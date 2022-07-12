Ученые доказали: хлеб-соль подавать нужно врагу

Выяснилось, что привычка досаливать уже готовую пищу сокращает продолжительность жизни мужчин более чем на два года, а женщин - на полтора года Фото: Shutterstock

Тревожные новости вновь пришли c туманного Альбиона. На сей раз, британские ученые сотрясли основу основ, можно сказать расшатывают нашу традицию преподносить гостям дорогим хлеб-соль. Научная журналистка The Guardian Ханна Девлин пишет о выводах команды из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейна (Новый Орлеан). Ученые проанализировали пищевые привычки 500 000 британцев среднего возраста, а также связь их связь с наступлением преждевременной смерти.

Выяснилось, что привычка досаливать уже готовую пищу сокращает продолжительность жизни мужчин более чем на два года, а женщин - на полтора года. Как ученые это рассчитали? Было сложно. Определить, сколько соли потребляет человек, достаточно сложно. Ведь в уже готовых продуктах она тоже содержится, и далеко не всегда указанное на этикетке количество совпадает с реальностью. Замерять соленость пищи по анализу мочи? Но он слишком зависит от индивидуальных особенностей работы организма. В первом приближении удалось прикинуть, что около 70 процентов соли поступает в пищу европейцев из обработанных и готовых продуктов. И 8 – 20 процентов обычно добавляют за столом. По разбросу цифр понятно, что это очень приблизительные прикидки.

Но привычку досаливать еду исследователи сочли достаточно яркой, чтобы изучить ее влияние на здоровье. И действительно, все мы хоть раз вынуждены были подсолить то или иное блюдо. Но есть личности, которые садясь за стол, автоматически хватают солонку и приправляют свой суп, даже не попробовав.

Конечно, на риск ранней смерти, помимо соли, могли влиять и другие факторы. Однако ученые утверждают, что постарались учесть все нюансы, которые могли повлиять на результаты: возраст, пол, этническую принадлежность, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическую активность, правильность питания и такие заболевания, как диабет, рак и болезни сердца.

Начало исследованию было положено еще в 2006 году. Добровольцам, которые присоединялись к нему вплоть до 2010 года, задавали вопросы, добавляют ли они соль в свои продукты и как часто они это делают (речь шла именно о готовых блюдах. Употребление соли в процессе приготовления не рассматривалось, - прим. Ред.) Затем в течение примерно 9 лет ученые следили за жизнями подопытных.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто никогда или редко хватался за солонку, у тех, кто всегда досаливал свою пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше. В возрасте 50 лет мужчины и женщины, которые всегда добавляли соль, имели ожидаемую продолжительность жизни на 2,3 года и 1,5 года короче соответственно.

Почему соль оказалась так смертоносна? В данной научной работе этот вопрос не рассматривался. Но вообще, основной вред соли связывают с наличием в ней натрия (состав поваренной соли, как мы помним из школы – NaCl): именно это вещество задерживает воду, повышая артериальное давление. Ну а сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему самые частые причины смерти в мире.

Команда исследователей заявила, что доказательства пагубного влияния достаточно убедительны, чтобы люди бросали эту вредную привычку:

- Даже незначительное сокращение потребления натрия при отказе от досаливания готовой пищи уже за столом, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья, особенно когда такая привычка формируется среди населения в целом, - подводит итог профессор Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейна, который руководил работой.

Важно! Полностью отказываться от соли медики и ученые не призывают – это также может быть вредно, поскольку небольшое количество натрия нам все-таки необходимо. Однако во всем нужно знать меру, а тем, у кого высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний или такие диагнозы уже поставлены, сокращать потребление соли – первоочередная задача. Еще ранее было доказано, что чем меньше соли мы съедаем, тем ниже артериальное давление. И отказ от привычки досаливать готовую еду – хорошее начало для приобщения к здоровому образу жизни, как выясняется.

Кстати, согласно современным нормам ВОЗ, безопасная норма соли в сутки — 5 г (чуть меньше чайной ложки без горки). И это во всей еде, включая ту, что мы покупаем уже готовой (хлеб, полуфабрикаты и т.д.). В подавляющем большинстве стран, где проводились исследования, люди в среднем потребляли в несколько раз больше — от 9,9 г до 15 г. В России мы съедаем по 12 г соли в день.