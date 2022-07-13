Европу накрыла аномальная жара

Жара в 47 градусов в Оренсе, Испания. Фото: REUTERS

Часть Европы оказалась под действием экстремально высоких температур: в Испании полыхают пожары, в Португалии объявлен режим чрезвычайного положения, а во Франции запретили фейерверки из-за риска возгораний.

Власти Испании с трудом справляются с необычной ситуацией – в этом году жара накрыла не только южную часть страны, а практически всю ее территорию. В некоторых регионах температура превысила +43 градуса по Цельсию, а сильнейшая за много лет засуха привела к пожарам: на юго-западе, в регионе Эстремадура полыхают леса. В тушении пожара принимают участие порядка 300 огнеборцев при поддержке специальной техники и авиации, но власти предупреждают – справиться со стихией удастся лишь в течение нескольких дней. Людям, живущим неподалеку от места горения леса, советуют как можно реже выходить на улицу из-за сильного загрязнения воздуха.

В Португалии в связи с аномальной жарой и крайне высоким риском пожаров объявлен режим чрезвычайного положения, а правительство призвало власти регионов выделить дополнительные средства на обеспечение работы пожарных и спасательных служб. На севере и в центре страны отмечено более 30 возгораний за сутки. Синоптики предупреждают – в ближайшее время может быть поставлен температурный рекорд: ожидается, что столбики термометров поднимутся до отметки +47 градусов.

Во Франции жара будет длиться еще долго. В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности, а температура местами достигает 39 градусов. Чтобы минимизировать риск возникновения пожаров празднование Дня взятия Бастилии (14 июля) пройдет без привычных фейерверков. Синоптики утверждают, что нынешнее лето стало в Пятой республике самым жарким как минимум за 19 лет.

В Италии продолжается засуха, которую ученые называют сильнейшей за последние 70 лет: река По, крупнейшая водная артерия страны, продолжает мелеть, а нехватка воды буквально уничтожает поля с посевами.

Необычно высокие температуры добрались и до Великобритании – в окрестностях Лондона жара достигла +31 градуса, и, по заявлениям метеорологов, это далеко не предел.

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