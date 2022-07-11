Почему две дочери Василия Шукшина судятся с театром Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина - руководитель театра «Русская песня», которым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дочери Василия Шукшина – Екатерина и Ольга - подали в суд на театр «Русская песня», которым руководит Надежда Бабкина. По их мнению, театр нарушил их авторские права, продолжая прокатывать спектакль "Калина красная".

Вообще этот спектакль, поставленный по мотивам киноповести Шукшина, с самого начала вызывал вопросы у наследниц писателя. Сейчас выясняется: у "Русской песни" еще полгода назад закончилась лицензия на постановку . Но спектакль играют. Сумма исковых требований около 600 тысяч рублей (Екатерине - 243 206 руб, Ольге 364 809 руб.). Ситуация курьезная. Дело в том, что в этом спектакле участвует средняя дочь Василия Макаровича Мария, у которой к постановке претензий нет. В «Калине красной» она играет главную женскую роль - «заочницу» Любу Байкалову.

Правообладателей на творчество Шукшина четверо. Три дочери: Екатерина (от Виктории Софроновой), Мария и Ольга (от Лидии Федосеевой-Шукшиной), ну и сама Лидия Николаевна, как вдова писателя.

Еще три года назад у Екатерины и Ольги Шукшиной были серьезные претензии к авторам спектакля. По их мнению, театр грубо исказил сюжет, в корне изменил авторскую мысль. То, что спектакль «по мотивам» подразумевает расхождение с оригиналом. Но русскопесенный сюжет настолько далеко ушел от шукшинского, что речь шла об отзыве лицензии.

Театр тогда ответил, что лицензию на спектакль можно отозвать только на основании «совместного волеизъявления всех правообладателей». И категорически отказался вносить изменения в спектакль и уж тем более не соглашался на отзыв лицензии. Но теперь лицензия закончилась. А конфликт интересов только обострился.

Мы попросили прояснить ситуацию старшую дочь Василия Шукшина – Екатерину.

- В спектакле театра «Русская песня» «Калина красная», к моему глубокому сожалению, есть все, кроме «Калины красной» Василия Шукшина. Есть лихие песни и пляски. Есть вкрапленные фрагменты других рассказов Василия Макаровича, которые отвлекают от основного действия и повисают в воздухе «ни к чему». Есть даже Егор Прокудин, который после освобождения из мест отбывания наказания первым делом ворует чемодан у попутчиков. Если кто-то помнит фильм, Егор выходит на свободу с твердым намерением вести честную жизнь, за что ему и приходится заплатить собственной жизнью. Такой финт является грубым нарушением авторского замысла, - считает Екатерина Васильевна. - Впрочем, режиссер спектакля сам говорит о том, что его «главная задача - уйти от Шукшина». Это больно. И это неправильно.

Ольга Шукшина

«Правообладание» как таковое не только и не столько дарит веселые возможности поразжиться, оно прежде всего налагает обязанности. Охранительские. Мы несколько лет пытались убедить руководство «Русской песни», что задача театра, берущегося за постановку существующего произведения, состоит в том, чтобы поставить это самое произведение. Если же оно чем-то не устраивает, создать свое и тогда уже не прикрываться знаменитым именем. Мы просили театр вернуться к самому материалу.

Увы, нас не услышали.

За вычетом огорчений и разочарований вот, собственно, и все. Оставались лишь формальности. В прошлом году истек срок разрешения (так это называется), выданного Российскому авторскому обществу. Вероятно, следует уточнить, что разрешение я выдавала совсем на другой текст инсценировки, нежели тот, что звучит со сцены. В сложившейся тупиковой ситуации новое я подписать не могла. Притом, что в моем архиве только за последние десять лет накопилось порядка двухсот подобных разрешений российским и зарубежным театрам. РАО отозвало у «Русской песни» лицензию на спектакль, и сегодня театр демонстрирует его «просто так».

Наши возможности, возможности РАО как нашего представителя на этом были исчерпаны. Следующее слово может сказать только судебная власть, хотя кому охота судиться. Спасибо нашим юристам, которые во многом взяли на себя неприятные обязанности, связанные с судопроизводством.

Адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая говорит, что при всем уважении к театру «Русская песня» и лично к Надежде Бабкиной, к закону об авторских правах тоже следует относиться с уважением.

- Срок действия лицензии на постановку произведения Василия Макаровича истёк, - пояснила нам Юлия Вербицкая. - В связи с чем Российским авторским обществом (РАО) был инициирован иск в пользу наследников Ольги и Екатерины Шукшиных. Для осуществления постановки требуется действующая лицензия, подразумевающая согласие всех без исключения обладателей авторских прав

Без этого разрешения или с лицензионным соглашением, срок которого истёк, постановка не может быть осуществлена. Иначе это прямое нарушение закона.

Ольга Васильевна Шукшина уделяет особое внимание защите и значению принадлежащих ей авторских прав. Ее желание участвовать в определении судьбы авторского наследия и требовать соблюдения закона обоснованы.

- Странно, что взбунтовались две сестры. Марию Шукшину и Лидию Николаевну все устраивает. Даже в этой спорной ситуации Мария может получать авторское вознаграждение, помимо гонорара за участие в спектакле?

- Она вполне могла заключить лицензионный договор с театром, что дает ей право получать деньги за себя и за маму - Лидию Николаевна, - предполагает Юлия Вербицкая. - Ольга и Екатерина по истечении старого договора новый не заключили. И это не их промах, а промах юристов театра Надежды Бабкиной.

По существующему закону для инсценировки или экранизации литературного произведения требуется согласие всех правообладателей. Любой из них может самостоятельно отстаивать свое право: призвать театр вернуться к оригиналу, как в нашем случае, что неудобно постановщикам. Или, если дело дойдет до крайности, потребовать снять спектакль с репертуара.