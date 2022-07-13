Фото: REUTERS

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня, объясняют специалисты Московского планетария.

На этот раз оба важных небесных события происходят в один день! Такое случается довольно редко. Перигей - в 12:09 по московскому времени. Луна на самом минимальном расстоянии от Земли в 2022 году - 357263 км! Спустя 9.5 часов – полная Луна!

Она появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца, напоминают специалисты Московского планетария. На небосводе, при ясной погоде, восточнее можно увидеть две планеты, которые сопровождают июльское Суперлуние: Сатурн и еще немного левее (восточнее) яркий Юпитер. Над Суперлуной будут сиять три звезды Летнего Треугольника, а правее (западнее) – яркий Арктур из созвездия Волопас.

Так что не пропустите это красивое небесное зрелище.

С полнолунием, однако, связано много мифов, примет и поверий. Якобы в этот период проявляются вампиры и оборотни. О чем снято немало фильмов-ужастиков.

- Нет дыма без огня, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». – Луна – второе по важности после Солнца светило, реально влияющее на нашу жизнь. Вспомним хотя бы приливы и отливы. Перигей Луны (самое близкое расстояние до Земли) провоцирует чрезмерный пессимизм, подозрительность, недовольство собой и партнером, мнительность, ревность, страхи. Трудно контролировать свои эмоции, поэтому часто в перигей происходят разрывы отношений, ссоры, даже суициды. Обостряются психические заболевания. Повышается риск пищевых отравлений, иммунитет падает.

Наблюдаются сбои в работе техники.

Фото: REUTERS

На этот раз полнолуние в Козероге происходит в соединении с одной из самых зловещих планет нашей Солнечной системы – Плутоном. Что еще больше усиливает эмоциональное напряжение и глубину переживаний, вызывает подавленное настроение, плохое самочувствие, бессонницу.

Старайтесь контролировать свое настроение. Не поддавайтесь пессимизму.

С негативом помогут справиться: генеральная уборка, вкусная еда, общение с близкими людьми, успокаивающая музыка, просмотр комедии, молитва, медитация, водные процедуры, использование ароматических масел, позитивное мышление.

Рекомендую также перед полнолунием почистить свой дом огнем.

- Поподробнее, Татьяна.

- Пройдите с горящей свечей от входной двери весь дом по часовой стрелке по всем комнатам, завершив обход у той же двери. Затем помойте пол с солью. Предварительно насыпав соль в ладошку и наговорив на нее волшебные слова: на любовь, на счастье, здоровье, изобилие. Также проведите инвентаризацию и выбросите всякое старье, которое вам жалко, но вы им уже никогда не будете пользоваться.

Полнолуние, кстати, кульминация процессов, начатых ранее. То, что было скрыто от нашего сознания, становится более ясным. Часто тайны вскрываются именно в полнолуние. Так что, если они у вас есть, будьте аккуратны. Хорошо завершать дела.

Не рекомендуется:

Выяснение любых отношений,

Критика себя и других,

Проведение мероприятий,

Посещение людных мест.

В четверг, 14 июля, негативные тенденции среды, увы, продолжатся.

Луна без курса с 7:17 до 11:13 по мск. Ничего важного не предпринимаем.

В 21:38 четверга складывается квадрат Луна Марс, что еще больше усиливает эмоциональную возбудимость, импульсивность, необдуманные действия, раздражительность.

Избегайте общения с токсичными людьми, не поддавайтесь на их манипуляции. Будьте осторожны за рулем.

Цените то, что есть здесь и сейчас. Благодарите себя, других и Вселенную. Берегите себя!