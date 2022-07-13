«Мы должны раздеться по пояс!»: В пику Путину лидеры «большой семерки» собирались устроить душераздирающее зрелище

Знаменитое фото Путина с обнаженным торсом на отдыхе в Туве в 2009 году уже много лет не дает покоя западным лидерам. Фото: Alexey DRUZHINYN/Global Look Press

Если хочешь испугать мир - покажи ему свое самое сокровенное и отталкивающее. То, что обычно прячут. На недавней встрече лидеров «большой семерки» в Германии идея саморазоблачиться просто витала в воздухе, пока ее вслух не произнес британский премьер Борис Джонсон: «Куртки надеты? Куртки снять? Давайте разденемся!»

Борис Джонсон попался в объектив любителя. Любитель испугался… Фото: YouTube

Дело было не только в жаре. Джонсон вроде бы шутя объяснил свою тягу к нудизму: «Мы должны показать, что мы сильнее, чем Путин».

Житель Торонто сделал совместное фото с премьером Канады Джастином Трюдо (слева), когда тот проводил рождественские каникулы на Багамах на частном острове миллиардера Али Хана. Неделя отдыха Трюдо обошлась бюджету страны в 300 тысяч долларов. Фото: YouTube

Канадский премьер Джастин Трюдо, видимо, вспомнив знаменитое фото российского президента на коне, добавил: «Мы собираемся устроить показ верховой езды с гpyдью без одежды», а Джонсон усугубил: «Мы должны показать им наши гpyдные мышцы».

Урсула фон дер Ляйен знает толк в конях. Похоже, только в них. Фото: imago images/Global Look Press

Тут, правда, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не желая снимать лифчик, проявила осторожность: «Верховая езда - это самое лучшее». Но Джонсон настаивал: «Мы должны показать им наш пресс».

Эммануэль Макрон, похоже, из всех лидеров в лучшей физической форме. Фото: СОЦСЕТИ

Желание помериться с Путиным рельефом мускулатуры, похоже, не оставило Джонсона, поскольку чуть позже в интервью немецкому телеканалу ZDF он заявил: «Если бы Путин был женщиной, кем он очевидно не является, но все же если бы он ей был, то я думаю, он бы не принялся бы за сумасшедшую мачо-войну с вторжением и жестокостью. Если вы хотите пример токсичной мужественности, то именно это он и делает на Украине».

Олаф Шольц проявляет непонятную для канцлера стеснительность. Фото: imago images/Global Look Press

Реакция Путина на брошенный вызов была, впрочем, ироничной. «Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но, думаю, это было бы отвратительное зрелище», - сказал он в Ашхабаде на пресс-конференции по итогам Прикаспийского форума.

Президента США Байдена папарацци засняли на пляже издалека. Может, ближе и не надо? Фото: YouTube

А какое оно на самом деле - это зрелище раздетых лидеров «большой семерки»? Мы нашли реальные фото персонажей на пляже.

Смотрите, сравнивайте и наслаждайтесь!