С Викторией Боней произошло несчастье

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виктория Боня шокировала признанием. Воспитанница "Дома-2" сообщила, что упала с лошади на камни и получила травмы. Блогерша продемонстрировала народу свои раны.

Виктория Боня сейчас отдыхает в Иордании. Она давно мечтала побывать в этих краях.

"Моя мечта сбылась! Одна из красивейших пустынь мира, также называемая Лунная долина, расположена в 60 км к востоку от Акабы и Эйлата. Ландшафт напоминает марсианские пейзажи, неудивительно что ее любят голливудские режиссеры... Завораживающее зрелище", - не скрывала своей радости блогерша.

Чтобы пополнить копилку впечатлений, она решилась прокатиться на лошади среди скал. Это обернулось несчастьем. С Викой случилось страшное. Она покалечилась.

"Моя поездка в Иорданию закончилась падением с лошади прямо в горном ущелье, на камни. Хорошо, что хоть с обрыва не улетела вниз", - поведала Боня.

Она показала свои раны, синяки и ссадины. Бона предстала в пижаме с кружевами. Задрав штанину, она продемонстрировала увечья. Подписчики, шокированные увиденным, пожелали любимице скорейшего выздоровления.