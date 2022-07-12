Обнаружен неизвестный хищный монстр со смехотворно короткими передними лапками. Не тираннозавр

Так мог выглядеть Meraxes gigas.

Останки огромного хищного динозавра, ранее неизвестного науке, обнаруженные в Аргентине (Северная Патагония), дали ученым повод, что называется, взяться за старое. А именно вновь открыть дискуссию на тему «почему у тираннозавра были такие маленькие передние лапки». В том, что загадка существует, ученые удостоверились, когда обнаружили ископаемые останки T. Rex, названные «Уонкел рекс» (Wankel rex). Целиком сохранившиеся передние конечности выглядели столь несуразно, что некоторые палеонтологи посчитали их рудиментарными органами.

А ведь и вновь обнаруженный динозавр был столь же огромен, хищен и зубаст. Обладал похожими гигантскими челюстями, но жил примерно на 20 миллионов лет раньше и предком T. Rex не являлся. То есть, монстры развивались и эволюционировали независимо друг от друга. И тем не менее они почему-то оба обзавелись передними конечностями непропорционального размера. Стало быть, такое эволюционное решение было чем-то оправдано, давало какую-то выгоду.

Нового динозавра назвали Meraxes gigas. Он достигал 11 метров, весил более 4 тонн. Жил долго. Тот, которого нашли в Патагонии, сдох в возрасте 45 лет.

Череп у монстра был почти полутораметровый, а длина передних лапок – не более половины длины бедра. Примерно, как у чуть более крупного тираннозавра.

- Эти ящеры не сильно нуждались в мощных передних конечностях, - объясняет Хуан Канали (Juan Canale), предводитель коллектива исследователей из Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Аргентине (Ernesto Bachmann Paleontological Museum in Neuquen, Argentina), описавших находку. – Главными и для Meraxes gigas, и для T. Rex были челюсти. С их помощью они охотились и рвали добычу на части. На передних лапках природа сэкономила.

Недавно ученые согласились, что загадочная диспропорция была эволюционно обоснована. И, как им показалось, нашли причину. Кевин Падиана (Kevin Padiana) – профессор Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley) и по совместительству куратор университетского Палеонтологического музея (UC Museum of Paleontology) предположил, что конкретно у тираннозавров передние лапы укоротились из осторожности. Чтобы свести к минимуму риск получить опасные травмы от сородичей. По мнению профессора, им – сородичам - не составляло большого труда случайно «тяпнуть» ближнего за протянутые к добыче передние лапы, а то и отгрызть их вовсе во время совместной трапезы, если бы лапы были длиннее. Кевин уверяет, что лично видел кости передних конечностей T.rex со следами травм, полученных при жизни.

Скелет тираннозавра убедил ученых, что у ящера были короткие передние лапки.

У Meraxes gigas могли быть те же основания не тянуть куда не попадя свои лапы.

Скептики, однако, не склонны считать лапки ящеров совсем уж негодными. Мол, да, они выглядели смехотворно. Но лишь в сравнении с владельцами. А на самом деле имели метр в длину и были весьма мощными. Тираннозавр, к примеру, мог «взять на бицепс» 200 килограммов. Так что весьма распространенное ныне предположение о том, что ящер иной раз использовал передние конечности для удержания жертвы, тоже не лишено смысла. Равно, как и то, что коротких, но сильных лап вполне хватало для того, чтобы обнять ими самку и опереться ими об нее во время спаривания.

Не исключено, что ящерам, которые передвигались почти горизонтально, склонившись к поверхности, вообще было свойственно время от времени опираться на передние лапы, чтобы сохранять равновесие и не пахать тяжелыми мордами землю. Длинные - для этого не нужны, а короткие – в самый раз. Кстати, метровых хватало бы и для того, чтобы вставать с земли, и чтобы балансировать во время бега.

Споры продолжаются.