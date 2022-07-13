В Одессе предложили поменять русскую императрицу на американского педераста

В Одессе тысячи голосов собрала петиция о замене памятника Екатерине II на памятник звезде гей-порно Билли Херрингтону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борис Джонсон более на Украине неактуален, как бы ни было стыдно признавать Владимиру Зеленскому и всем, кто облизывал бывшего премьер-министра Великобритании. Теперь там в почете звезды порнофильмов, и не какая-нибудь Алексис Тексас или кто там еще, а брутальные мужики-педерасты.

Я вот тоже сначала подумал, что это поизгалялся какой-нибудь сатирический аккаунт, но оказалось самая настоящая правда – на сайте президента Украины необходимые для рассмотрения Зеленским инициативы 25 тысяч голосов набрала петиция о замене памятника Екатерине Великой в Одессе на аналогичный памятник Уильяму (Билли) Херрингтону, американской звезде гей-порнофильмов.

Екатерина, по мнению авторов петиции, недостойна памятника в Одессе, настоящую жизнь которой она даровала, повелев заложить крепость и порт. И, да, не надо вспоминать про влачащий до того унылую жизнь Хаджибей и времена древних греков-колонистов.

- Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре, - обосновывают свою инициативу авторы петиции и описывают, как они видят свой вариант памятника звезде гей-порнухи. - Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом, мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам.

Да уж, наверное, Екатерина нанесла большой урон, повелев основать сам город, не иначе. А все эти де Рибасы, Потемкины, Зубовы и остальные сподвижники на фоне Херрингтона совершенно не смотрятся. Но почему же за барной стойкой? И вы уверены, что в руках бутылка пива, а не что иное, учитывая амплуа персонажа? Надо за пианино или за роялем, и пусть играет. Сами знаете, чем именно. Можно еще сделать его немного похожим на Зеленского, тогда можно будет дополнительно выиграть еще по нескольким пунктам. А можно еще в паре с Херрингтоном изобразить выпущенного на днях на свободу Руслана Онищенко из батальона "Торнадо", чтобы они занимались любимым делом. Тот не только педераст, но еще и педофил. Это же на сколько пунктов можно тогда обогатить украинскую культуру.

К слову, это не первая попытка обогатить культуру Незалежной таким вот персонажем из гей-киноиндустрии. Осенью 2021 года житель Запорожья пытался заменить Херрингтоном Маяковского в культурном наследии своего города, предложив переименовать в честь американского гей-актера площадь Маяковского. Дескать, Маяковского в Запорожье и так хватает, а вот после переименования в город ломанутся ЛГБТ-туристические массы!

Оно, конечно, лишь бы не рвотные, но в этом случае не рвотные вряд ли получится.

И правда, зачем нынешней Одесе (как пишут по-украински) по-настоящему великая императрица? Пусть уже после "революции гидности" заменят памятник ей "на статуй" порноактера с достоинством наперевес. Это для Одесы (но не для Одессы) более гармонично.

А зачем нынешней Украине сама Одесса? Зачем ей все города, основанные Россией, выстроенная в период жизни в империи и Советском Союзе промышленность, дома, транспортная инфраструктура и прочие излишества? У нее сейчас из последних великих достижений в области культурного наследия – унитаз, на который присела Анжелина Джоли во время приезда во Львов и не доеденный ею бутерброд или булочка. За дикие деньги выставляют на аукционные торги.

Предложение переименовать площадь Маяковского в Запорожье тогда не прошло, набрав всего 805 поданных за инициативу голосов, зато теперь авторы инициативы могут поздравить себя с настоящим успехом. С победой украинских педерастов вместе с американскими геями над историей, моралью, голосом разума и здравым смыслом.

Не уверен, что Зеленский одобрит замену памятника Екатерине на статую Херрингтона. Говорят, ему больше нравится Рокко Сиффреди. Сами понимаете, итальянское достоинство ближе к украинской мечте.

Какая страна, такие и кумиры.