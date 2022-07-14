Минобороны: в Харькове гуманитарную помощь из Европы стали продавать в аптеках

Жители Харькова жалуются на возможность гуманитарной катастрофы в городе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Харькова вынуждены жаловаться российским военнослужащим, которые их скоро освободят от пришельцев, что вот-вот создут в городе гуманитарную катастрофу.

«В Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через Интернет», - сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Фото: Минобороны РФ

Генерал-полковник отметил, что Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях:

- «В Дружковке Донецкой Народной Республики в здании поликлиники № 1 (ул. Котляревского) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено».

- «В Угледаре Донецкой Народной Республики в поликлинике (ул. Молодежная) боевиками националистических формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания – расчеты ПЗРК».

- «В Белозерском Донецкой Народной Республики в городской больнице (ул. Фестивальная) неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

- «В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений, а медицинский персонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию».

«В очередной раз призываем международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», - подчеркнул в своем выступлении Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 32 361 человек, в том числе 5 463 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 529 793 человека, из которых 398 353 ребенка».

-«На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 23 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 242 таких обращения из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 45,8 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

-«На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 43 200,5 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 302 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 477,6 тонны гуманитарной помощи.

-«Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» продолжается проведение акции «Посылка солдату», а также сбор и отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса. На сегодня собрано и отправлено более 1 300 тонн гуманитарного груза».

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