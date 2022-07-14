В Госдуме от Жириновского остался трехкомнатный музей

Покойный политик любил окружать себя напоминаниями о себе самом любимом. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я просто не мог пройти мимо, ведь у меня с детства аномальная страсть к мемориальным кабинетам. Тем более что кабинет Жириновского в Госдуме на Охотном Ряду - это не копия, воссозданная по воспоминаниям любимой племянницы, а всамделишный оригинал.

Каждые 20 - 30 минут по кабинету на десятом этаже старого здания водят экскурсии. Вот и я очутился среди выводка благообразных бабушек и пары молодых людей.

Парни оказались начинающими элдэпээровцами, которым по статусу положено прикоснуться к быту покойного лидера. Пенсионерки же от политики были весьма далеки. Да, Жириновского они по-человечески любили, но никогда за него не голосовали. Зато попасть в дом на Охотном Ряду хотели давно. А тут такой удачный момент.

Загадка четырех часов

Служебное помещение Владимира Вольфовича оказалось аж трехкомнатным! Две комнаты - сам кабинет и еще просторная приемная. Сейчас все это занято музеем.

При входе в первый зал за стеклом висит облачение джедая. Причем, судя по цвету, сразу магистра ордена. Я чего-то не знаю о политике?

- Этот плащ Жириновскому подарил Муаммар Каддафи, когда приезжал в Москву, - объяснил экскурсовод.

На фото рядом с одеждой - бывший ливийский правитель и Жириновский в похожих балахонах. Им бы световые мечи в руки - и можно сразу в Голливуд на съемочную площадку.

Оружия джедаев в музее я не увидел, зато на стене висят четверо часов.

- На них время украинского Костополя, Москвы, Алма-Аты и Анадыря. Почему именно эти города? - спросил у бабушек экскурсовод. Обожаю, когда в мемориальных кабинетах надо разгадывать загадки.

- Ну в Москве он работал? - пенсионерок вопрос поставил в тупик.

Меня еще хватило на то, чтобы вспомнить об алма-атинском происхождении Жириновского.

- В Анадырь Владимир Вольфович хотел сослать всех своих врагов. Посмотрите, тут на витрине книга политика, где на обложке Чубайс в столыпинском вагоне едет на Север, - заметил экскурсовод.

- А Костополь?

- Там до революции у деда Жириновского был завод.

Миниатюрный поезд с символикой ЛДПР ездит вокруг площади, где выступает сам Жириновский. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Боялся сквозняков и думской еды

Оставив в бывшей приемной коллекцию будильников и галстуков-бабочек, мы пошли в сам кабинет. На нелакированных дверях до сих пор висит бумажка: «Никаких рукопожатий, объятий, поцелуев и подарков!»

На деревянном паркете тоже нет ни лака, ни краски. Судя по тому, что в светлое дерево не въелась грязь, паркет регулярно шлифовали.

- Жириновский верил, что лак и всякий древесный клей выделяют опасную химию. Поэтому со стен сняли все старые декоративные панели, а двери и пол заменили на аналоги из необработанного дерева, - рассказал экскурсовод, подходя то ли к крашеному, то ли к пропитанному маслами письменному столу бывшего парламентария.

Рядом с рукописными поручениями (неразборчивости почерка Жириновского позавидует любой врач) стоит дешевый розовый китайский вентилятор. Это притом что под потолком висит нормальный кондиционер. Как оказалось, бывший лидер ЛДПР боялся простыть под холодным воздухом, поэтому кондиционером никогда не пользовался.

А еще он обходил бизнес-ланчи в думской столовой. Я увидел в кабинете сумку-холодильник и спросил, не подрабатывал ли политик курьером.

- Он как-то отравился в парламентском кафе и с тех пор еду всегда приносил с собой, - пояснил экскурсовод.

Жириновский любил слушать радио по старинке - не через интернет или телефон, а с обычного приемника с крутилками. В кабинете на бумажке рядом с радио - список любимых станций. Одна из девяти избранных - Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)!

На стене висят два генеалогических древа - первоначальное и дополненное в ходе изысканий. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Немного нарцисс

Покойный политик, как я понял, любил окружать себя напоминаниями о себе самом любимом. Чего стоит 44-томное (!) собрание сочинений Жириновского, которое заняло в книжном шкафу аж четыре полки.

На стену напротив книжного шкафа парламентарий повесил сразу два личных генеалогических древа. Я не понял, отличаются они или нет. Но одно выглядело более старым, а другое - новым. Возможно, нашлись новые родственники.

Для посетителей выставлен и рукописный фолиант Жириновского «Моя жизнь». Фото: Олег АДАМОВИЧ

Ну а на большом столе для совещаний около рабочего места разместился рукописный фолиант «Моя жизнь».

«Скорая помощь не успела приехать к родам, и меня принял мой дядя Иван Богомазов. Он перерезал пуповину обыкновенным кухонным ножом, а вскоре приехала и скорая…» - Жириновский лично описал для истории собственные роды.

Жириновский лично описал для истории собственные роды. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Сувенир напоследок

В углу одной из комнат мемориального кабинета в большую кучу сложены пакеты с сувенирами.

- А нам можно будет взять? - с надеждой спросила пенсионерка.

- Конечно. Можете заглянуть внутрь и посмотреть, что больше понравится, - ответил экскурсовод.

Посетители накинулись на шуршащую кучу фирменных желто-голубых пакетов, изучая то один, то другой. Бабушки и пара молодых людей с энтузиазмом сравнивали содержимое.

- Возьмите что-нибудь и пойдемте! - с мольбой воскликнул экскурсовод, когда пакетное шуршание около стола Жириновского совсем уж затянулось.

КСТАТИ

Мемориальный кабинет Жириновского проработает до середины июля. Потом в него въедет новый лидер партии Леонид Слуцкий.