Петренко добыл 8-килограммового белого амура. И, как говорится, тэ дэ и тэ пэ. Но все это цветочки, по сравнению с уловом Павла Жукова из Ульяновска. Его трофей побил рекорды всех других рыбаков, засветившихся этим летом в сети со своими «байками». В Волге в окрестностях Ульяновской области Павел выловил настоящее чудо-юдо: 2,5-метрвого сома весом 105 кг!

-Я вообще не собирался в тот день на рыбалку, - рассказал KP.RU о том «как это было», удачливый рыбак. - Мне позвонил товарищ, говорит: «Паш, поехали». Я ему давно обещал, неудобно было отказывать. В общем, поплыли мы на Сланцевый рудник. Шторм был, ветер сильный. Закинули с надувной лодки шесть удочек, привязались к опоре моста. Долго ни одной поклевки не было, я уже начал заспать. А потом смотрю - спиннинг куда-то уходит. Потянул, подумал – бревно. Вроде наверх пошло, а потом как даст на дно стрелой, аж спиннинг задымился. Такая была скорость! Полчаса боролся, пока сом махнул хвостом м, видно, хапанул воздуха, и уже спуститься не может вниз. Может, от перепада давления. Мы с другом его тянули и спорили – рыбина на 10 кг, 12, потом морду увидели - да тут все 50! Но оказалось больше 100. Это мой первый такой трофей. А я, ведь, рыбалкой с детства увлекаюсь.

«Ну, красава!», «Вот бы мне такого!», «Ну и чудище. Тоже такого хочу поймать!» - восхищенно и где-то даже завистливо разразились рыбаки в комментариях под фото сомищи, которое Павел выложил в интернет на всеобщее обозрение. Рыбак улегся рядом с выловленным чудищем, так и сфотографировался.

«Да ты в него целиком поместишься», - откликнулись комментаторы. «Такой человека сожрет запросто!»

Приятно ему внимание, но, к сожалению, российский рекорд Жуков не побил. Он был сделан 13 лет назад, когда в Курской области на реке Сейм выловили сома-рекордсмена весом в 200 кг.

Но ульяновский рыбак не отчаивается и уверяет, что для Волги в окрестностях города сомы-гиганты – не такая уж и диковинка. Все впереди, дескать.

Кстати, трофейную рыбу можно выловить не только здесь. Если полистать источники, можно составить условный рейтинг российских водоемов, где у рыбака больше всего шансов поймать крупную рыбину мечты. И на одной из строчек окажется река Норилка на Таймыре. Здесь некий гражданин Копылов поймал налима весом в 30 кг. В длину рыбина была больше метра. Правда, было это в 1967 году. А в другом сибирской реке, Котуй, в 1943-ем, рыбаки поживились 110- килограммовым тайменем.

В список можно также внести реку Лена в Якутии. Здесь однажды был выловлен 8-килограммовыый язь. Скажете, где 105 кг, а где 8? Нашли, с чем сравнивать! А, если вспомнить, что обычный вес язя – 1-2 кг? То-то же.

Или возьмем леща. Рыба распространенная и тоже обычно некрупная. Но на реке Вятка и в Ладожском озере можно выловить леща на 6 и больше кг. Кстати, на Ладоге один из рыбаков выудил еще и налима весом в 12 кг.

А в реке Воронеж пару лет назад рыбачок насадил на крючок карпа, потянувшего аж на 68 кг. А ведь эта рыбка тоже не особенно-то может похвастаться «генетическими габаритами». Пока это самый огромный трофейный карп, выловленный в России.

В озере Ильмень когда-то поймали 34-килограммовую щуку. А в той же Волге – судака-гиганта на 40 кг. Из Амура рыбаки однажды выловили трофейного «тезку» реки, белого амура. Весила рыбина больше 50 кг. Удивило и озеро Тишкин в Тюменской области. Здесь когда-то попал на удочку 6-килограмовый окунь! Вот, где гигант, так гигант. Обычно же окушки весят по 100-200 граммов.

КСТАТИ

Но больше всего воображение поражает улов, сделанный в 1922 году в устье Волги. Здесь в далекие годы водилась огромная белуга. Самая огромная весила 1224 кг и длиной было порядка 4 метров. Эх, что такая рыба здесь уже не водится.