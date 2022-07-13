Мария Евтушенко: Теперь стихи сочиняет и наш сын, он так и подписывается - Женя Евтушенко

18 июля - 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

18 июля - 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко (18.07.1932 - 1. 04.2017 гг.)

В эту среду, 13 июля, я набрал «домашний номер» семьи Евтушенко в Переделкине. Трубку взяла Маша, как ее называл «Наш Поэт». (А мы так называли и называем Евгения Александровича, потому что самое первое своё стихотворение в 14 лет он опубликовал в «Комсомольской правде».)

Вот наш разговор…

-… Мария Владимировна, вас с приездом!

Хотя, мы поздновато узнали, вы уже давно, оказывается, в России. Но - предчувствовали, что вы будете с нами, потому что впереди - день рождения Евгения Александровича, и мы были уверены, что вы приедете. Скажите, пожалуйста, что вы успели сделать за те дни, которые провели в Переделкине, в Москве?

- Вы знаете, я как раз приехала специально, чтобы успеть на концерт 3 июня, который назывался «Больше, чем поэт» - он прошёл в рамках Международного книжного фестиваля «Красная площадь».

И, вообще, широкое, масштабное празднование 90-летия Евгения Евтушенко стало возможным, благодаря Институту современной культуры и Президентскому фонду культурных инициатив, а также Музею современной истории России.

Потому что, как раз вот люди, возглавляющие эти организации, работающие там, и проводили все мероприятиями.

- Кстати, Президентским фондом культурных инициатив руководит Роман Владимирович Карманов, вы, наверное, с ним знакомы?

- Нет, незнакома.

- Он был первым замом генерального директора «Комсомольской правды» .

- Правда? Замечательно.

Вот как раз Президентский фонд культурных инициатив и определил этот грант, а Институт современного искусства его выиграл…

Они провели очень большую работу. И все то, что происходит сейчас в рамках празднования 90-летия Евтушенко - это благодаря их усилиям.

- Если можно - подробнее.

- Вечер на Красной площади получился совершенно потрясающим. Там выступали удивительные артисты. Состоялась премьера песни «Старый друг», написанная Лорой Квинт на стихи Евтушенко, ее блистательно исполнил Сергей Маховиков.

Потом был Грушинский фестиваль. И там - тоже вечер песен Евтушенко.

Женя очень любил Грушинский, был там три раза…

Мария Евтушенко Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Да, Он сам нам рассказывал об этом.

- …И уже после его ухода я была там дважды…

И на этот раз собралось огромное количество людей – ну, сложно подсчитать сколько, потому что главная сцена – это большая поляна. И вся она была заполнена людьми. И в самом финале был клип, где Евгений Александрович читает «Идут белые снеги». И, вы знаете, вот это было совершенно невероятно – все люди встали. И слушали молча. Тишина была такая, что, казалось, булавка упадет, - будет слышно.

- Потому что это стихотворение все любят, у нас в редакции он его тоже читал.

Когда смотрю этот клип, у меня слезы на глазах.

Что еще будет?

Вот завтра (в четверг, 14 июля) - открытие выставки в Музее современной истории России. Выставка называется «Роман с жизнью», посвящена она жизни и творчеству Евтушенко.

А главная идея - показать его как человека разнообразных интересов, то есть, не только как поэта, но и - как великолепного фотографа, кинорежиссер, писателя, путешественника, литературного критика.

Ну, и, конечно же, - как коллекционера. То есть, там будут картины из собрания музея-галереи Евгения Евтушенко.

Там будут выставлены личные вещи поэта, будет воссоздан рабочий кабинет Евгения Александровича – его стол, пишущая машинка, факс – то есть, все то, чего он касался.

Там четыре большие зала, там огромная выставка!

- И долго она продлится?

- До 30 августа.

И я всех приглашаю эту выставку посетить – и любителей творчества Евтушенко, и, конечно, его поклонников. И людей, которые просто интересуются историей, потому что музей, конечно, очень интересный.

И музей-галерея тоже открылась после капитального ремонта, там будут проводиться литературные вечера. И, опять-таки, всех, кому это интересно, все, кто, может быть, бывает в Переделкине или приезжает сюда на выходные, - приходите к нам, пожалуйста, это улица Гоголя, дом 1 «А».

- Много раз там бывал - очень интересно!

- Саш, но я хочу сказать, что будут еще два события в рамках этого фестиваля. 16 июля у нас, здесь же, в музее-галерее пройдет Гостиная Людмилы Жумаевой, посвященная Евгению Александровичу.

Выступят артисты Геликон-оперы. А 18 июля в Доме музыки пройдет тоже очень интересный вечер.

- Это в день рождения поэта.

- Да. Вы же помните, что каждый год он выступал в этот день в Политехническом, и вот мы пытаемся как-то сохранить эту традицию, чтобы был какой-то поэтический вечер.

На сей раз это - Дом музыки, там будет исполняться произведение «Страсти по корриде», написанное Лорой Квинт.

В эту среду, 13 июля, я набрал «домашний номер» семьи Евтушенко в Переделкине. Трубку взяла Маша, как ее называл «Наш Поэт». Фото: Евгения ГУСЕВА

Это давняя мечта Евгения Александровича, которая вот только сейчас исполнилась. К сожалению, он не услышал это произведение, но Лора успела ему прислать клавир. То есть, он видел клавир уже буквально за несколько дней до ухода.

Женя всегда мечтал, чтобы на его поэму «Коррида» была написана музыка. Причем, музыка серьезная. Не просто там какие-то испанские танцы, и вот Лора удивительно прочувствовала и саму поэму, и даже где-то и самого Евтушенко, и уловила музыку вот этой поэмы… А она достаточно сложная - и в ритмическом плане, и - в образном.

Во втором отделении будут выступать Дмитрий Харатьян, Максим Аверин, Сергей Маховиков, Дарья Белоусова.

И в конце вечера - ещё одна небольшая премьера, скажем так, будет исполняться забытая вещь, которую написал Владимир Мулявин, создатель «Песняров». Это была маленькая музыкальная зарисовка на тему стихотворения «Сказка о русской игрушке». Они ее назвали Ванька-Встанька.

Ну, она была исполнена три или четыре раза при жизни Мулявина. И вот нашли

архивную запись, и буквально по этой магнитофонной пленке, рассыпающейся уже от старости, воссоздали это произведение и оно снова прозвучит - в исполнении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и камерного хора Московской консерватории.

- И еще не могу не спросить, как вы поживаете? Вы так же - в городе Талса (штат Оклахома),преподаете?

- Вы знаете, Саша, все нормально, я так же преподаю, у меня много учеников, которые изучают сейчас русский язык, но в основном сейчас работаю с детишками мигрантов, которые только-только приехали в США, у них нет совершенно никакого английского.

- Как ваши сыновья - Евгений Евтушенко-младший и Митя?

- Спасибо, спасибо, все нормально.

Женя за последние 3 года написал очень много стихов. Папины гены сказываются.

До этого у нас Митя сочинял стихи, но он - в основном пишет в стол. А у Жени уже были поэтические выступления, несколько публикаций в журналах.

То есть, вот у нас такой теперь Евгений Евтушенко – младший, но он подписывается как Женя Евтушенко.

- Классно. Когда мы его увидим в Москве?

- Я думаю, на следующий год.

- О, ждем. Я понимаю, что вы всегда очень волнуетесь, когда я прошу вас почитать стихи Евгения Александровича… Ну, пожалуйста!

- Хорошо. «Три фигурки». Я первые строчки прочитаю.

По петрозаводскому перрону, зыбкому, как будто бы парому, шла моя любимая с детьми. Дети с ней почти бежали рядом, и меня упрашивали взглядом: «Папа, ты на поезд нас возьми…»

Саша, но я сейчас заплачу.

- Мария, извините, пожалуйста, что я так всегда вас… «пытаю». Мы вас очень любим.

- Взаимно. Всего доброго и самые лучшие пожелания "Комсомольской правде", которая всегда поддерживала Евгения Александровича и меня сейчас поддерживает.

- Спасибо вам!