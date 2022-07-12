Покинуть Россию?

Есть огромная разница между бегством от гибели и переездом в лучшие условия Фото: Евгений САЗОНОВ

Есть огромная разница между бегством от гибели и переездом в лучшие условия: в лучшую квартиру, в лучшую страну, в лучший климат.

1) Если грозит тюрьма или казнь, тогда бегство — разумное поведение. Бегство дворян от большевиков, бегство евреев от Гитлера, бегство тутси от хуту...

Нет ни малейших признаков того, что Галкину, Пугачёвой, Хаматовой и другим знаменитым артистам грозил арест. О казни и говорить нечего. (Здесь и далее конкретные имена упомянуты просто для наглядности.)

2) Если человеку тюрьма не грозит, тогда это не бегство, а просто переезд. Каждый имеет право переехать, но и я имею право на собственное мнение об этом. Законное право.

3) Мнение простое: уезжая, хорошие люди освобождают место для плохих. (Термины «хорошие» и «плохие» тут условны и применяются для удобства, для ясности.) Если все умные, талантливые и хорошие уедут, значит, в стране останутся только плохие. Уступить страну бездарным негодяям? С какой стати?

4) Отъезд известного человека подаёт многим плохой пример: "Раз уж этот знаменитый и любимый народом артист бежит, раз уж даже он беззащитен, то мне тоже надо бежать — ведь за меня никто не заступится, мой арест и мою гибель никто не заметит".

5) Оппоненты, в качестве примера для подражания, приводят уехавших Макаревича и Крымова. Это как-то странно. Если принять такой способ полемики, можно в ответ назвать Сокурова, Шевчука, Генри Резника, Дм.Муратова и др. (список очень большой). Эти люди не скрывают резко отрицательного отношения к власти и её действиям, но не уезжают, хотя имеют для этого все возможности.

6) Сторонники отъезда предлагают вспомнить судьбу Гумилёва, Бабеля, о.Павла Флоренского, Мейерхольда, Вавилова, Мандельштама и т.п. Мол, видите, они не уехали и погибли. Такие сравнения абсолютно безнравственны. Просто бесстыдство какое-то.

Сегодняшний режим сравнивать с Большим Террором? Побойтесь Бога. Гибли сотни тысяч. Только на одном месте только за один год (с осени 1937 до осени 1938) было расстреляно 20 765 человек (Бутовский полигон под Москвой).

И не говорите: сейчас, мол, только начало; тогда, мол, тоже не сразу... Нет, тогда как раз сразу. И бегство от большевиков было именно бегством от гибели. Массовые расстрелы происходили вообще без всякого суда.

Ещё пошлее и подлее сравнивать свои невзгоды с Холокостом. Сравнивать запреты концертов с печами Освенцима. Не стоит путать свой порезанный палец с костром, на котором сожгли Джордано Бруно.

7) Сейчас, к сожалению, всякая шпана, всякое ворьё, пользуясь огромной бедой, огромной трагедией, изображает из себя за границей жертв кровавого режима. Все эти чубайсы, кохи и прочие дико разбогатевшие чиновники... от них и от их речей просто тошнит.

Увы, они дают Кремлю и его пропагандистам законный повод издеваться над оппозицией.

Стоит ли пожимать руку сбежавшим чубайсам, каждый, конечно решит сам. Но не факт, что чубайс ответит на ваше рукопожатие. Люди для него — мусор. Как и для тех, кому он служил и кому он лизал последние четверть века.

8) Некоторые эмигрировавшие «лидеры оппозиции» давно себя дискредитировали, но по-прежнему хотят руководить процессом. Например, выдавать по своему усмотрению паспорт «хорошего русского». Каспаров, конечно, великий чемпион, гениальный шахматист; ради выигрыша партии он с блеском жертвовал пешки. Но все свои политические партии он проиграл. Люди не пешки.

Есть у меня ещё аргументы, но совершенно ясно, что переубедить я никого не смогу (глупо было бы даже надеяться на это). Поэтому остановлюсь. А на прощание (с темой) приведу статистику:

В соцсети эти тезисы одобрили 848 человек, огорчились 10, возмутились 9. Это даже не конституционное большинство. Это чистая победа.