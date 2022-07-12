В Петербурге прошла конференция по адаптации к изменению климата в Арктике

Конференция по адаптации к изменению климата в Арктике состоялась 7-8 июля в Санкт-Петербурге в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Конференция по адаптации к изменению климата в Арктике состоялась 7-8 июля в Санкт-Петербурге в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Темпы потепления на территории России примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а в Арктике — практически в четыре раза, сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, ссылаясь на данные российских ученых. Потепление неизбежно сопровождается сокращением ледового покрытия: с 1996 г. по 2005 г. занятая морским льдом площадь уменьшилась более чем в три раза. В этой связи замминистра обратил внимание участников мероприятия на влияние климатических условий на население российского Севера. Деградация вечной мерзлоты наносит существенный урон строениям и коммуникациям, вызывает подтопление инфраструктуры, а рост температур приводит к высокой пожароопасности.

«Наблюдаемые изменения климата невозможно остановить одномоментно. Мы тщательно собираем всю имеющуюся информацию, данные о фактическом состоянии климата, и на их основе готовим прогнозные сценарии. Эти данные создают основу для разработки адаптационных мер и перевода их в практическую плоскость. Наша совместная работа как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, будет способствовать успеху», — подчеркнул Сергей Аноприенко.

Климатическая проблематика является главной темой стратегического плана Арктического совета, напомнил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он подчеркнул, что на экологию Арктики влияет не только хозяйственная деятельность арктических стран, изменение климата в этом регионе является следствием глобальных экономических процессов.

По словам Николая Корчунова, такие страны, как, например, Индия, Китай и Швейцария являются не менее уязвимыми к последствиям изменения климата из-за наличия ледников на их территориях, поэтому эти государства идут на контакт с соответствующими российскими институтами по вопросам климатической повестки.

Важность климатической повестки в Арктике отметил директор Департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сослан Абисалов. Он заявил, что от выполнения климатических сценариев в Арктике напрямую зависит экономическое развитие России, планы по реализации инфраструктурных, промышленных проектов. Минвостокразвития в рамках совместной работы с другими ведомствами разработало дорожную карту внедрения инженерно-технических решений, обеспечивающих устойчивое функционирование инфраструктуры в Арктике. «Более 40% оснований зданий и сооружений в криолитозоне имеют деформации. Очень важно внедрять новые технические решения, которые обеспечат устойчивое функционирование инфраструктуры в условиях климатических изменений», — сказал он.

Другим важным вызовом в Арктической зоне является защита природы от техногенного воздействия. По словам Сослана Абисалова, в 2021 году был запущен проект «Чистая Арктика», в ходе которого волонтеры собрали свыше 1,5 тыс. тонн отходов. В 2022 году заявки на участие в экологических мероприятиях подали порядка 3 тыс. добровольцев. 16-18 августа в Усинске (Республика Коми) состоится масштабный волонтерский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся», который входит в программу основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, заключил Сослан Абисалов.

Как отметил заместитель директора Департамента изменения климата Министерства окружающей среды КНР Цзян Чжаоли, Пекин готов к работе со всеми заинтересованными странами с целью изучения изменений климата. «Сильная кооперация и сотрудничество поможет нам противостоять изменению климата в Арктике, мы сможем адаптироваться к этим изменениям», — сообщил он. По словам спикера, документы в этой сфере подписаны с 38 государствами.

Инвестиции в адаптацию арктических объектов социальной сферы России к изменениям климата оцениваются в 50 млрд рублей в год, сообщил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. «Только для социальной сферы — говоря о дорожной инфраструктуре, жилье и инфраструктуре здравоохранения, без учета реального сектора экономики — получается порядка не менее 50 млрд рублей в год. А имея в виду долгосрочный характер этих последствий – речь идет, конечно, о триллионах рублей», — сказал специалист. По его словам, на данный момент в России разработано 17 планов адаптации к климатическим изменениям в Арктике — десять отраслевых и семь региональных.

Программа Конференции по адаптации к изменению климата в Арктике включала дискуссии в рамках шести сессий, в которых приняли участие ведущие эксперты, руководители профильных организаций и ведомств. Участники обсудили приспособление ключевых отраслей экономики к новым климатическим условиям, рассмотрели опыт российских регионов в этой сфере и научные основы адаптации к изменению климата. Организатор конференции – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.