«Мужчина поет сердцем или яйцами»: тайны популярности, алкогольной зависимости и богатства Григория Лепса

Григорий Лепс на музыкальном фестивале в Лужниках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«МУЖЧИНА ПОЕТ СЕРДЦЕМ И ЯЙЦАМИ, А ПО-ДРУГОМУ ПЕТЬ НЕ ДОЛЖЕН»

Есть два мнения насчет вокала Лепса. Первое принадлежит Владимиру Познеру, который сказал Григорию во время интервью: «Строго говоря, у вас нет голоса». Второе - Алле Пугачевой: «Если Ньютон открыл закон земного притяжения, то Лепс сегодня запросто мог бы открыть закон притяжения голосом».

В целом, они ничуть не противоречат друг другу. Тот же Познер, дополняя свою фразу, сказал, что голоса не было у многих - Шульженко, Бернеса, Высоцкого, Вертинского, - и это не помешало им стать великими певцами. Лепс же ответил, что тут действительно важны «какая-то полетность, проникновенность, а вообще, по большому счету, петь нужно сердцем. Мужчина поет двумя вещами - сердцем и яйцами, по-другому он петь не должен. Женщины поют несколько по-другому… Но в общем и целом, в основном, [и у тех, и у других главное] это душа».

Голосовые связки при этом у Лепса - больное место. Иногда ему приходилось выходить на сцену и говорить, что концерта не будет - потому что он потерял голос. А, например, в 2013 году он перенес простуду, после которой понадобилось серьезное лечение под руководством француза Жана Абитболя. Чтобы разрешить Лепсу снова выйти на эстраду, собирался целый консилиум врачей. Но, к счастью тысяч поклонников, разрешили.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ГАНГРЕНА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

«Я всех своих демонов знаю, причем некоторых лично, в лицо», - говорил Лепс в документальном фильме, снятом несколько лет назад Первым каналом. - «Я с ними борюсь». Легко догадаться, что один из этих демонов - алкоголь.

Григорий Лепсверидзе родился в веселом городе Сочи, после армии вернулся туда, начал выступать - в парке «Ривьера», в ресторанах, в гостинице «Жемчужина»… Алкоголь там лился рекой, и Григорий по молодости себе в нем не отказывал. Сам признавался, что увидеть его на сцене трезвым в то время было сложно.

Все это закончилось тем, что в тридцать с небольшим лет он попал в больницу со страшным диагнозом панкреонекроз («гангрена поджелудочной железы», как переводит это на понятный русский сам певец). Огромное количество пациентов с этим диагнозом быстро умирают. Лепсу пришлось провести в палате несколько месяцев, причем рядом с ним была мама, буквально «вытащившая» его…

Но примерно в то же время появилась «Натали», первый хит Лепса. Сперва ее запели в народе, а потом начали крутить по радио и телевидению. Песня быстро породила пародии («Натали, ты орехов мне зубами наколи»). И стала так популярна, что даже люди, ненавидящие Лепса, смогут вспомнить текст припева - просто за счет того, что слишком часто слышали эту песню в такси, на вокзалах, в кафе…

Григорий Лепс на пресс-конференции, 2003 г. Фото Сергея Микляева (ИТАР-ТАСС)

Пациентам, перенесшим панкреонекроз, употреблять алкоголь категорически нельзя. Григорию Викторовичу это не помешало написать «Рюмку водки», ставшую почти русской народной песней, открыть в Москве одноименную рюмочную и «Лепс-бар», наладить выпуск водки Leps (по цене более полутора тысяч за бутылку). И периодически выпивать. Впрочем, каждый такой эпизод становится поводом для сочувственных публикаций в прессе, типа «Григорий Лепс начал употреблять алкоголь после года воздержания».

Сам певец говорит: «Я могу быть пьяным после работы, но никогда не пью до нее или вместо». И еще: «Совет тут один - просто принять решение. Принял - бросай. Если тяжело физически - обратись к врачам, которые помогут очистить организм. Как угодно: можно обратиться к народным средствам или самому пережить. Главное - понять, что мы все сильные духом люди, а это слабость, которая нас разрушает…»

ДЕНЕЖКИ

«Считают мои доходы. А посчитать расходы никто не в состоянии»

По оценкам журнала «Форбс», в прошлом году Лепс заработал 2,2 млн долларов. Не так уж много: в 2018 году, по данным того же издания, его доход составил 8,2 млн. Однако сам артист к таким подсчетам относится резко отрицательно - он как-то в шутку даже предложил заплатить «Форбсу», чтобы тот прекратил публиковать небылицы. «Они берут один какой-нибудь концерт, который, якобы, стоил 100 000 евро, и приблизительно считают количество моих выступлений за год. И получается у них сумма солидная. Начинается: "О, он зарабатывает 15 000 0000 евро!". Ну хорошо, даже если это 15 миллионов, давайте отсюда уберем расходы – зарплату музыкантам, проценты директору, администратору и т.д. Посчитать расходы никто не в состоянии…»

К тому же, говорят, финансовое благополучие Лепса подточили недавние события: значительная часть его состояния хранилась в американских и британских банках, а теперь, попав в санкционные списки, он лишился к ним доступа. По крайней мере, так предположил в недавнем интервью «КП» музыкальный продюсер Кирилл Чибисов (по его оценкам, Лепс лишился порядка 20 миллионов долларов).

По оценкам журнала «Форбс», в 2021 году Лепс заработал 2,2 млн долларов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам певец эту информацию не подтверждает. Да и с чего бы ему хранить деньги в американских банках, когда еще в 2013 году Минфин США обвинил Лепса в причастности к «постсоветской мафии» (не предъявляя никаких доказательств) и ввел против него санкции? Григорий Викторович назвал обвинения абсурдными. И еще тогда его представители сообщили, что счетов в США у него нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Иногда коллеги просто выводят меня из себя»

- Говорят, первые у нас в стране Ваенга, Михайлов и Лепс, но это же бред! А куда мы будем девать еще 200 артистов? Рейтинги, продажи, гастроли - это все временно. Даже если согласиться с этим мнением, можно вспомнить Наполеона, у которого спросили: почему он не приветствует ликующую толпу? Он ответил: "Точно так же они будут ликовать, когда меня поведут на эшафот". Мне никакой разницы нет, на каком я месте. Людям нравится, что я делаю – я счастлив, я зарабатываю деньги и обеспечиваю свою семью. Я не летаю в облаках, знаю, что всему приходит конец, придется это рано или поздно признать.

- Говорить о коллегах плохо – не в моем характере. Но иногда они меня просто выводят из себя. Говорят о музыке, об искусстве, о творчестве. Но когда слушаешь их опусы…Там же халтура самая настоящая! Тогда меня просто прорывает – я начинаю высказываться по полной программе. Чтобы он при мне хотя бы не говорил о творчестве, потому что его там нет. Я и себя считаю не совсем творческим человеком, я все-таки занимаюсь бизнесом на эстраде. Примерно представляю, что людям нравится, а что не может понравится. Всегда пробую себя в разных жанрах: кому-то это нравится, кому-то нет. Всем нельзя угодить.

- Мне бы хотелось меньше гадости на телеканалах и всякого вранья. Ящик иногда просто невозможно включить! И чтобы общество было более гуманным по отношению друг к другу - чтобы никто никого не мочил. Потом, очень не люблю, когда фотографируют во время концерта, - несмотря на все просьбы и предупреждения люди продолжают это делать. Были конфликты, но мы уже поняли, что бороться с этим бесполезно.

(Из интервью, которые Лепс в разные годы давал «Комсомольской правде»)

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