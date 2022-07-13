Почему Украина до сих пор верит Зеленскому и в победу над Россией

Исполнительный директором медиа-группы «Россия сегодня» и член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если раньше речи украинских политиков были похожи на браваду зарвавшегося школьника или юношеский максимализм, то сегодня больше напоминают бредни кислотного наркомана. Вчера они совершили «тактический ход» на «Азовстали», завтра пойдут миллионной армией на юг Украины. А простой народ слушает и… не сомневается, что все так и есть на самом деле. Они «на голубом глазу» воспринимают даже откровенную ложь про «взятие Белгорода», «ворованные унитазы» или «десятки тысяч изнасилованных младенцев». И даже признание авторов не отрезвляет зомбированного зрителя.

Почему украинцы – такой доверчивый народ, как человек в здравом уме может принять это за чистую монету и куда пропало желание хоть немного фильтровать информацию? Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с исполнительным директором медиа-группы «Россия сегодня» и членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским.

ОРУЭЛЛ БЫ ПОЗАВИДОВАЛ

- 18-летняя девочка в видеочате на голубом глазу рассказывает, что «Белгород уже наш, на следующей неделе там будет референдум о присоединении к Украине». Давайте еще вспомним блокбастер с пограничным столбом. А Тимошенко «фотографируется» (на самом деле это был ужаснейший монтаж) с флагом на острове Змеиный. Ну как в это можно поверить?

- Есть такой старый советский анекдот: возвращается мужик с работы, включает телевизор, и там на первом канале программа «Время», он щелкает – опять программа «Время». Третий канал - «Время». Четвертый – «Время», а на пятом сидит мужчина в студии в пиджаке и галстуке: «Мужик, смотри программу «Время», не щелкай, мой тебе совет».

Вот на Украине буквально такая же ситуация. По всем каналам один и тот же информационный марафон. Канал 1+1 - двое ведущих сидят в студии обсуждают, какая Россия плохая, переключаешься на канал «Интер» - те же ведущие, та же студия. Одна трансляция по всем каналам. Да, есть спортивные каналы, молодежные с сериалами, но все, что касается информации - это один поток, который транслируется на крупнейших национальных телеканалах. Это такая оруэлловская действительность. Запрещена альтернативная информация.

Девушка, которая думает, что Белгород украинский, скорее всего, краем уха услышала, как кто-то из политологов говорит, что «нам до Белгорода осталось всего ничего». Это она услышала неделю назад. Прошла неделя и она подумала, что, скорее всего, уже Белгород взят.

Чем знаменита украинская армия? С 2014 года у них нет ни одной крупной победы. Иловайский котел, Дебальцевский котел, Мариуполь с «эвакуацией» «Азостали», Северодонецк. Поэтому новости там сообщают в очень обтекаемой форме: «планово оставили», «заманили и сдали Северодонецк».

Из обсуждений там только: «мы ждем госпереворота в России» или «мы ждем страшной болезни, которой, мы все точно знаем, болеет лидер российский». И второе, что всерьез обсуждают - это «а что мы будем делать с Россией после нашей победы? На сколько частей мы ее поделим». Это то, что заполняет информационное пространство. А мы живем в той ситуации, когда, что сказали по телевизору, а если это еще говорят постоянно, никакой другой информации нет, значит, только это и есть.

- Я бы с вами согласился, если бы аудитория помоложе на самом деле черпала информацию из телевизора. Но они сидят в интернете. А там можно найти всего всего полной - от крайности до крайности.

- А зачем? Если вам рассказали, что «все хорошо», что, «да, может, не в Белгороде, но точно уже границу пересекли», зачем что-то еще искать? Современный человек в поиске информации, особенно если это молодой человек, достаточно пассивен. Потому что вокруг море информации. И если ты уж выбрал два-три сайта, на которые ты ориентируешься, то дальше куда-то копать просто лень. Это как в супермаркете с километровыми полками - прошел до конца, все посмотрел, но понял, что выбирать слишком муторно и долго, поэтому возьму, что понравилось, и, что поближе.

НАЗЫВАЕМ ПОРАЖЕНИЕ «ПОБЕДОЙ» И ОНО СТАНОВИТСЯ ПОБЕДОЙ

- Но как можно доверять источнику информации, когда он несет абсолютную чушь? Что «российские солдаты воруют унитазы», что «россияне никогда не видела асфальта».

- Эта кампания длится с 2014 года. На этом и была построена идеология Майдана. Я напомню, что он собрался когда Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС. Но тогда у общества складывалось ощущение, что если мы сейчас не подпишем, то не будет у нас светлого завтра, а будет у нас только темное «вчера», в которое нас тянет Таможенный союз (его тогда называли «Таежный союз»). Вот оттуда пошла вся эта история, что «нас тянут к медведям, к тайге и деревенским туалетам».

А люди из другой части Украины - «вот эти грязные шахтеры» - казалось, что ничего не знают о жизни, «вечно пьяные», и так далее. Ну и сформировался образ: мы, светлоликие, настоящие политические украинцы. А дальше была знаменитая фраза Порошенко, что «у нас будет все, а они на Донбассе будут сидеть в подвалах, их дети не будут учиться, а наши дети будут учиться в светлых классах». «Они там все необразованные, в носу ковыряются, из шахты не вылезают. А мы – светлоликие, мы должны идти в Европу». И на этом фоне, если Донбасс такой, а что там будет еще и восточней, в сторону Урала? Откуда они асфальт видели?

- Уже бывшая омбудсмен Светлана Денисова, всем рассказывала жуткие сказки про десятки тысяч изнасилованных детей… Она оптом признается, что ничего не было, и все это чушь. Но даже это не открыло глаза людям.

- Потому что ее признание прошло мелким шрифтом, а ужасы, которая она рассказывала ежедневно были вынесены в заголовки, это повторяли европейцы. Хотя в какой-то момент даже они уже начали понимать, потому что подтверждений нет. Но эта клевета и бред попадали в общую картину: «Если эти люди не знают, что такое асфальт, так чего же они не могут насиловать детей?» Им было удобно в это верить и они верили

- Как можно сдачу «Азовстали» преподнести как тактический ход? Даже появилось замечательное слово - Экстракшн.

- Это очень важная и хорошо используемая технология. Она была давно описана у Оруэлла. И не только у него. Я страшно люблю детскую сказку «Джельсомино в стране лжецов», Там пираты захватили маленькую страну-остров. Чтобы проще было управлять людьми, они решили поменять смысл слов: кошки стали называться собаками, собаки кошками, причем собаки должны были мяукать, а кошки должны были лаять. «Пират» означало - хороший человек, «хороший человек» – это преступник. И так поменяв смысл слов, они добивались лояльности.

Технология замены слов на Украине работает с 2014 года. Например, тогда было запрещено называть жителей Донбасса «сепаратистами». Потому что слово «сепаратист» - это очень цивилизованно. Вот В Барселоне тоже сепаратисты, за отделение Каталонии. «Значит мы дончан и луганчан поднимаем до европейского уровня?». Поэтому они стали пособниками оккупантов, террористами, кем угодно, но только не сепаратистами.

И именно поэтому «сдача» стало «экстракшном». Люди выходят по картинке, с поднятыми руками. «Куда они идут?» - «Они идут на экстракшн». - «А где они сейчас находятся?» - «Они находятся в экстракшионных лагерях». - «Это тюрьма?» - «Ну, какая тюрьма? Лагерь». И это работает. Замена слов работает очень хорошо.

БИТВА МЕЖДУ ХОЛОДИЛЬНИКОМ И ТЕЛЕВИЗОРОМ

- Почему 24 февраля, когда начались первые удары, не были выведены из строя средства массовой информации?

- А я даже не представляю, можно ли вот так накрыть колпаком всю страну? Думаю, что физически невозможно. Это первое. Но у меня есть конспирологическая версия: мне кажется, что это был очень хороший стратегический план - мы же знаем старую поговорку, что современный человек живет в соревновании телевизора и холодильника. Телевизор – это виртуальная реальность, а холодильник – это реальная. И кто победит? Холодильник или телевизор? По телевизору все отлично и скорая победа, а в холодильнике пусто, потому что денег нет. Это и есть самая серьезная психологическая травма. И мне кажется, что на Украине холодильник начинает потихоньку побеждать. Если Львов еще обсуждает в Ютубе, как они поделят Россию (видимо, там пока с холодильником все нормально), то люди, которые живут ближе к линии движения СВО, уже почувствовали, что такое реальная инфляция, когда цены с периодичностью в 2-3 месяца поднимаются в два раза, когда серьезные проблемы в экономике, когда ты сам видишь, как терроборонцев бросают чуть ли не под танки с легкими бронежилетами, как сдаются ротами целыми…

Вот на этом контрасте между виртуальной реальностью, которую рассказывают по телевизору и реальной реальностью, может произойти самый большой слом. Мне кажется, что именно ради этого слома не давят украинскую пропаганду. Чтобы они сами все поняли.

- Заявления Зеленского о миллионной армии, которая пойдет в наступление на юг – это пиар для поддержания боевого духа?

- Народу нужны победы. Как и армии, и власти. Поэтому их нужно заявить. Будут или не будут – это большой вопрос. Вот два установленных флагштока на Змеином – большая победа. И эти победы же нужны не только для внутреннего пользования. Им же нужно и отчитываться. Буквально на днях в американском конгрессе выступила конгрессвумен украинского происхождения. Она направила письмо своему президенту, где задает логичные вопросы: «Мы тратим миллиарды, отсылаем оружие, а там гибнут люди и ни одной победы. Я не могу понять, что происходит. Либо мы не то посылаем, либо мало даем, либо оно куда-то уходит в какую-то черную дыру… В нас проблема или в украинцах?» Но самое любопытное, она предложила создать аудит и потребовать от Украины отчета куда все подевалось.

В Киеве паника: «Какой аудит, это может помешать нашему тесному сотрудничеству!» Вот похоже, что Зеленский решил, что проще пойти по пути демонстрации хоть каких-то успехов, в которые я, честно говоря, не верю.

ЛЮДИ ВСЕ УВИДЯТ И ПОЙМУТ

- Кирилл Валериевич, вы всю жизнь прожили на Украине до недавнего времени, до 2018-го. У вас там много друзей и родственников. Вы хоть с кем-то общаетесь?

- Конечно, круг этого общения резко сузился. Я родился и вырос в Днепропетровске и общаюсь с теми, кто там живет, или в Киеве. Рассказывают, что телевизор начинает проигрывать холодильнику. Жизнь становится все сложнее… Сын одной из моих знакомых работал на металлургическом предприятии в Днепропетровске, но он не получает зарплату с января. В марте или в апреле вообще перестал ходить на работу. Но в последнее время начали потихоньку вызывать два раза в неделю.

Есть же макропоказатели. Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что за первый квартал собрали всего 30% налогов. То есть экономика, как минимум, в два раза упала.

Просто чтобы было понятно: проблемы, например, с ценой на хлеб начались еще в январе - тогда ассоциация хлебопеков заявила, что «при таких ценах на газ хлеб подорожает на 25%».

- А эти люди верят в победу Украины?

- Сложно понять, кто там сейчас верит, а кто нет. Социологию не проведешь - половина уехали, другие боятся отвечать не так, как надо. За последние 3-4 месяца людей задержанных и арестованных по подозрению в так называемом коллаборационизме не тысяча, как говорит ООН, а десятки тысяч. Вполне нормальная практика, когда во дворе вас может задержать полиция и проверить ваш телефон - что вы читаете в Telegram, с кем переписываешься в мессенджерах. И если у тебя есть хоть какой-то намек на российский номер, уже сразу возникают вопросы. Это реальность. Эта практика введена еще с марта, когда начались комендантские часы.

- На освобожденных территориях люди, которые сейчас обозлены на нас, которые не любят Россию, повернутся к нам?

- Я уверен, что это будет очень непростой процесс. С другой стороны те, кто попали в эпицентр спецоперации - Донбасс, Мариуполь, Северодонецк - они все видели своими глазами. Им ничего не надо объяснять. А есть Херсон, Мелитополь, Бердянск, где не было военных действий. Но и они, и все остальные видят, что стоят союзные войска, а прилетает - оттуда. С Украины. Новая Каховка, Энергодар - там не было обстрелов, но они появились. И это очень сильный удар по сознанию и по психологии. Мне кажется, что это очень отрезвляющая вещь. Она заставит поверить и открыть глаза - кто прав, а кто виноват.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Миллионную армию» Киева готовят к контрнаступлению в августе. Сможем ли мы его отбить?

Полковник Виктор Баранец оценил шансы миллионной армии Украины в ходе готовящегося в августе контрнаступления (подробности)

В Донбассе комбайны ходят вперемешку с танками: как жизнь возрождается из пепла

Придется ли России кормить освобожденные территории Донбасса? Или они сами готовы завалить нас продуктами? Выяснял спецкор kp.ru Алексей Овчинников (подробности)