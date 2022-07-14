Первая помощь при укусе гадюки: яд не отсасывать, жгут не накладывать

Что делать, если в подмосковном лесу укусила гадюка? Фото: Shutterstock

Лето в самом разгаре, даже самых убежденных горожан потянуло на лоно природы. И там нас поджидают самые разные неприятности: комары и слепни, крапива и чертополох, подозрительные клещи и даже змеи. Что делать, если в подмосковном лесу укусила гадюка? Когда-то давно заученные действия, оказывается, сейчас признаны неэффективными. Но что реально поможет? Мы расспросили ведущего научного сотрудника ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ, главного внештатного специалиста Минздрава России по первой помощи в ЦФО, к.м.н. Геннадия Неудахина.

- Так все-таки, нужно ли отсасывать яд из ранки после укуса гадюки?

- Современные рекомендации по оказанию первой помощи, и наши, отечественные, и зарубежные, говорят о том, что не нужно. Это малоэффективно: ранки от укуса крохотные, ткани пострадавшей конечности сошлись – и доступ к яду перекрыт. Удалить значимое количество отравы не получится, плюс можно занести инфекцию из ротовой полости.

И самое главное: на эти попытки уходит время, мы отвлекаемся от того, чтобы вызвать скорую помощь и попытаться транспортировать укушенного до места, где его подберет врачебная бригада.

- То есть нужно наложить жгут и дотащить пострадавшего до дороги?

- Жгут тоже накладывать не нужно! В условиях Подмосковья делать это совершенно бессмысленно. Во-первых, здесь практически всюду к вам достаточно быстро доедет «Скорая», это не тайга. Во-вторых, укус местной гадюки очень редко когда становится смертельным. Да, отравление змеиным ядом очень неприятная штука, лечение требует медицинского контроля. Но причин для паники нет.

Первым делом нужно вызвать скорую помощь. Пострадавшего успокоить, что врачи скоро будут. Затем постараться обездвижить укушенную конечность - считается, что это снизит скорость распространения яда в организме. Шину привязывать, как раньше рекомендовали, тоже не надо. Достаточно будет попросить человека не размахивать рукой с раной или не опираться на больную ногу.

Не нужно туго забинтовывать рану, потому что после укуса начинается сильный отёк. По той же причине лучше снять с руки или ноги кольца, браслеты и прочие предметы, которые способны сдавить конечности при развивающемся отеке. Если есть что-то подходящее, можно приложить к ране холод. Выйти из леса к дороге, чтобы врачи не искали вас в буреломе.

Но! Помните, если вы с пострадавшим не можете выбраться из леса, мобильный телефон не ловит сеть, вызывайте 112 в экстренном режиме (доступен даже в местах, где не работает сим-карта). Диспетчер определит координаты, вам остается следовать его указаниям.

- А если не разглядел, ядовитая ли змея, тоже в «Скорую» звонить? Хотя, говорят, от укуса гадюки начинается дикая боль…

- Боль накрывает далеко не всегда сразу. Все зависит от индивидуальной чувствительности человека, его состояния, места укуса. Иногда болеть начинает только минут через 20. Поэтому не нужно пытаться ухватить змею за хвост, чтобы понять, точно ли это гадюка. При укусе вызывайте скорую –врачи разберутся. Если хотите облегчить состояние пострадавшего, давайте ему пить. Пить как можно больше жидкости – это универсальный рецепт борьбы с отравлениями. Здесь он тоже работает.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Ждать карету или ехать самим

- Если ЧП произошло в глухомани, не правильнее ли будет хватать пострадавшего в охапку и везти в ближайшую больницу?

- А вдруг ближайший медпункт закрыт или там не могут оказать нужную помощь? На этом реально потерять драгоценное время, - объясняет Геннадий Неудахин. – На самом деле, правильнее вызвать «Скорую» и следовать указаниям диспетчера.