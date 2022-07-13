Удобный момент для перемирия с Украиной наступит осенью

Приближается удобный момент для перемирия с Украиной. Фото: Shutterstock

НО СНАЧАЛА НАДО ОСВОБОДИТЬ ДОНБАСС

Несмотря на печальные вести с театра военных действий, приближается удобный момент для временной (на полгода, а то и больше) паузы в конфликте на Украине. До точки истощения сторон ещё далеко, так что каждая из них ещё может выдать перемирие за свою - пусть ограниченную - победу. Это перемирие можно заключить в момент, пока ещё не наступили необратимые последствия для каждой из сторон.

Окно возможностей для перемирия - примерно между 1 сентября и 1 ноября. Раньше оно невозможно, так как битва за Донбасс ещё не закончена, а ВСУ сохранили боеспособность и попытаются начать локальное контрнаступление. Когда Донбасс будет освобождён полностью, а контрнаступление провалится, идеальное время для перемирия придёт. Вероятно, это произойдёт через полтора-два месяца. Это окно закроется ближе к зиме, когда станет понятно, что обвальных последствий продолжения войны сторонам избежать не удастся уже в любом случае - а значит, и смысл перемирия теряется.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ «ПЕРЕДЫШКА»

Условия перемирия очень просты: боевые действия прекращаются, обстрелы и действия диверсионных групп тоже; стороны остаются на занятых к моменту перемирия позициях; стороны соглашаются не вводить новых санкций и избегать расширительных трактовок уже введённых; начинаются переговоры.

Да, это всего лишь перемирие, а не мир, и перемирие по необходимости временное. Почти исключено, что из него вырастет мир, но стороны получат передышку, а переговоры - (ограниченный) шанс на успех. В ином случае перемирие придётся заключать в момент истощения сил, когда ограниченный успех каждой из сторон будет обессмыслен её же прогрессирующим ослаблением. Вероятно, это произойдёт уже весной-летом 2023 г., а то и позже.

Почему перемирие тем эффективнее, чем раньше его заключат? Дело в балансе выигрышей и потерь для каждой из сторон. С затягиванием войны выигрыши будут только сокращаться, а потери - нарастать. Расчёт же сторонников «войны до победного» в каждом из лагерей строится на том, что свои потери будут сокращаться, а приобретения - расти. Скорее всего, все будет происходить иначе: расти станут потери, а сокращаться - приобретения.

ЧТО ЭТО ДАСТ РОССИИ И УКРАИНЕ

Для Украины перемирие - возможность восстановить силы, перегруппироваться, избежать экономического коллапса и дальнейшей потери территорий за пределами уже занятых Россией. Выиграть время на перевооружение и переподготовку ВСУ. Сохранить выход в море через Одессу и Николаев. Провести внутреннюю дискуссию о приемлемых условиях мира (сейчас такой дискуссии не ведётся). Начать восстановление разрушенного. Вернуть многих покинувших страну граждан.

России перемирие даст возможность всерьёз заняться восстановлением освобождённых территорий, стабилизацией жизни на них и возвращением туда беженцев. Решением вопроса об их статусе (территорий). Переподготовкой и реформированием армии с учётом выявленных ошибок и провалов. Пополнением оскудевших запасов. Перестройкой экономики с учётом санкций.

ДЛЯ ЕВРОПЫ ЭТО — ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ

Для ЕС перемирие - это возможность не замерзнуть зимой и не допустить банкротства ряда членов Союза. Избежать «жёсткой посадки» немецкой экономики. Избежать полного разрыва связей с российской экономикой. Локализовать растущее недовольство граждан экономическими проблемами. Ограничить аппетиты и претензии Польши и других прибалтийских содержанок. Снизить объём вынужденного кормления Украины. Ограничить поток беженцев. Заняться решением внутренних проблем, а не закапываться ещё глубже в ту яму, которую Украина и США Евросоюзу любезно выкопали.

КТО БУДЕТ ПРОТИВ

Только США и Британия пока не получают значимых плюсов в случае перемирия. А значит, будут ему активно (Лондон) или пассивно (Вашингтон) противодействовать. И в помощь им - «горячие головы» всех других сторон, от Борреля до Резникова и наших военкоров. Так что шансы на перемирие в ситуации, пока не подорваны потенциалы сторон, кажутся невысокими.

Но они есть! И если их не используют, то потом, спустя месяцы и годы, задним числом будут горевать о том, как упустили удобный момент, когда потери были ещё приемлемыми, а приобретения - ощутимыми.

ХОРОШАЯ ВОЗНОЖНОСТЬ, А НЕ «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

P S. О приемлемости перемирия для сторон.

Киеву, уверен, не составит труда объяснить гражданам, почему оно сейчас необходимо: политическая зачистка в стране проведена успешно, весь токсичный груз сплавлен на фронт и там уже частично утилизирован, медиа - национализированы.

Что до России, то президент все время напоминает о необходимости переговоров. Почему? Попробую порассуждать: военный успех на Донбассе и критическое ослабление экономики Украины - наш главный выигрыш на сегодня. Среди потерь - эффективность западных санкций, антироссийская консолидация ЕС и НАТО, усиление украинской армии благодаря увеличивающимся поставкам современных западных вооружений, распространение конфликта на собственно российскую территорию, исчерпание запасов вооружений, растущая усталость профессиональной армии.

Что в перспективе? Даже когда мы освободим весь Донбасс, 70% территории Украины останутся под контролем противника, а его военный потенциал не будет уничтожен. Зато цена продолжения военных действий будет расти. Например, ВПК США и ЕС заработают в полную силу и насытят ВСУ необходимым количеством вооружения. Начнут проявляться всерьёз негативные последствия санкций. А разворачивающаяся мировая рецессия снизит спрос и цены на наши энергоресурсы и сырье. Придётся договариваться с Китаем об условиях его реальной, а не словесной, как сейчас, поддержки нашей экономики… Может даже возникнуть весьма болезненная необходимость отказа от концепции «война отдельно, общество - отдельно».

Поэтому перемирие после освобождения Донбасса - это хорошая возможность, а не «предательство». Президент это понимает лучше, чем кто бы то ни было.

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