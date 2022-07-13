Минобороны России: на Николаевском судостроительном заводе уничтожено 350 военнослужащих ВСУ

В небе Донбасса за сутки сбиты четыре самолета ВВС Украины

Не сработал «живой щит» в Николаеве. Российским военнослужащих удалось точно поразить цели в Николаеве: уничтожены только военные цели, гражданские при этом не пострадали.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Демантиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны, что перебросили из Киева. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен.

За прошедшие сутки ВКС России стерли с тактических карт: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах. Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25, Су-24, МиГ-20 в районах Новоукраинка, Барвинков, Баштанки. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое российскими средствами противовоздушной обороны», - перечислил Конашенков.

По данными представителя Минобороны силы ПВО за сутки сбили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов, 5 украинских баллистических ракет «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Они не долетели до жилых домов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

247 -самолетов.

137 - вертолетов.

1522 - беспилотных летательных аппарата.

354 - зенитных ракетных комплексов.

4050 - танков и других боевых бронированных машин.

744 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3145 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4192 - единицы специальной военной автомобильной техники.