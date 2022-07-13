Война дронов - «Мы их крошим, а они все новых подвозят! Люди у них что ли лишние?»

Квадрокоптеры помогают сохранить жизни бойцам спецоперации Z. Фото: Александр КОЦ

«ВРОДЕ КАК И СЫН ВОЮЕТ»

Мы познакомились в Белгороде. Скромный и не шибко разговорчивый Сергей сразу поразил своей въедливостью. Сам он из Новосибирска. Много лет копил деньги на образование ребенка, но сын трагически погиб. А на накопления (это сумма с шестью нулями) решил накупить для российских подразделений в зоне спецоперации коптеры: «Теперь, вроде как, и он воюет».

Погрузившись в тему, Сергей выяснил одну неприятную деталь. После 24 февраля на квадрокоптерах принудительно включается транспондер. Значит, при наличии определенных технических средств, противник может засекать не только сам дрон, но и точку запуска и даже местонахождение пульта, читай, оператора. А эти беспилотники используются очень активно. Причем обеими сторонами.

В течение двух недель Сергей искал решение и нашел его. Теперь он кочует вдоль границы с Украиной, принимая гостей из российских подразделений, которые используют эти беспилотные системы. Он «перепрошивает» их аппараты так, чтобы противник не мог обнаружить ни машину, ни оператора.

На Донбасс для наших бойцов я вез полтора десятка дронов, присланных мне со всей страны неравнодушными россиянами, которые хотят поддержать свою армию. Сергей перепрошил их за два дня и наотрез отказался брать деньги. Кто сказал, что в России нет гражданского общества? Одна его часть собирает деньги на нужды армии, другая закупает дорогостоящие девайсы, третья доставляет адресату, четвертая изобретает «баги и фичи», которые позволят использовать эти девайсы максимально безопасно для себя. Кстати, у украинской стороны, пока возможности делать такие «стелс»-беспилотники, судя по всему, нет.

Прошивальщик Сергей за работой. Фото: Александр КОЦ

КАК «ЗАГАСИТЬ» АРТИЛЛЕРИЮ ВРАГА

- Накануне переправы думали, как «загасить» артиллерию противника, - рассказывал мне разведчик одного из спецподразделений Центрального военного округа. - Помогли Росгвардейцы, которые разместили у нас в отряде свой расчет «Аэроскопа» (то самое техсредство). Мы четко видели местонахождение операторов врага, передавали их координаты нашей артиллерии, и в артбригаде тут же принимали цели к поражению. «Загасив» их накануне взятия Лимана, мы лишили арту противника глаз, а дальше дело техники.

Военные на передовой сегодня признаются: пушки противника – это главное, что сдерживает темп нашего наступления. Можно долго гоняться за мобильными гаубицами и ракетными системами залпового огня, а можно просто «выключить им свет», ударив по воздушным корректировщикам. Впрочем, в рамках контрбатарейной борьбы одного другого не отменяет.

- Потом мы взяли одного такого «вертолетчика» после нашей работы в Лимане. Он так и не понял, как его вычислили, нашли и поразили. Хотя если мы своей артой не дотягивались, передавали цели другим, никто в серьез их тогда еще не рассматривал. Это сейчас все звонят и спрашивают: «Ну что, есть там операторы? А то над нами птичка летает».

НОВАЯ ТАКТИКА НАСТУПЛЕНИЙ

Как показывает практика, без артиллерии те, кого сегодня Киев бросает на передовую, воевать не хотят. Но их все гонят и гонят на убой. Это видно с воздуха. Мы сидим в промзоне недавно освобожденного населенного пункта. Мой товарищ достает квадрокоптер с черной точкой на сером корпусе – метка Сергея, дрон перепрошит. 15 секунд, и беспилотник уже в небе, берет курс на позиции противника, находящиеся в паре километров от нас.

Неделю назад благодаря дрону на северском направлении была уничтожена группа грузинских и белорусских наемников. Фото: Александр КОЦ

В последнее время украинские войска перестали цепляться за жилые постройки, рассредоточиваясь вокруг населенных пунктов. Они стараются втянуть российские войска в город, после чего атакуют из окрестностей, накрывая его массированным артиллерийским огнем. Поэтому и в тактике наших сил появились изменения. Теперь, пока не зачищены окраины и близлежащие лесопосадки, колонны в город не заходят. Так было в Светлодарске, Северодонецке и Лисичанске. Также наступают союзные силы и на Северском направлении.

«МЫ ИХ КРОШИМ, А ОНИ ПОДВОЗЯТ ВСЕ НОВЫХ. ЛЮДИ У НИХ ЧТО ЛИ ЛИШНИЕ?»

На экране пульта управления оператор фиксирует подвоз живой силы противника в лесопосадку за Григоровкой. Через пять минут участок леса накрывается реактивными системами залпового огня. И тяжелыми огнеметными системами для верности. Боец успевает вернуть коптер на базу, заменить батарею и отправить его обратно – наблюдать. Видим, как через час со стороны Северска на пикапах в ту же самую лесопосадку подвозят новую партию «пушечного мяса». И ее снова накрывают по уже пристрелянным координатам.

- И так уже третий день – мы их крошим, они подвозят новых. Люди у них что ли лишние? И ладно бы, с тяжелой техникой перебрасывали. Так нет – просто с автоматами и гранатометами, - говорит оператор коптера.

Он скромничает, хотя я знаю, что неделю назад благодаря его «птичке» на северском направлении была уничтожена группа грузинских и белорусских наемников. Я видел результат его корректировки. «Дикие гуси» должны были обеспечивать отход основных украинских сил, в какой-то момент они собрались в одной точке и были замечены с коптера. Артиллеристы не промахнулись, в итоге на месте осталась лишь груда обгоревшего металла. Передвигались «генацвале», к слову, на гражданских машинах.

Остатки отряда иностранцев добивала группа российского спецназа.

ЗА РАБОТОЙ «ОТВАЖНЫЕ»

- С коптера их и заметили, - рассказал мне участник того боя, офицер спецназа группировки «О», которую уже прозвали «Отважные». – Дали наводку артиллерии. На земле работала группа Отважных. Мы вели этот отряд по лесам, полям и завершили то, что не доделала артиллерия. Вылетели на «Тиграх» с крупнокалиберными пулеметами «Корд» и гранатометами, выбили противника из населенного пункта.

- Иностранные наемники как тебе в бою?

- Они кажутся более подготовленными, у них есть слаженность действий, но когда работает наша артиллерия, происходит полная дезориентация даже у них. В стрелковом бою они действуют грамотно, но подготовки не достает. Подавляем огнем, тактикой… Но в основном нам все чаще противостоят мобилизанты. Подготовки у них мало и при первой удобной возможности они оставляют позиции, бросая оружие и амуницию.

Тем временем мой товарищ-вертолетчик меняет уже пятый аккумулятор. Периодически слышны взрывы в нашей промзоне – артиллерия противника бьет наобум, понимая, что оператор где-то здесь – сами тут прятались совсем недавно. Но найти его с отключенным транспондером, чтобы ударить прицельно, невозможно. А значит Серегина прошивка реально работает. И дает результат.

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