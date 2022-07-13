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Здоровье13 июля 2022 10:50

Названы пять продуктов, которые сокращают ваш срок жизни

Журнал «Ланцет» опубликовал список продуктов, которые сокращают срок жизни человека
Анна КУКАРЦЕВА
Практический любой популярный фастфуд содержит сразу все вредные продукты из опубликованного списка.

Практический любой популярный фастфуд содержит сразу все вредные продукты из опубликованного списка.

Фото: Shutterstock

Авторитетный медицинский журнал «Ланцет» некоторое время назад опубликовал результаты самого масштабного исследования за всю историю современной медицины о связи питания и здоровья. Собрали многочисленные данные за 25 лет по питанию людей в 195 странах, чтобы понять — что же в нашем рационе нам вредит, а чего не хватает.

ТОП ВРЕДНОСТЕЙ

Итак, пятерка вредных для здоровья излишеств в еде (по убыванию вреда):

1. Соль

2. Трансжиры.

3. Сладкие напитки (в первую очередь речь о газировках и различных коктейлях)

4. Переработанное мясо (готовые котлеты, сосиски, колбасы и т.п.),

5. Красное мясо (говядина, баранина).

Медицинский журнал «Ланцет» поставил соль на первое место в списке продуктов, плохо влияющих на долголетие.

Медицинский журнал «Ланцет» поставил соль на первое место в списке продуктов, плохо влияющих на долголетие.

Фото: Shutterstock

В принципе, это не новость, правда? Тем более, что их выводы продолжают подтверждать все новые исследования. Например, что обычное досаливание еды в тарелке способно уменьшить продолжительность жизни на пару лет (https://www.kp.ru/daily/27416/4616233/). Ничего себе? Быстрее прячьте солонку со стола!

ТОП НЕДОСТАЮЩИХ ПОЛЕЗНОСТЕЙ

А вот чего не хватает организму для правильного функционирования, по подсчетам исследователей. В первых рядах — самые дефицитные, то есть редко употребляемые, но нужные продукты:

цельнозерновые продукты (от хлеба до каш),

фрукты (да-да, привет ВОЗ и его рекомендация о пяти порциях овощей и фруктов),

орехи и семечки,

овощи,

омега-3- полиненасыщенные жирные кислоты из рыбы и морепродуктов (именно из рыбы — это важно!),

клетчатка (из овощей и зерновых),

полиненасыщенные жирные кислоты (из растительных масел),

бобовые,

кальций из-за недостатка молочных продуктов.

Исследование еще раз подтвердило, что важно не просто отказываться от вредных продуктов, но и стараться чаще употреблять полезные.

Исследование еще раз подтвердило, что важно не просто отказываться от вредных продуктов, но и стараться чаще употреблять полезные.

Фото: Shutterstock

- Это крупнейшее исследование еще раз подтвердило, что важно не просто отказываться от вредных продуктов, а употреблять полезные, - объясняет Нана Погосова, д.м.н., профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России в книге «От сердца к сердцу» издательства «Комсомольская правда». - Огромное значение имеет то, где и как приготовлена пища: домашние блюда содержат, как правило, на 500 ккал меньше, чем блюда из общепита. Готовя сами, мы обычно добавляем в пищу меньше жиров, соли и сахара.

НЕ ТОЛЬКО ЕШЬТЕ, НО И ДВИГАЙТЕСЬ

Конечно, важно не только правильно питаться, чтобы продлить жизнь. Но и соблюдать другие важные рекомендации врачей.

В целом, по мнению Наны Погосовой, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний не требует огромных усилий. Нужны здравый смысл и понимание, что некоторые ограничения окупятся долголетием и здоровьем. Самое главное – это:

• 250 г овощей и 250 г фруктов каждый день;

• 30 и более минут физической активности в большинство дней недели;

• отказ от курения и ограничение алкоголя;

• контроль за массой тела и окружностью талии (не больше 80 см у женщин и 94 см у мужчин);

• контроль за уровнем артериального давления, а также уровнем холестерина и сахара в крови.

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