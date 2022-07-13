Не выдержал даже Facebook*: Руководство соцсети заблокировало «Масяню»

Автор "Масяни" Олег Куваев. Фото: YouTube

Администрация социальной сети Facebook* заблокировала аккаунт Олега Куваева – автора некогда популярного в России мультфильма «Масяня».

Причиной блокировки послужил пост Куваева, в котором содержалась ссылка на очередную серию «Масяни», в которой герои мультика попадают в гипотетическую ситуацию нападения Китая на Россию. Формулировки Куваева были отнесены к категории «разжигающих ненависть».

Скорее всего, причиной блокировки стали массовые жалобы пользователей соцсети, которым «посчастливилось» увидеть новое творение мультипликатора и прочитать его измышления.

«Масяня» была популярна в России в начале 2000-х: она собрала целый ряд наград в области мультипликации, а множество компаний использовало забавные образы персонажей без какой-либо договоренности с правообладателями. Однако вскоре проект столкнулся с проблемами финансирования и практически заглох.

Автор «Масяни», 55-летний Олег Куваев, еще в 2006 году перебравшийся на постоянное место жительства в Израиль, периодически пытался оживить мультсериал, но без особого успеха. Насколько известно, над новыми сериями Куваев трудится в одиночку, занимаясь всем - от мультипликации и монтажа до озвучки персонажей.

В последний эпизод мультика, вызвавший негативную реакцию Интернет-сообщества, Куваев постарался вложить свои взгляды на проведение специальной военной операции России на территории Украины. Кстати, сам автор всегда позиционировал себя как проводник идей анархизма, антисоветизма и неприятия религии.

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