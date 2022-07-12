За кадром программы «Доброе утро»: Екатерина Стриженова устроила парня в институт, а Юрий Антонов раздал своих котят зрителям

Супруги Александр и Екатерина Стриженовы были одной из первых семейных пар телеведущих.

На Первом канале телезрителей вот уже 35 лет будят ведущие программы «Доброе утро». Передача долгожитель отмечает день рождения. Каждый день с 5 до 9 утра в эфире ведущие программы «Доброе утро»: Екатерина Стриженова, Светлана Зейналова, Арина Шарапова, Ольга Ушакова, Юлия Зимина, Анастасия Трегубова, Тимур Соловьев, Сергей Бабаев, Анастасия Орлова, Полина Цветкова, Роман Будников, Евгений Покровский и другие звезды экрана.

Юлия Зимина в студии программы «Доброе утро». Фото: Первый канал

Команда работает слаженно, но в прямом эфире случаются самые неожиданные происшествия. Старожилы эфира (директор дирекции утреннего вещания Кирилл Рыбак и руководитель службы выпуска «Доброго утра» Андрей Зайцев) рассказали kp.ru истории, которые случались за кадром и до сих пор вызывают у профессионалов яркие эмоции. Пересказываем истории телевизионщиков.

Замены в пандемию

В прямом эфире часто поют музыканты. Но случиться может всякое: голос пропал, самолет задержали. На этот случай вместо запланированного выступления ставят другой сюжет – заранее запланированный. В пандемию подобные замены чуть ли не через день случались. Накануне выступления в ночи в редакцию звонили и сообщали: «У гитариста тест показал ковид, поэтому вся группа на карантине». Стали практиковать выступления онлайн. Московский Казачий хор выдал экспромт, перепел «Черного ворона» на злобу дня: «Черный ковид, что ты вьешься, развернул свои крыла? Ты добычи не добьешься, у меня антитела!»

Екатерина Стриженова чтобы выйти в прямой эфир просыпается в 3 утра.

Юрий Антонов и его кошки

Композитор и музыкант Юрий Антонов – известный кошатник. Накануне эфира одна из его кошек родила котят, и он решил пристроить их в хорошие руки, благодаря возможностям телевидения. Желающие забрать котенка звонили в эфир, а Юрий Михайлович профессионально опрашивал потенциальных хозяев своих питомцев – так ставил вопросы, что становилось понятно будет ли этот человек хорошим хозяином его котенку. В это время котята не собирались сидеть на одном месте – они выбрались из спортивной сумки, в которой их принес Антонов и прохаживались по студии. Один котенок залез в вентиляционную трубу и ни за что не хотел оттуда выходить. Антонову нужно было уезжать – на этот день было запланировано выступление, а маленькая кошка сидела в трубе и не собиралась выбираться. Композитор с кошачьим опытом скомандовал: «Несите колбасу!» Андрей Зайцев сбегал в буфет и вернулся с нарезкой колбасы. Юрий Михайлович брал по кусочку колбасы и бросал в узкое окно трубы. Кошка колбасу съедала – лакомство пришлось по вкусу. Антонов прицеливался и бросал каждый ломтик так, что он падал на несколько сантиметров ближе к выходу, чем предыдущий. За пять таких ловких бросков кошка оказалась на расстоянии вытянутой руки и Антонов ее вытащил.

Голуби сделали «черное дело»

Много лет назад в эфир пришла народная артистка Тереза Дурова со стаей дрессированных голубей. Эфир птицы ответственно ждали вместе со своей дрессировщицей. Время подошло - Дурова грациозно взмахнула руками и сказала: «Летите голуби, летите!» Птицы так долго ждали этой команды, что дружно взмыли к потолку и тут же сделали свое «черное голубиное дело». Вся студия была в голубином помете. Но настроение было отличное – примета хорошая.

Светлана Зейналова и Роман Будников работают с юмором. Фото: Первый канал

Стриженовы устроили ребенка в университет

Этим летом младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых окончила с красным дипломом МГУ. А однажды эта известная супружеская пара устроила в вуз совершенно незнакомого парня. Екатерина и Александр Стриженовы стали на ТВ первой известной семейной парой телеведущих, которым доверяли зрители. И вот однажды они получили письмо, в котором мальчик просил ведущих уговорить отца отпустить его из колхоза в университет. Стриженовы позвонили строгому отцу и смогли уговорить отпустить парня учиться в университет, не ломать ему жизнь и не лишать мечты. Родитель был удивлен звонку, но смог оценить аргументы звезд экрана и прислушаться к авторитетному мнению.

Арина Шарапова этим летом вернулась в «Доброе утро». Фото: Первый канал

Работа без страховки

Первый эфир из Санкт-Петербурга, приуроченный к Дню военно-морского флота, был четыре года назад. Все прошло хорошо, и только после завершения эфира вспомнили – эти три с половиной часа у телевизионщиков не было резерва! Объясняет Кирилл Рыбак: «Мы так усиленно готовились к этой командировке, что я забыл про очевидную вещь. На случай обрыва связи, потери связи со спутником из-за грозы или еще каких-нибудь неполадок необходимо зарезервировать студию и там должен сидеть ведущий, который сможет вести эфир - пока связь не восстановят. Случаи, когда пригождался резерв, бывали неоднократно – и зрители вряд ли замечали, что у нас что-то идет не по плану. Зато никогда не забуду тот единственный, когда мы, как выяснилось, работали без страховки».