Главный навык ребенка: Варить борщи, мыть пол и драить унитазы

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В интернете снова «пылают станицы»: блогеры с многотысячной аудиторией рубятся с подписчиками, нужно ли приобщать детей к хозяйственным рутинам. Учить подметать и мыть пол, готовить завтраки и ужины, стирать и гладить, мыть посуду… Одна дама, снискавшая славу как раз на организации домашних процессов, пишет: «Отстаньте от девочки! Выйдет замуж и до самой смерти будет пахать по хозяйству, даже если муж снизойдет помогать. Хоть поживет у мамы спокойно». Другая вторит: «Пусть дети будут детьми, научиться борщ варить с помощью ютюба можно за час!». В комментариях многоголосый хор. Кто-то, травмированный собственным детством, горячо поддерживает. Кто-то, особенно многодетные родители, хватаются за голову: если этак каждое дитя баловать, взрослые слишком быстро кончатся!

А меня удивляет, с чего вообще такой шум. Разве не очевидно: навык варить борщи, мыть пол и драить унитазы –одно из важнейших умений, которые ребенок (все равно, какого пола) должен вынести из родительской семьи. Не знание математики, не умение болтать на английском, а умение жить в социуме. Это тот базис, на котором строится вся судьба. И навыки самообслуживания, а также понимание, что хорошие отношения держатся на равном вкладе в них – вот чему на самом деле нужно учить и дочерей, и сыновей. Никто во взрослой жизни не будет тебе в попу дуть и разносолы на стол метать, если ты сам не готов делать то же в ответ!

Да, научиться кулинарить по видеорецептам проще простого, это, действительно, можно и в 30 лет провернуть. А вот понимание, что об ужине для семьи нужно позаботиться заранее, если до 25 лет тебе его ставили горячим под нос, само по себе не возникнет. И открытие, что унитаз нужно регулярно мыть, лучше сделать как можно раньше (глядишь, заодно и аккуратность повысится). И что вещи сваливать по углам - плохая идея: чистые и глаженые так скоро заканчиваются и почему-то не материализуются в шкафу сами по себе. А партнер не обязан за тобой подбирать (да и вообще, его, может, тоже берегли от рутины).

Другое дело, что «дедовские», а скорее «бабовские» методы, как нас учили наши матери и бабушки, вряд ли хороши. Иначе мы бы не защищали собственных деточек от хозяйственных хлопот. Не надо взваливать на подростков всю работу по дому. Они не прислуга родителям. В первую очередь учим их обслуживать себя (мыть за собой, пыль протирать в своей комнате и т.п.), а уж затем поручаем посильные обязанности для всеобщего блага (следить за цветами, разбирать посудомойку). Но найти золотую середину, как всегда, самое сложное.