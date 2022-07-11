Канада полностью отказывается от пластиковых упаковок

Всего 9% пластика в мире перерабатывается. Остальное образует огромные тонны мусора Фото: Shutterstock

В Канаде с декабря 2022 будут запрещены полиэтиленовые пакеты, одноразовая пластиковая посуда, контейнеры для еды, трубочки для питья и прочее. Их будет также запрещено ввозить в страну.

- Запрет позволит нам в следующие 10 лет сократить загрязнение природы пластиком на 1,3 миллиона тонн, - написал в своем Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Правительство Канады сообщает, что страна использует ежегодно 15 миллиардов полиэтиленовых пакетов и 16 миллиардов питьевых трубочек.

В начале июля и США объявили, что до 2032 года запретят одноразовый пластик. Европейский Союз отказался от одноразовой пластиковой посуды еще в 2021 году. Ее запрещено производить и продавать.

Всего 9% пластика в мире перерабатывается. Остальное образует огромные тонны мусора, которые вывозятся в страны третьего мира.

У нас в России в прошлом году говорили, что правительство готовит законодательную инициативу о запрете одноразовой пластиковой посуды. Об этом, в частности, сообщила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко на IX Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге 28 мая. Она сказала, что запрет на пластик вдвое снизит объем захоронения отходов.

Сейчас в России перерабатывается не более 10% твердых бытовых отходов (не только пластика, а вообще всего, включая мебель, бытовые электроприборы), а 90% вывозят на свалки.