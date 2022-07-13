Народ в Литве в ужасе от угрозы блокады Калининграда: НАТО нарывается на русские танки, но при чем тут мы?

У музея оккупации в Вильнюсе даже поставлен крест. Жертвам той самой «советской оккупации». Теперь сюда водят туристов. А памятники Красной армии, освободившей Литву и Европу от фашистской оккупации, тут сносят. Фото: Личный архив Дины Карпицкой

ВРЕМЕНА НЕ СТАРЫЕ, ДОБРЫЕ

От Москвы до Вильнюса 900 километров по шикарной трассе. Раньше одолеть это расстояние можно было часов за 8. Я ездила не раз.

С Белоруссией теперь у нас - как и в старые добрые времена - никаких границ. То, что ты уже в другой стране, можно понять только по пейзажу за окном - все поля (по крайней мере вдоль трассы) аккуратно засеяны. А завернутые в белый полиэтилен стога (так теперь их по-современному пакуют) похожи на гигантские зефирки. Красота.

То, что времена уже не старые, добрые, становится понятно у границы с Литвой. Самый крупный погранпункт «Каменный лог» встретил меня гигантскими очередями из фур. Они начинаются километров за 10. Патлатые мужики - дальнобойщики, понимая всю тяжесть ситуации, обосновались тут надолго. Кто-то загорает прямо у машины. Кто-то режется в карты. Ну а особо отчаявшиеся предаются распитию горькой.

- А что (слово было покрепче. - Авт.) еще делать, - разводит руками нетрезвый водила. - Я уже двое суток стою, и еще трое как минимум. В очереди 1000 машин...

ГРАНИЦА ТЕРПЕНИЯ

Чем ближе к КПП, тем больше хаоса. Фуры заняли и обочины, и полосы. Но хаос, как выяснилось, управляемый.

Все записаны в электронную очередь. Ждут вызова. За 5 белорусских рублей (200 российских. - Авт.) таможенники даже позвонят, предупредят, что очередь подошла.

В основном фуры с российским номерами, регион 39 - Калининград. Запрет транзита Литва ввела 17 июня. И граница тут же встала наглухо.

- Просто беспредел, - кипятится Михаил. - Взяли и перестали пропускать! Я вообще ничего санкционного не везу - посуду и минвату. Все!

Но попадаются и фуры с европейскими номерами. Они так же томятся в общей очереди, никаких поблажек.

- Литва явно хочет начать войну, - рассуждает водитель литовец. - Иначе как объяснить, для чего наши власти это устроили. Осталось русским танкам приехать и прорвать блокаду.

- А вас-то, своих, почему не пускают без очереди?

- По справедливости. Все стоят, и мы стоим.

Для легковушек очередь отдельная. Она движется чуть живее. Но все равно ужасно долго.

- Мы стоим с 7 утра, а сейчас уже 16. И края не видно! - делится со мной коллега по несчастью.

Всех, кто желает ехать в Литву, загоняют в отстойник. Кругом ромашки, птички поют. Два пластиковых туалета, бабулька с пирожками и чаем, да ларек с чебуреками. Вот вся инфраструктура.

Затюканные белорусские таможенники устало, но очень терпеливо объясняют, что происходит:

- Это Литва не принимает. Точнее, принимает в час по чайной ложке. Мы-то что сделать можем?

- И сколько машин в час проходит?

- Когда 2, когда 4.

- Мама мия! Так мы до осени не проедем!

Но лазейка есть. И вполне легальная.

- Заходишь на сайт белорусской таможни и за 1000 рублей бронируешь себе время прохода, - улыбается мне молодой москвич из дорогого авто. - Я по 2 - 3 раза в неделю мотаюсь.

- Зачем?

- В банк. У меня там счет. Я криптой занимаюсь.

- И как там, в Вильнюсе, на машине с русскими номерами?

- Уже нормально. Поначалу было не очень. Сама увидишь.

ФЛЕШМОБ ПРОТИВ РУСОФОБИИ НЕ ПРОШЕЛ

Весь-весь Вильнюс завешан украинскими флагами. На Кафедральной площади, у правительства, на балконах, на машинах, на рюкзаках студентов и сумках домохозяек. В автобусах на табло Vilnus love Ukrain («Вильнюс любит Украину»), «Слава Украiнi».

Я, честно говоря, даже растерялась. Мой российский триколор на номере машины прямо очень сильно выделялся. Думала, могут и стекла побить, и колесо проколоть...

- Ой, что ты? Никто у нас на такое не способен, - успокаивает меня знакомый литовец Альгидрас. - Мы - мирный народ.

- А украинцы? У вас же тут много беженцев?

- Уже не много. Почти все от нас съехали в Польшу. Там пособия больше. Некоторые остались, конечно. Кто на работу устроился, у кого тут знакомые. В супермаркетах часто объявляют: «На кассе сотрудник, не говорящий по литовски. Это беженец, просьба отнестись с пониманием».

- Но то беженец. А я турист из России, отнесутся ли ко мне с пониманием?

- Отнесутся.

Альгидрас не соврал. За пару дней я не встретила в свой адрес открытого негатива. Под конец уже без страха на вопрос «откуда приехала», отвечала: «Из Москвы».

- Литва одной из первых в ЕС открыла границы для русских туристов. И у нас на улицах стали появляться машины с российскими номерами. Правда, ваши люди ходят такие испуганные, боятся говорить по-русски, - рассказывает мне литовский политолог Томас Калваитис. - Мы даже хотели устроить флешмоб «За русских!». Не за вашу спецоперацию на Украине, конечно, а против русофобии. Придумали наклейки на машины. Но наше правительство продлило режим ЧП. И среди запретов - акции в поддержку России. Так что флешмоб отменился не начавшись.

Это Томас, конечно, погорячился. Потому что даже мне ясно: никаких пророссийских акций в Литве не может быть. Со всех трибун, телеканалов и утюгов здесь льются в уши запредельно антироссийские речи. Запрет транзита в Калининград - это так, вишенка на торте.

Карта формирования границ современной Литвы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧАЙКОВСКОГО-ТО ЗАЧЕМ ЗАПРЕЩАТЬ

- Я этническая русская, но живу в Литве с рождения, - рассказывает мне Инна (фамилию просила не указывать, боится проблем). - И, скажем так, я не придерживаюсь ни той, ни другой стороны в конфликте России с Украиной и Западом. Но я не понимаю, чем виноват Чайковский, что балеты на его музыку запрещают. Он давно уже умер и не может отвечать за происходящее сейчас. А знаменитый Театр русской драмы у нас собрались переименовать в Театр наций. И так во всем… Зачем?! Но высказывать это вслух я не могу. Опасно. Как минимум попросят с работы.

Кстати, согласно правилам режима ЧП в Литве действует и запрет на российские и белорусские телеканалы. Но не на все подряд почему-то. Оппозиционные вещают на русском без проблем. Я посмотрела их. И удивилась. Блокаду Калининграда там многие осуждают. А я думала, у них полное антироссийское взаимопонимание.

ПЕРВЫМИ НА АМБРАЗУРУ? НЕ ХОТИМ!

- Литовцы очень-очень болезненно отнеслись к военным действиям на Украине, - говорит мой знакомый, экс-депутат литовского сейма (местный парламент. - Авт.). - Потому что в истории нашей страны уже были русские танки... Все последние 30 лет мы боимся их возвращения. И вот они пришли к нашим соседям. Первые пару недель народ у нас в панике скупал соль, макароны. Потом успокоились. Но тут наше правительство выдало фортель с транзитом. Кошмар! Ради чего?

- Люди в Литве не одобряют блокаду Калининграда?

- Всем просто страшно. Что наша Литва? Всего 3 миллиона человек. И такие выпады в сторону России! Наши власти говорят, что это не они, а санкции Евросоюза. Но ЕС как-то вяло нас поддержал. Можно сказать, вообще не поддержал. Россию толкают на прямое столкновение с НАТО. Но зачем тут вперед выставлять Литву? Неужели вы думаете, простые люди хотят этого?

- Жители Калининграда нам не враги, они к нам часто ездили, - рассуждает фермер, торгующий на рынке Вильнюса клубникой. - В выходные в Паланге (местный курорт. - Авт.) одни русские машины были. Почему их теперь в блокаду? Чем они виноваты?

«СТРАШНЫЕ» СССР И КГБ

И если мое русское происхождение тут внешне никого не нервировало, то упоминание о СССР приводило некоторых литовцев в бешенство. Около костела Святой Анны в центре города пожилая пара попросила меня о помощи - вызвать им такси.

- Ой, ты русская, - перешла на мой язык бабуля. - Помоги, а то я очки забыла, не вижу мелкие буквы в телефоне.

Я вызвала им машину. Решила подождать и помочь сесть в такси.

Разговорились. И мой попутчик возьми и спроси, скучают ли они по советскому прошлому.

- Уходите, - замахал на меня палочкой дедушка. - Не надо нам таких вопросов. СССР - это ужас. Я участвовал в протестах тогда. И нас кидали в тюрьму КГБ.

Эта тюрьма прямо в центре города. И попасть в нее сейчас может любой желающий, просто купив билет. Литовские власти тут сделали Музей оккупации. Ну то есть музей проклятий советским временам. Иностранцев - толпы!

Тут оставленные в первозданном виде камеры, прогулочный дворик с решеткой. В красках рассказывают о… пытках и расстрелах.

- Я тут работаю 30 лет, - рассказывает экскурсовод. - Когда кагэбэшники в 1992 году уходили, они сказали: «Мы еще вернемся». И они вернутся… Сейчас, с запретом транзита в Калининград, вообще уже точно. Скоро тут будут русские танки! Русские очень любят на танках ездить. Это их любимый транспорт.

Иностранцы кивали.

- Я русская, и ни разу в танке не сидела, - не выдержала я.

Гид виновато опустил глаза.

ЧТО ТУТ ДЕЛАТЬ УКРАИНЦАМ? СВОИ-ТО ВСЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ

Но вот что удивительно, несмотря на всю эту пропаганду, на русском языке говорят в Вильнюсе все! И не только со мной. Но и между собой. Я столько русской речи не слышала ни в одной стране бывшего соцлагеря. В любом месте - кафе, магазине, банке - если я переходила на русский, мне тут же отвечали на нем же.

- У нас есть русские школы, - рассказала хозяйка квартиры, которую мы снимали. - И люди водят туда детей. В основном русские семьи. И белорусские, их много к нам перебежало после протестов 2020 года.

- А россиян у вас много?

- Мало. Так-то пусть приезжают, мы не против.

Но и с Украины беженцев в Литве очень мало. Хотя по всей остальной Европе - битком.

- А что им тут делать? У нас и свои-то все разбежались, - разоткровенничалась со мной женщина на улице. - Молодежь уезжает за лучшей жизнью кто куда. Наша страна - одна из самых бедных в Европе. Средняя зарплата 1000 евро. Работы нет. Флаги украинские везде продают по 24 евро, разве ж я его куплю? Продукты, бензин дорожают. По телевизору советы раздают, как экономить: «Не включайте кондиционер, не разгоняйтесь на машине больше 90 км/ч». А соседнее латвийское ТВ вообще пугает голодом и холодом. Жутковато...

Пособиями литовское правительство украинцев в самом деле не балует. Дают только право на работу. Устраивайся, зарабатывай. Как все. За неделю я встретила в Вильнюсе лишь одну официантку - из Киева и одного продавца сигарет - из Николаева. Плюс двух девушек, пекущих блинчики на фудкорте, - из Черновцов. Все.

- Тут хорошо, но по дому я уже так соскучилась, - шустро переворачивая румяный блин, вздохнула одна из них. - Так-то у меня папа у вас, в Краснодарском крае, живет. Но мы с ним за политику не разговариваем. Ему Зеленский не нравится.

Я почитала местные газеты. Там пишут, что многие украинцы в Литве сейчас в панике и снова на чемоданах. Как раз из-за блокады Калининграда: «Мы сюда ехали, думали, безопасно. А Литва сама на войну нарывается!..»

Наследие «оккупантов»

«Вот же гады - мало построили!»

Сегодня в Литве о временах СССР официально говорят как об «оккупации». Что ж, давайте посмотрим, какую жизнь устроили в Литве «оккупанты».

Советский Союз не только присоединил к Литовской ССР Вильнюс (забрав у Польши) и Клайпеду (у Германии) (см. карту), но и влил в литовскую экономику $72 миллиарда.

Были построены:

лучшая в СССР скоростная железная дорога Вильнюс - Каунас,

Игналинская АЭС в Литве питала всю Прибалтику. Но по указке ЕС ее просто... закрыли. Фото: upload.wikimedia.org

Игналинская АЭС, снабжавшая энергией всю Прибалтику,

Мажекяйский нефтеперерабатывающий завод, также снабжавший всю Прибалтику,

станкостроительный завод «Жальгирис»,

химзавод в Кедайняе,

Йонавский завод удобрений,

завод «Азот»,

Построенный СССР в Литве судостроительный завод «Балтия» был одним из крупнейших на всем Балтийском море! Фото: Б. АЛЕКСАНАВИЧЮС/РИА Новости

судостроительный завод «Балтия»,

крупнейший рыболовецкий порт Европы (после выхода из СССР Литве досталось более 500 судов!).

До вхождения в состав СССР в 1940 году в Литве было 623 ученых и 6 тысяч студентов. К 1970 - 1980-м в Литовской ССР было уже 10 тысяч ученых и 43 300 студентов. По их количеству Литва обгоняла Германию, Великобританию и Японию!

Но это было в составе Советского Союза.

А в составе Евросоюза литовцы бегут в те же Германию и Британию на заработки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай МЕЖЕВИЧ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований:

Что ж они камеры со своими политзаключенными туристам не показывают?

- Что касается музея советской оккупации. Первое, хотелось бы напомнить, что вообще-то Советский Союз Литве дал... Литву. Территория страны была сформирована именно Сталиным. И это знает каждый старый литовец. Литва не имела ни Клайпеды, ни Вильнюса и получила не только их, но и часть белорусских и польских земель и увеличилась практически в два раза.

Второе. Именно при советской власти население Литвы росло больше всего. А после выхода из СССР целый миллион куда-то исчез. Вопрос: куда? Разъехался на заработки в более богатые страны Евросоюза.

Третье. Что касается камер КГБ, то экскурсии водить можно и в те камеры, где сидит бывший советский старший лейтенант Юрий Мель (арестован в 2014 году по обвинениям в штурме телебашни в 1991-м. - Ред.), который, по сути-то, просто исполнял приказ. Камеры, где сегодня в стране Евросоюза сидят политзаключенные, Литва не хочет показать?

- Как думаете, почему украинских беженцев в Литве немного? Почему они там не задерживаются?

- Если из Литвы миллион литовцев убежал, каждый четвертый, то с чего бы украинцам так радоваться в Литве? Это же не Люксембург, где даже в кризис живется очень хорошо.

- Что касается запрета транзита в Калининград, чего ждать? Литовцев уже пугают русскими танками…

- Литовская элита пытается затащить свой народ в ситуацию, когда Россия вынуждена будет отвечать. И я, как и многие другие мои коллеги-эксперты, выступаю за то, чтобы реакция России была максимально жесткой, но в экономической сфере. Никаких военных шагов, только экономика. И, по-моему, Белоруссия, как ближайший сосед Литвы, нас тут поддержит.