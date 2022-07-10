Суперлуние 13 июля 2022 года: наш естественный спутник опять грозит Земле катаклизмами

Приближаясь, Луна усиливает свое гравитационное влияние на земные литосферные плиты Фото: REUTERS

Московский планетарий напоминает: 13 июля 2022 года в 21 час 38 минут мск наступит полнолуние. Более того, Луна окажется в перигее. Расстояние между нами сократится до 357263 километров. Такое сочетание называют суперлунием. И привычно пугаются, ожидая каких-нибудь катаклизмов. Главным образом, землетрясений.

Ожидание не напрасно. Как недавно объяснили геофизики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis), приближаясь, Луна усиливает свое гравитационное влияние на земные литосферные плиты. Двигает их. В результате по краям упирающихся друг в дружку плит растет напряжение. Соответственно, увеличивается риск, что оно разрядится землетрясениями.

По расчетам, Луна «держит человечество в напряжении» примерно две недели — начинает активно влиять на процессы в недрах за неделю до суперлуния и продолжает еще неделю после. До тех пор, пока снова не окажется на достаточном расстоянии. Природа это только подтверждает. Пример тому предыдущее сближение полной Луны с Землей 14 июня 2022 года. За опасный период недра давали о себе знать пять раз. И достаточно громко.

1 июня землетрясение более 6 баллов произошло на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Четыре человека погибли, десятки получили ранения.

2 июня 4-балльный удар был нанесен по Таджикистану. Очаг землетрясения находился в 59 километрах к западу от Душанбе.

8 июня тряхнуло Россию. Эпицентр находился в Иркутской области в 17 километрах от поселка Голустное. Там землетрясение ощущалось силой в 8,3 балла.

10 июня трясло отдыхающих на Кипре. В Ларнаке ощущались 5-балльные толчки.

12 июня произошло землетрясение у брегов индонезийского острова Ява. В Джакарте оно ощущалось силой почти в 5 баллов. Очаг находился на глубине 33 километра.

Самое смертоносное землетрясение случилось 22 июня 2022 года на границе Пакистана и Афганистана. Сила толчков составили всего 6 баллов, но жертв было много - 1500 погибших, 2000 раненых.

Нынешнее суперлуние может оказаться еще опаснее. Тогда до Луны было 357 428 километров. Сейчас меньше.

О том, какие беды полная и близкая Луна приносила в более отдаленном прошлом читайте наш материал.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Суперлуние (справа) в сравнении со средним размером Луны, наблюдаемое с Земли. Фото: wikipedia.org

То ближе, то дальше

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается не вокруг центра Земли – геоцентра, а вокруг барицентра - общего центра масс системы Земля-Луна. Этот барицентр находится в 4600 километрах от геоцентра и колеблется в течение месяца на 600 километров.

Наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется - в апогее. Минимальное расстояние 356400 километров. Максимальное 406700 километров.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).

На небосводе суперлуна предстает в полной своей красе – на 30 процентов ярче и на 14 процентов крупнее, чем она же, но в апогее. Завораживающие зрелище – при хорошей видимости, конечно.