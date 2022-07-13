Запад перестал поставлять в Россию типографские краски, а своих мы не делаем: Что теперь будет с книгами и газетами

По словам бывшего руководства, Торжокский завод иностранцы задушили низкими ценами. А российские типографии не хотели переплачивать за более дорогую отечественную краску. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Запад перестал поставлять нам газетные краски. Закроются ли печатные СМИ, без которых народ российский канет на дно невежества и погубит себя в грехах по задумке недружественных стран? Жизненно важный вопрос изучал наш спецкор Николай ВАРСЕГОВ.

Советское Политбюро во главе с Никитой Хрущевым прозорливостью не блистало. И на этом коварный Запад их в свою западню поймал, предложив в 50-е годы с французской помощью построить у нас в Торжке завод полиграфических красок. Причем с условием, что сырье для красок нам тоже будут поставлять из Европы. И партнеров совсем не смущал тот факт, что с помощью их красок СССР станет распространять в печати «коммунистическую чуму». Но после начала спецоперации Запад тут же прекратил нам отправку красок.

ЖАДНОСТЬ ПОБЕДИЛА РАССУДОК

- Руководству компании «Хубергруп», производящему в Германии типографские краски, пригрозили уголовным делом, если какими-то путями их продукция попадет вдруг к нам, - рассказал мне в Торжке директор ООО «Полиграфические краски» Михаил Кривошеин. - И схемы хитрых закупок через третьи, четвертые страны уже вряд ли сработают.

Директор провел небольшой экскурс в историю. Завод в Торжке с французским оборудованием был построен на площади в 19 гектаров и трудились там 1200 человек. Плюс к этому предприятие имело свои санатории, пионерлагеря, строило жилье для работников. Это был единственный в СССР завод, который обеспечивал всю огромную страну, производя в год до 30 000 тонн типографской краски.

В 90-е годы завод акционировали. Надо бы деньги вкладывать в новые разработки. Но никто на сей счет не заморачивался, поскольку прибыль можно стало пилить меж акционерами. Так жадность победила рассудок и завод пошел к своему неминуемому концу путем подавляющего большинства акционированных предприятий. От санаториев, пионерлагерей, жилстроя, естественно, отказались. Начались сокращения штатов и смены директоров.

Несмотря на все происки капиталистов, Михаил Кривошеин не выдал иноземцам тайну отечественной краски. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Я пришел к руководству предприятием в 2013 году, - продолжает Михаил Юрьевич. - Понимая, что дело худо, стали мы с сотрудниками разрабатывать краски на отечественном дешевом сырье. К 2015-2016 годам краски для ролевой и листовой офсетной печати перевели целиком на российскую основу. Производили до 2 100 тонн в год. Иностранцы и в частности Sun Chemical (голландско-американская компания, крупнейший производитель полиграфических красок в мире, - Ред.) зашли в состав акционеров, дабы получить рецептуру нашей краски. Но им не дали. Тогда иностранцы, понимая, что потеряют российский рынок, стали душить нас демпингом (заниженными ценами, - Ред.). И это у них получилось при попустительстве наших властей, несмотря на то, что я не раз обращался в разные министерства. Просил ввести заградительные пошлины для иностранцев, как это принято во всем мире. Отказали.

ТАЙНУ ИНОСТРАНЦАМ НЕ ВЫДАЛИ

- А что бы вам тогда не продать и рецепты, и весь завод иноземцам, как многие это делали? – спрашиваю Михаила Кривошеина.

- Мы чуяли, что ничего хорошего от иностранной зависимости не будет, и хотели, чтобы предприятие было российским. Правильность такого решения сейчас подтверждается санкциями. Но главное, что наша технология у нас осталась. Им она неизвестна. И даже во времена дикого демпинга с их стороны мы умудрялись работать и выживать, потому как наше отечественное сырье дешевое, в основном из нефти.

- И что, иностранцы не могут никого подкупить из ваших, дабы узнать секрет?

- Нет. Им владею только я. Это секрет не красок, а синтеза связующего материала - основы нашего производства.

- Но вы же не в одиночку химичили над веществом. Разве ваши сотрудники не знают секрета?

- Давайте скажем так упрощенно. Вот у меня на родине делают вятский квас. Допустим, что есть у него секрет, состоящий из трех секретов. Кто-то варит секретное сусло, другие делают секретный мятный экстракт, третьи - секретную добавку из хрена. Каждый знает только свое, и лишь директор квасного дела ведает всеми тремя секретами. Примерно так и у нас. И вот Кемикэл с его огромным капиталом, не получив секрета, взялся душить нас демпингом. Они продавали краску примерно 110 рублей за килограмм. Я тогда умолял типографии купить у меня на 10 рублей дороже, не дать загубить наше производство. Для больших типографий это капля в море. Но они говорили «на такое мы не согласны, у нас каждый рубль должен идти на дивиденды акционерам». Теперь они звонят и слезно просят продать им краску хоть по тысяче рублей за кило, а у меня ее просто нет, потому как в апреле прошлого года мне пришлось прекратить производство. Случись это год назад, я без проблем бы за две-три недели поднял выпуск до 300 - 350 тонн в месяц. А сейчас завод растаскивают на кирпичи и металлолом (в 2015 году его признали банкротом, - Ред.). И нужно строить новое предприятие. У меня сейчас небольшая компания на двух гектарах. Работают десять человек. Производим трафаретные краски, флексокраски, спецкраски для оборонки. Разработали и производим офсетную краску по жести.

- Но возможно ли «импортозаместить» красочную потребность для газет и журналов?

- На меня выходили многие крупные типографии с таким вопросом. Я говорил им и вам повторю, что необходимо построить новый завод. Земля у нас вот тут рядом. К сожалению, Россия не производит нужного оборудования. Наше машиностроение загублено. Но Китай согласен продать все нам нужное за юани. С учетом доставки, растаможивания и т.д. это обошлось бы, примерно, в 140 млн рублей. Но надо сделать проект, купить уже наши энергоносители, плюс то, другое и в конечном итоге вся сумма выльется в 450 - 500 миллионов рублей. Но типографии пока не решаются вкладываться.

- Сколько времени понадобится от покупки станков и до выпуска первой краски?

- Чтобы не дать помереть типографиям, для начала бы запустить производство черной краски. На это уйдет от 4 до 6 месяцев. На выпуск цветной понадобится по самым пессимистичным расчетам до 8 месяцев.

- То есть, если сейчас вы найдете деньги, то уже в этом году типографии получат первую нашу краску…

- Тут еще большой вопрос: сколько их к тому сроку выживет? Мелкие типографии мне звонят. Они на грани отчаяния, но я ничем не могу помочь. Если крупные вроде «Комсомольской правды», какими-то окольными путями еще добывают краску, то мелким она недоступна. А последние составляют у нас 60 процентов и они наверняка погибнут.

- Тогда погибнут и районные газеты?

- Полагаю, да. Они, конечно, обратятся к большим типографиям. Но там машины рассчитаны на миллионные тиражи. С учетом перестройки на мелкие тиражи цена печати будет космическая. Если приобретать для этого специальные листовые машины, опять же понадобятся большие деньги. А кто заплатит?..

А вам какой дизайн милее - современный (справа) или прежний, добрый, черно-белый, зато без «недружественной» краски?

И пошел я в тугих раздумьях в районную типографию. Оказалось, что она недавно лопнула и закрылась. Однако же районная газета «Новоторжский вестник» выходит в свет в разноцветных красках. Главный редактор Людмила Спиридонова рассказала, что их газета уже давно печатается в областной типографии в Твери, так как качество районной типографии не устраивало. Краска теперь немного подорожала, но пока терпимо. Панических настроений в тверской типографии вроде нет, а истинная картина дел ей неведома.

Главный редактор газеты "Новоторжский вестник" Людмила Спиридонова пока не страдает от санкций Запада. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ГОСУДАРСТВО НАМ ПОМОЖЕТ?

Истинную картину раскрыл мне Сергей Моисеев, в недавнем прошлом министр по делам печати и информации Правительства Московской области, а ныне Председатель совета директоров ОАО «ПФОП» (Подольская фабрика офсетной печати).

- В России не осталось уже ничего для полиграфии, кроме бумаги. Мы даже ветошь протирочную покупали в Польше. И когда в марте европейские фирмы перестали нам поставлять краску, мы испытали шок. Но ныне краску уже повезли из Китая, Индии, из Турции. Она несколько дороже, но нас спасает. А клей для книг везут из Ирана. Мы потеряли все свое. Даже алюминиевые офсетные пластины, без которых не выпустишь ни одну книгу, ни одну газету, мы, крупнейшая в мире страна по добыче алюминия, везли из Европы! А с нынешней весны пластинами выручает нас Китай.

Далее собеседник рассказал примерно то же, что слышал я в Торжке от Михаила Кривошеина. Был крупнейший советский завод в подмосковном Зарайске, производил офсетные пластины. А в постсоветские времена, получивши вольную, на радостях прекратил развитие и тут же пал жертвой демпинга со стороны Европы. Так иностранцы подобным образом убили чуть ли не все наше производство - от мочалок, скрепок до пассажирских лайнеров. Посему ныне остро стоит вопрос возрождения. Что касается типографской краски, то Сергей Николаевич солидарен с Кривошеиным - оборудование мы должны купить в Китае, пока он готов продать. Может когда-то изобретем свое, но время нас поджимает.

- В Торжке есть предприниматели, - рассказывает Сергей Николаевич, - готовые вложить деньги в это производство, дать работу родному городу. Они пригласили меня как консультанта. Осмыслив картину разрушенного завода, я сказал, что не рискнул бы браться за это дело без помощи государства.

Сергей Моисеев знает о полиграфии все. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Почему?

- Потому что там надо все подымать с нуля. А это выльется в миллиард рублей. И займет год до пуска завода. Отсюда вопрос: выдержит ли предприятие при таких затратах конкуренцию с новыми заграничными поставщиками?

- Удивлен! Михаил Кривошеин назвал мне сроки и затраты вдвое меньшие.

- Кривошеин, дай ему Бог здоровья, строит расчет только на газетную краску с минимальным объемом, который не покроет всю нашу страну и не устранит конкуренцию. Другой момент, что газетное производство у нас резко сокращается. И перспективы газетной краски будут сокращаться. Потому, может вторым этапом, но обязательно надо на этом же заводе создавать краску для книг, журналов, краску для этикеток, для конфетных фантиков, пластиковой тары и т.д, и т.д. Там огромный спектр, а это уже совсем иные краски, иное оборудование и добавочные расходы. Тогда мы не прогадаем, если станем терять в одном, то выиграем в другом. У меня уже были устные договоренности со значимыми людьми, которые обещали по линии импортозамещения поддержать этот проект государственным кредитом под полтора процента на 10 лет. А еще государство может вложить свои, скажем, 50 процентов денег с последующей продажей своей доли второму собственнику.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Не получится ли так, что и будущий завод новые иностранцы придушат демпингом?

- Как только пойдет производство, государство должно ввести заградительные пошлины для иностранцев. Но сначала необходимо обеспечить всю страну краской. Торжок в последние годы своей жизни просил ввести заградительные пошлины - чтобы иностранцы платили 10 процентов за ввоз и Торжок мог бы с ними конкурировать. На что большинство полиграфистов ответили «нет!». Теперь мы должны стать умнее. Но в Торжке, правду скажем, если черная краска была отличная, то цветная здорово уступала Европе. И виной тому был глупый закон, по которому Торжок не мог производить краску на этиловом спирте без лицензии, в отличие от европейцев. Торжок делал ее на нефтянке в ущерб качеству. Недавно, слава Богу, закон этот отменили.

- Задам вам такой вопрос: может быть скоро совсем отпадет надобность в краске для газет и книг, так как те и другие перейдут целиком на электронные носители?

- Газеты перейдут еще очень нескоро. А что касается книг, то электронный опыт не оправдал себя. И читатель опят все больше возвращается к бумажному варианту. Дело в том, что бумажная книга она передает авторскую энергетику через осязание, что не скажешь про электронную. Это тонкая физика, кто чувствует - понимает. И разница между электронной книгой и бумажной, как между женщинами - резиновой и живой. То же я бы сказал и о газетах, журналах.