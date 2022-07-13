Алексей Панин признался в тяжелой зависимости и рассказал о скандальном видео с собакой

Актер Алексей Панин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Панин известен не только своими скандальными высказываниями в адрес России и россиян, но и славится ужасными выходками. В недавнем интервью актер откровенно признался, что многие страшные поступки совершал под воздействием алкоголя и наркотиков. Был период, когда из-за тяжелой зависимости артист буквально усох.

Алексей Панин несколько лет назад переехал в Испанию и поселился в местечке Торревьеха. На чужбине актеру приходится несладкой. У него нет ни денег, ни работы. Сейчас артист не исключает, что может пойти трудиться грузчиком.

"Я могу работать грузчиком, собирать мандарины. Но мне же всего 45 лет. Если я за первую половину жизни смог реализоваться, то кто мне мешает двинуться дальше. Кто мне мешает придумать грандиозную идею и стать Анджелиной Джоли?" - сказал он в интервью на YouTube.

В своих бедах актер винит Россию. Мол, Родина лишила его заработка. Именно поэтому он мечтает покорить Голливуд. Его любимым актером является Микки Рурк. Панин мечтает быть похожим на него.

Затронул он и тему своей тяжелой зависимости. Несколько лет назад россияне с ужасом обсуждали странные выходки мужчины. Артист расхаживать по улицам в чулках, позировал голым, устраивал дебоши. По его словам, тогда он употреблял запрещенные вещества.

Панин честно признался, что за некоторые моменты своей жизни он действительно сейчас испытывает стыд. Наиболее неприятный осадок в душе оставила собственная обнаженка. "Мне стыдно за эти видео только по одной причине. Я и так не толстый, а там я под наркотиками высохший, как дистрофик. Непросто исхудавший, а просто скелет", - поведал артист.

Огромный общественный резонанс вызвало и скандальное видео с собакой. "Это видео появилось в момент, когда мы должны были получить решение суда, что ребенок останется со мной. Видео с собакой - абсолютный фейк. Голова моя, спина не моя, потому что там нет татуировок, а у меня они есть", - заявил артист.