Приезжайте, дети, в Арктику гулять

Корреспондент КП отправилась на атомном ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу в составе детской экспедиции «Ледокол знаний» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Племя краснокожих» с белыми «татуировками» на рукавах «90’00»00» стояли на пирсе, задрав голову вверх и ловя ртом северный воздух. Перед нами высился пламенно алый атомный ледокол «50 лет Победы». Как назло все дни обсервации, проведенные в отеле в Мурманске, за окном палило полярное солнце, раскаляя воздух до непривычных для этих мест +30'C. Но в день нашего отбытия погода резко испортилась.

- Дождь. Хорошая примета, - уверяли меня родные и друзья, обрывающие напоследок телефон. - Тебе не страшно? Волнительно?

Я стояла среди «племени краснокожих», где у каждого - взрослого и ребенка - во всю спину было выведено «Ледокол знаний», и терялась в круговороте чувств. Те страхи, которые обуревали меня в Москве (поверьте, их было много - замкнутое пространство судна, качка, морская болезнь, оторванность от земли и, наконец, полное отсутствие связи на 10 дней), рассеялись.

Отбытие атомного ледокола "50 лет Победы" с участниками экспедиции "Ледокол знаний" из порта Мурманска

«ГОТОВ КУПИТЬ ЛЕДОКОЛ»

Если принять, что на земле живет более 7 млрд человек, то на Северном полюсе может оказаться только мизерная доля счастливчиков из этого числа.

И, если прежде Арктика была местом сосредоточения ученых-полярников, исследователей шельфа и военных, то начиная с 90-х годов, туда потянулись туристы. В последние годы несколько туристических круизов за летнюю навигацию проводили две компании - российская и канадская. Она фрахтовали один из ледоколов и отправлялись к полюсу.

Чтобы стать счастливчиком, следовало выложить кругленькую сумму - билет на самый северный рейс начинался от 25-40 тысяч долларов и доходил до 100 тысяч. Среди экипажа ходит байка о богатом ближневосточном шейхе, который настолько хотел, чтобы его сын порулил ледоколом, что спросил капитана на полном серьезе: «А сколько стоит судно? Если что, у меня с собой», - и недвусмысленно кивнул на чемоданчик.

Участники экспедиции на Северном полюсе

«ЗНАНИЯ - БИЛЕТ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Идея - снарядить в экспедицию на Северный полюс команду одаренных и талантливых детей со всей России - пришла в голову представителям «Росатома» в 2019 году. Тогда к 60-летию Росатомфлота состоялся первый рейс. В этом году «Ледокол знаний» уже третий, он собрал на своем борту 66 детей из разных российских городов.

Оказаться среди участников экспедиции может любой школьник от 14 до 18 лет. Главное условие - участие во всероссийских конкурсах, в частности, в тех, которые проводит «Росатом».

- Твои знания - твой билет на Северный полюс, - объясняют организаторы.

Экспедиция «Ледокол знаний» - часть экосистемы Homo Science, - программы, популяризирующей науку и технологи, созданные Росатомом в 2020 году для молодежи. Ее основная цель - вновь сделать профессию «ученый» популярной в глазах школьников.

Все 10 дней, пока ледокол прорывается через льды к Северному полюсу, дети погружены в творческую работу вместе с приглашенными экспертами. Тематика очевидна - Арктика и ее проблемы. Школьники шутят: «Солнце светит - дети пашут». Никаких нудных лекций - только живая коммуникация.

По итогам ребята создадут семь арт-объектов, каждый будет связан с одним из тематических направлений экспедиции: малые народы Севера, экосистема, загрязнение, энергетика, климат и инфраструктура Арктики.

Полярник, участник дрейфующей научной станции "Северный полюс-24" Виктор Боярский

«ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ХОЛОД»

- Арктика - это Северный Ледовитый океан. Лед и Север. Суровые будни. Многолетние льды. Это сложно полюбить, но если раз проникся, то уже не расстанешься, - говорит капитан ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

- Любовь через боль? - уточняю я.

- Любовь через холод, - поправляет капитан.

Мы разговариваем на ходовом мостике, между собой мы называем его капитанский - любимое место нашего капитана. «Я тут чувствую себя на своем месте. Иной раз здесь просто хочется быть, смотреть вдаль, это снимает грусть, умиротворяет».

Вообще, Руслана Владимировича можно назвать счастливчиком. Простой парень из белорусской Орши начинал матросом и дослужился до капитана атомного ледокола.

- Нас таких меньше, чем космонавтов, - смеется «кэп».

Он был в составе экипажа, когда «50 лет Победы» впервые отправился в рейс, стоял на вахте, когда ледокол впервые пересек отметку Северного полюса, за что был удостоен награды от Президента РФ. В октябре 2013-го Сасов был в составе экипажа во время эстафеты сочинского олимпийского огня. Тогда ледокол впервые доставил факел на Северный полюс и всего за 92 часа.

МОРСКИЕ УЖАСЫ

Самые интересные истории о ледоколе звучат в курительном салоне. Там собираются не только любители посмолить, но и все желающие услышать грохот, с которым ложкообразный нос ледокола проминает лед, а трескающиеся льдины обрушиваются о корпус судна.

Именно в курительном салоне, расположенном почти на самом носу, можно почувствовать всю мощь, с которой корабль прорывается вперед. Шум оглушает, и собравшиеся стараются перекричать треск белоснежных льдин.

- Толщина корпуса на носу около 5 см, - поясняет мне один из молодых парней в спецкомбинезонае. - На случай нештатной ситуации есть еще резервный слой корпуса.

- Видишь, тут след от вмятины, - другой тыкает в бок нашего ледокола, изображенного на фотографии, висящей на стене салона. - Несколько лет назад с айсбергом столкнулись, туман был сильный. А в тот момент в курилке китайцы сидели, так их до противоположной стенки отбросило.

Другие члены экипажа любят попугать пассажиров, рассказывая о том, как пару лет назад попали в 12-балльный шторм.

- Занавески стояли под углом 90 градусов, боялись, что вертолет в воду снесет.

- Наверное, у некоторых морская болезнь началась? - наивно уточнила я.

- В такие ситуации она повально у всех.

Капитан ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В первые дни плавания у пассажиров была забава: все рассказывали, кто живет в чьей каюте. На мою долю выпало жить в каюте старшего матроса. Интерьер простой: стол, стул, обитый еще советским грубоватым зеленым сукном, шкафы, зеркало с полкой, кровать с балдахином-шторами и лежанка-диван, превращенная в еще одну кровать. Внутри кроха-душ, раковина и туалет. Для настоящего морского волка - самое то.

Жизнь ледокола обеспечивают более 100 человек экипажа и пассажирской службы (повара, официанты, горничные). Они на время круиза уступают свои каюты пассажирам, а сами переезжают на нижние палубы у самой кромки воды.

«50 лет Победы» - маленький город. Здесь есть два спортзала, бассейн, куда поступает нагретая реактором вода прямиком из океана, сауна, библиотека, несколько кают-компаний, лифты, медкабинет с собственной операционной.

Экипаж молодой, средний возраст - 35-45 лет. Есть и ветеран - 74-летний Юрий Островершенко. Он был на легендарном рейсе первого атомного ледокола «Арктика», который дошел до Северного полюса в 1977 году. Юрий Андреевич до сих пор в строю и несет свою вахту.

ДИКАЯ СТИХИЯ

Говоря о юных кадрах, на «50 лет Победы» третьим помощником капитана работает 27-летняя Мария Кочегарова. Длинноволосая кареглазая красотка, очаровавшая собой всех участников экспедиции.

- Когда заканчивала школу, думала, как бы лучше жизнь прожить, - признается Маша. - Хотела даже поступать в авиационное училище, но там условия для девушек сложнее. В итоге выбрала мореходку. Мне с детства очень нравилась Арктика, наверное, из-за книг Санина, рассказы о полярниках произвели самые сильные впечатления.

- Арктика - дикая и враждебная для человека стихия. Когда ты смотришь на это все, - Маша обводит взглядом смотровой салон, из которого открывается вид на бескрайнюю ледяную гладь, укутанную в рваные туманы, - то понимаешь, что стены ледокола тебя спасают, а окажись ты вне, где дикая стихия, ты пропадешь.

До Северного полюса оставалось всего 1000 км. Продолжение следует…