Mercedes-Benz продает российский бизнес

Купить российский офис сможет один из дилеров Mercedes-Benz Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что компания приняла решение продать представительство «Мерседес-Бенц Рус» вместе с недвижимостью, складскими запасами и правом на дистрибуцию. Купить российский офис сможет один из дилеров Mercedes-Benz, и называются четыре вероятных приобретателя: «Панавто», «Автодом», «Авилон» или «Мейджор». Не исключено, что будут устраиваться закрытые торги – некоторые дилеры уже подписали соглашение о неразглашении.

«Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», – говорят в «Мерседес-Бенц Рус».

Кто купит дистрибуторство при разрешенном параллельном импорте и будет ли такой бизнес успешен? Будут ли к нам ввозиться автомобили Mercedes-Benz и сохранится ли их производство в Есипово? Этими и другими вопросами задается главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

— С удивлением узнал, что Mercedes-Benz рассматривает вопрос ухода с российского рынка с возможной передачей (продажей) бизнеса одному из дилеров. Пока это только разговоры, но дыма без огня не бывает.

Помню, как в 1994 году Mercedes-Benz открыл собственную торговую компанию в России – офис располагался в милом особняке в 1-м Колобовском переулке, в котором в советское время размещалось общежитие Малого театра. Тогда мне показалось, что к нам наконец-то пришла автомобильная цивилизация. Ведь работавший с 1992 года официальный дилер Логоваз-Беляево никак не мог тянуть представительские функции, хотя Березовский этого очень хотел.

В принципе, бушевавшая у нас схема работы через импортера до сих пор распространена на некоторых не сильно значимых рынках, где держать отдельное представительство не имеет смысла. Ближайший пример – Украина, где функцию импортера играет компания «Автокапитал», входящая в структуру УкрАвто (импортер и дилер нескольких брендов, владелец Запорожского автозавода). Но когда ты приходишь к импортеру – ты приходишь в частную торговую компанию, которую интересует, прежде всего, торговый бизнес здесь и сейчас. Вкладываться в перспективу импортер никогда не будет. Развивать производство – тоже, это не его бизнес и не его бренд. Потому что импортерства могут в любой момент лишить.

Кого из крупных дилеров могут наделить правами импортера – неизвестно. Да и не так важно. Важнее другие вопросы:

Как поставлять в Россию автомобили? Импортеру может быть передано право сертификации автомобилей, но как их возить и где закупать? Если сам Daimler AG будет выполнять санкционные требования, то у кого импортер будет приобретать автомобили? Через фирмы-прокладки? Но Mercedes-Benz всегда славился тем, что отслеживал судьбу всех своих машин – где проданы, где реально ездят и обслуживаются. Если новые автомобили тысячами пойдут на российский рынок (в прошлом году было продано 43 тысячи!), едва ли Daimler AG сможет сделать невинное лицо: ой, а мы не знаем, откуда они взялись. Любые кривые схемы рано или поздно станут известны.

Сколько будут поставлять автомобилей? В прежних объемах – явно нет. При общей нехватке автомобилей в мире строить хитрые схемы ради удержания объемов сбыта на российском рынке нет большого смысла – все и так продастся. Хотя российский рынок всегда был интересен тем, что у нас, в среднем, продавались более дорогие автомобили/версии/комплектации, поэтому маржа была выше. А недостаток автомобилей – это дефицит. А дефицит – это более высокие цены.

Непонятна судьба завода в Есипово. Без прямого участия Daimler AG собирать там автомобили Mercedes-Benz невозможно.

Конечно, лучше иметь импортера, чем не иметь ничего. Всегда можно вернуться обратно и вновь открыть представительство. Хотя еще есть шанс, что немцы передумают и останутся. Призрачный.