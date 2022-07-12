Как зарабатывают «Би-2» и «Машина времени»: частные концерты и корпоративы никто не отменял

Вопреки слухам, у группы «Би-2» все в порядке с занятостью и на родине, и за рубежом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артисты, которые за последние четыре месяца распространяли недостоверную информацию о спецоперации или критиковали Россию, продолжают здесь выступать и зарабатывать. Несмотря на единичные отмены выступлений на больших площадках, звезды имеют возможность работать. Информация об их «полной отмене» преувеличена. Некоторые из артистов удалили свои резкие высказывания из всех социальных сетей после проблем с работой.

31-летняя Манижа в июне спела на свадьбе футбольного тренера Александра Кержакова, в середине июля выступила на благотворительном мероприятии, также дала онлайн «неотменяемый концерт». Артистка продолжает творческую работу – выпустила в июле новую песню. Гонорар артистки на частных мероприятиях – от 1 млн. руб.

Вопреки слухам у группы «Би-2» все в порядке с занятостью и на родине, и за рубежом: в августе – рок-фестиваль, с осени – концерты в наших регионах, а также в Риге, Праге и прочих «заграницах». Однако гонорар группы стал несколько ниже. У «Би-2» всегда был высокий ценник: за час на частных мероприятиях они брали по 60 тысяч евро; теперь гонорар коллектива 50 тысяч евро – с учетом низкого курса валюты это 3 млн. руб.

60-летний Максим Леонидов прилетел в июле из Израиля в Россию, где у него намечены концерты в начале августа. Выступления музыканта на частных мероприятиях не пользовались бешеным спросом, однако у артиста с огромной накопленной популярностью есть обеспеченные поклонники, поэтому периодически выпадает возможность заработать. Гонорар на частных концертах: 500 - 800 тыс. руб.

Максим Леонидов. Фото: Иван ВИСЛОВ

68-летний Андрей Макаревич с молодой женой и сыном живет в своей израильской квартире. Осенью Макаревич собирался в большой тур с группой «Машина времени». Отменена большая часть концертов. На данный момент идут продажи билетов на осень в крупных российских городах: Уфа, Казань, Волгоград и в других регионах. Новый тур называется «Мы рядом»: площадки заявлены небольшие, однако и на них продано очень мало билетов – не более 10% зала. Гонорар «Машины времени» за выступления на частных мероприятиях – от 50 тысяч евро (3 млн. руб.). Однако Макаревич не «свадебный генерал», поэтому большого спроса на его концерты у богачей нет – проходит не более двух концертов в месяц.

Осенью Андрей Макаревич и группа "Машина времени" собирались провести тур по России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоит отметить, что артистов, выступивших с критикой действий нашей страны, никто не запрещал и не отменял: все, кто не уехал за границу и остался на родине – продолжают работать. К примеру, Екатерина Варнава выходит и на театральную сцену, и регулярно по вечерам представляет шоу «Абсолютно нага» в Театре Crave, где на эту постановку огромный спрос при ценах на билеты от 15 до 50 тысяч рублей. Гонорар Екатерины Варнавы за ведение частных мероприятий – от 2 млн. руб.