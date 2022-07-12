Космический телескоп Джеймса Уэбба заглянул на окраины Вселенной

Новый космический телескоп Джеймса Уэбба.

NASA обнародовало самое четкое на сегодняшний день инфракрасное изображение далеких областей Вселенной. Показало, как выглядит галактическое скопление SMACS 0723 – «Первое глубокое поле Уэбба».

«Тысячи галактик, включая самые слабые объекты, когда–либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые появились в поле зрения. Этот кусочек огромной Вселенной занимает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки» - восторженно сообщает NASA.

«Первое глубокое поле Уэбба» получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam). Камера снимала 12,5 часов в разных частотных диапазонах, достигая небывалой четкости, недоступной прежде космическому телескопу Хаббла (Hubble Space Telescope).

«Первое глубокое поле Уэбба»: взгляд сквозь почти 5 миллиардов лет.

Тоже скопление галактик SMACS 0723, но на снимке с космического телескопа Хаббл. Почувствуйте разницу.

Свет от скопления SMACS 0723 шел до телескопа 4,6 миллиарда. Мы видим звезды такими, каким они были в то невероятно далекое время, когда и Земли еще не было.

Напомним, космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) или Джеймс Уэбб или просто Уэбб, как стали его называть, «фотографирует», расположившись на своем вечном рабочем месте – в точке Лагранжа L2, расположенной в нескольких миллионах километрах от нашей планеты.

Расположение точек Лагранжа. В точке L2 находится телескоп Джеймса Уэбба.

Точка Лагранжа L2 – одна из пяти в системе Солнце-Земля, в которых силы притяжения светила и нашей планеты уравновешивают друг дружку. Объекты, попавшие туда – особенно в точку L2, не будут притягиваться ни к Солнцу, ни к Земле – погрузятся, что называется, в вечный покой. Такие точки и называют точками Лагранжа, по имени математика, который первым вычислил их координаты.

Подробнее о том, на что способна вообще гигантская космическая обсерватория и какие именно тайны Вселенной астрономы рассчитывают раскрыть с ее помощью, читайте в нашем материале.