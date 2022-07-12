Стало известно, сколько Лобода заплатила Тиллю Линдеманну за выдуманный роман

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн несколько лет подогревали слухи о романе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Лобода в России больше не "суперстар": против артистки, осудившей спецоперацию на Украине, отвернулись даже близкие когда-то друзья и лояльные светские хроникёры. Так, журналистка Алена Жигалова, известная на YouTube как "Алена, блин!", в своем новом выпуске катком прошлась по певице, разоблачив ее главную тайну и грандиозный обман. Оказалось, что младшая дочь Тильда, которую звезда родила в 2018 году якобы от солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, к знаменитому "отцу" не имеет никакого отношения. По крайней мере, так утверждает "Алена, блин!".

- Сегодня я могу наконец рассказать, на какие жертвы пришлось пойти Светлане Лободе, чтобы стать той самой "суперзвездой" в России, - объявила Жигалова. - Общалась я тут недавно со своими друзьями в шоу-бизнесе, которых у меня много, и они рассказали: "У нас есть один знакомый женатый бизнесмен, он встречался с Лободой. И она даже от него родила". Но как, если это ребенок Линдеманна? Ведь в этом меня в свое время уверяло всё окружение Лободы!

Лобода и Линдеманн познакомились в 2017 году на фестивале "Жара". Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам журналистки, женатый любовник разводиться не захотел и попросту сбежал от беременной артистки. Тогда в головах пиарщиков родился гениальный план: а давайте сосватаем Свету к Линдеманну. Тем более, что к тому моменту пара уже успела познакомиться на фестивале "Жара", и между ними даже заметили искру...

- Пиарщики Лободы всячески давали понять, что у них роман. Они мне лично звонили и говорили, что это ребенок Линдеманна, - сдала Жигалова бывших товарищей. - А сами звёзды при этом лишь улыбались и ничего не комментировали. Разве что в прессе то и дело появлялись их совместные фото: вот Тилль встречает Свету с цветами из роддома; вот они сидят в ресторане; вот они крестят ребенка... Да еще и дочку Лобода назвала Тильдой - это ж до какой степени надо хотеть популярности, чтобы подбирать собственному ребенку имя, созвучное "отцу"? А теперь оказывается, что всё это был контракт, по которому Тилль Линдеманн молча соглашался на роль "папы".

Имя несвободного бизнесмена-любовника Лободы журналистка так и не раскрыла. Также как и детали контракта между "суперзвездой" и немецким рокером. Однако, похоже, что пиар-роман с Линдеманном на самом деле - секрет Полишинеля.

- Придумала эту историю продюсер певицы Нателла Крапивина, - рассказал kp.ru концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов. - Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой". Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всём молчал...

Тем временем, сама Светлана Лобода на громкие разоблачения пока никак не отреагировала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лобода встречается с женатым украинским миллиардером

Избранник певицы не собирается разводиться ради нее (подробности)