Авраама Руссо преследует неадекватная фанатка

Певец Авраам Руссо. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авраам Руссо, который в конце июля отпразднует свой 53-й день рождения, в этом году отмечает большой юбилей - четверть века на российской сцене. За эти годы, как известно, артист пережил всякое, в том числе два покушения на жизнь. Однако, по словам певца, опасность порой таится даже в банальной встрече с поклонниками на концерте.

- Есть одна неадекватная женщина, которая преследует меня много лет. Куда бы я ни поехал с концертами, она непременно оказывается там и несколько раз за вечер выходит на сцену, - рассказал Руссо kp.ru. - Что у нее на уме, я не знаю, но на рядовую зрительницу она не похожа, ведет себя странно. Так, на последнем шоу она подошла ко мне очень близко и отчетливо произнесла прямо мне в ухо: "Ну сколько можно уже?". И вот тогда мне стало по-настоящему страшно!

А в другой раз Авраам пострадал от фанатов во время тура по Казахстану: тогда певец лишился дорогущих эксклюзивных часов.

Авраам Руссо в конце июля отпразднует свой 53-й день рождения. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это был первый тур после покушения, в залах - переаншлаг, в гримерку после концертов ломились толпы народу, - вспомнил артист. - И вот приезжаем мы в Алма-Ату, последний город в туре - картина вся та же самая. А я в этот вечер почему-то не надел любимые часы из своей коллекции - это была шикарная вещь из белого золота с бриллиантами за десятки тысяч долларов. Лежали они где-то в гримерке на столе. И вдруг, когда все закончилось, мы стали собираться - часов нет, украли. Я до сих пор не знаю, кто это сделал. Не думаю, что поклонники были в курсе их стоимости, скорее всего, взяли себе на память об Аврааме.

Между тем, бывали случаи, когда доставалось и самим фанаткам от таких же разгоряченных "коллег".

- После концерта в Самаре меня ждала большая толпа поклонниц, поэтому организаторы ради безопасности решили провести меня через другой выход, - поделился Руссо. - А там среди девчонок началась дележка меня, одна из них кричала: "Авраам мой!". В итоге другие поклонницы набросились на нее, завязалась драка - разбили голову, весь пол был в крови. Когда я об этом узнал, нашел эту девушку и после того, как ей оказали первую помощь, пригласил ее поужинать в ресторан. Девочка оказалась очень хорошая, скромная - ни одного плохого слова в адрес своих обидчиц не сказала.