В ночь с 13 на 14 июля можно будет наблюдать Суперлуние. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эффектное астрономическое явление суперлуние можно будет наблюдать 13 июля 2022 года. Это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе, чем 362 тысячи километров. Есть еще одно условие – между моментом прохождения перигея и полнолуния должно быть не более трех дней. Довольно редко бывают случаи, когда этот момент составляет менее 9 часов.

«13 июля 2022 года разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часов!», - говорится в сообщении Московского планетария.

В планетарии рассказали, как наблюдать за суперлунием 13 июля.

«Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца», - рассказали в планетарии, добавив, что при ясной погоде можно будет увидеть еще две планеты – Сатурн и Юпитер.

О том, почему от суперлуния люди традиционно ожидают каких-нибудь катаклизмов, главным образом, землетрясений, читайте здесь на kp.ru.

Ученые предупреждают: нас ждут две недели опасности. На Землю могут обрушится катастрофы, извержения и цунами.