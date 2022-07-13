Луганская армия захватила американскую гаубицу М777

В этом ангаре стояла уничтоженная американская гаубица. Фото: Александр КОЦ

В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

155-мм снаряды, разбросаны тут же. Рядом стоят две гражданские фуры, на которых украинцы подвозили боеприпасы. А вот само орудие трофейная команда «Геныча» вывезла для изучения российскими специалистами.

- В последнее время, когда у противника есть время для подготовки отступления, он обязательно оставляет какие-то сюрпризы, - раскрывает «Геныч» особенности работы трофейной команды. – Залезаешь в окоп – четыре NLAW, три стоят прислоненные к брустверу, один небрежно валяется. Дергаешь кошкой каждый потихоньку, и тот, что лежал, поднимает весь блиндаж на воздух. Растяжки теперь ставят на уровне колен, причем проволоку натягивают звездочкой – мимо не пройдешь. Очень похоже на то, что делали террористы в Сирии. И на каждой позиции – обязательно литература валяется по диверсионному делу.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Почти вся украинская техника, которую на минувшей неделе показали в Лисичанске – это результат работы трофейной команды «Геныча», состоящей из трех человек. Хотя, конечно, не все найденное было выставлено на всеобщее обозрение.

- Всевозможных противотанковых ракетных комплексов – горы, «Стингеров» - тоже миллион. Причем, как выяснилось, в них маячок работает, выдающий их местоположение, - рассказывают трофейщики. – Но знаете, что интересно. У них теперь даже к советским типам вооружения – западные боеприпасы. Будь то «Град», 120-мм миномет или пушка Д-30. Все снаряды – с иностранной маркировкой. Неужели свои кончились?

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Гаубица М777 накрыта маскировочной сетью. Это первый трофейный экземпляр, хоть и обгоревший. Для нас сетку снимают, показывая американское орудие. По словам военных, охраняли зону ожидание гаубицы до 100 украинских спецназовцев.

- Они очень не хотели, чтоб этот тип вооружения достался нам как трофей, и мы могли досканально его изучить. Поэтому так тщательно и охранялся, - говорит мне офицер управления луганского армейского корпуса «Самбо». – Орудие хоть и пострадало, но боевая информационная система уцелела и была передана на изучение.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

- Местные жители говорят, что среди артиллеристов видели темнокожего иностранца, который якобы курировал применение М777…

- По данным нашей разведки, это был американский артиллерист, который опекал расчет. Обучение занимает не очень длительное время, но система напичкана электроникой, всевозможными блоками, за короткое время все освоить сложно. Стрелять научили, но при обслуживании нужен специалист, который этим и занимался.

Фото: Александр КОЦ

Все электронные блоки и боевые системы управления были переданы специалистам, у которых теперь появилась возможность детально изучать натовское вооружение.

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