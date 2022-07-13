Чулпан Хаматова дошла до ручки в Латвии

Чулпан Хаматова пытается наладить новую жизнь в Латвии, куда сбежала из России в феврале 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова пытается наладить новую жизнь в Латвии, куда сбежала из России в феврале 2022 года. Правда, на чужбине актрисе приходится несладко. От нее требуют постоянно поливать Родину грязью, каждый раз доказывая, что знаменитость "достойна" сытой жизни в Европе. На днях психолог раскрыла правду о состоянии артистки.

Чулпан Хаматова подвергается сильному психологическому давлению в Латвии. "У Чулпан Хаматовой произошло обесценивание", - отметила психолог Анна Девятка.

Она заявила, что сейчас звезда не понимает, что от нее еще хотят. Ведь она не раз высказывала свою точку зрения. Актриса из-за давления буквально дошла до ручки. "Это уже было психологическим насилием, что ее заставляли делать что-то сверх меры, сверх задач, которые она сама перед собой поставила", - цитирует специалиста "Экспресс газета".

По ее словам, психологическое насилие всегда можно сравнить с физическим, но первое иной раз бьет сильнее. С помощью психологического насилия, по ее мнению, можно раздавить человека.

"Когда Чулпан Хаматова переехала в Латвию, как бы уверена в своем решении она ни была, от нее стали требовать сверх того, что она была готова дать. Это, скорее всего, повлекло психологическую перегрузку. В Латвии обесценили ее поступок. Вероятно, актриса почувствовала предательство окружающих", - считает Девятка.

Психолог не исключат, что Чулпан вернется в Россию. "Всегда можно извиниться и сказать, что она под действием стресса и ситуации сказала что-то не то и попробовать восстановить отношения с соотечественниками", - заявила эксперт.

"Если человек признает свои ошибки, люди готовы дать ему второй шанс", - резюмировала специалист.

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